Football Manager 25 retardé pour préparer un “virage crucial” pour la franchise

Football Manager 25 vient de subir un nouveau report, cette fois-ci beaucoup plus important, en raison de difficultés imprévues rencontrées par les développeurs de Sports Interactive.

Chaque année, Football Manager (ou simplement FM) sort en novembre, quelques mois après le début des plus grands championnats. Ce jeu offre aux aspirants managers l’occasion de guider leurs équipes favorites vers la gloire mondiale.

En septembre 2024, Sports Interactive avait annoncé que le jeu serait retardé de quelques semaines, repoussant la sortie à mi-novembre. Cependant, les nouvelles du jeu sont bien pires que ce que les joueurs craignaient.

Dans une déclaration publiée le 10 octobre, Sports Interactive a révélé que la sortie de Football Manager 25 est désormais repoussée à mars 2025.

Dans leur communiqué, l’équipe a expliqué : “Après de mûres réflexions, Sports Interactive a pris la douloureuse décision de retarder davantage la sortie de Football Manager 25.“

Dans cette déclaration, Sports Interactive a expliqué que le développement de Football Manager 25 a pris plus de temps que prévu. Bien que le jeu ait déjà été repoussé pour donner plus de temps aux équipes, ce délai n’a pas suffi à atteindre les standards de qualité très élevés du studio. “Ce temps de développement supplémentaire n’a malheureusement pas été suffisant pour nous assurer que la qualité du jeu et de l’expérience soit à la hauteur de nos attentes et de nos très rigoureux standards.“

Le cycle de développement s’est révélé particulièrement difficile, avec des progrès plus lents que prévu, malgré le travail acharné de toute l’équipe. Sports Interactive a également reconnu qu’ils s’étaient en train de trop se précipiter, “au risque de compromettre nos standards de qualité habituels“, créant ainsi une énorme pression sur les développeurs.

Avec FM25 représentant “le bond visuel et technique dans la série le plus impressionnant de toute cette génération“, le studio refuse de compromettre ce moment crucial. C’est pourquoi ils ont pris la décision de retarder la sortie jusqu’en mars 2025. Le studio précise qu’il s’agit d’un “virage crucial dans l’histoire de Football Manager“, et ils préfèrent prendre plus de temps pour livrer un jeu dont toute l’équipe pourra être fière.

Avec ce report, Sports Interactive a également confirmé que la révélation du gameplay est désormais décalée à janvier 2025, seulement quelques semaines avant la sortie officielle du jeu.

Les joueurs PC et Mac auront également accès à une version Avant-Première, mais les dates précises ne peuvent pas être confirmées pour le moment.

Si pour beaucoup de joueurs c’est une surprise totale, d’autres fans de la franchise étaient déjà préoccupés par l’état du jeu, surtout après que les précommandes ont été mises en ligne sans qu’aucune fonctionnalité ou image du jeu n’ait été partagée.