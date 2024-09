Y aura-t-il une saison 2 de Zorro avec Jean Dujardin ?

La série Zorro a livré tous ses secrets en streaming et se prépare pour une sortie sur France Télévisions : y aura-t-il une suite pour le personnage incarné par Jean Dujardin ?

Il porte un masque, combat les injustices avec panache et ne fait jamais couler le sang : ce n’est pas Batman, mais bien Zorro, l’inspiration qui aura servi à créer le super-héros DC. Et le justicier a lui aussi droit à tout un florilège d’adaptations et d’interprètes. Le dernier en date, Jean Dujardin, lui a apporté une maturité (toute relative), reprenant les costumes d’un Don Diego nostalgique d’une époque révolue, et qui aurait peut-être dû le rester.

La série française Zorro a été créée par Benjamin Charbit et Noé Debré, et réalisée par Emilie Noblet et Jean-Baptiste Saurel. Au casting, Jean Dujardin mène la danse aux côtés d’autres acteurs convaincants, d’Audrey Dana à Eric Elmosnino. Les spectateurs ont ainsi pu retour d’un Don Diego dans la cinquantaine dans les habits de Zorro, mais l’aventure a déjà pris fin avec la sortie des deux derniers épisodes sur Paramount+ : peut-on s’attendre à une saison 2 de Zorro ?

Y aura-t-il une saison 2 de Zorro ?

À ce stade, aucune saison 2 n’a été annoncée pour la série Zorro avec Jean Dujardin.

La fin du huitième et dernier épisode peut sembler ouverte, mais elle reste une vraie conclusion pour l’histoire de Don Diego : on peut en effet estimer que le héros a réussi à transmettre sa volonté et son héritage, puisque d’autres personnes sont prêtes à porter le masque à sa place.

En revanche, si l’histoire de Don Diego se déguisant en Zorro semble bien terminée pour le moment du côté français, le personnage masqué n’en a pas terminé avec les adaptations en général.

Une autre adaptation Zorro déjà annoncée

Deadline a annoncé l’arrivée d’une nouvelle adaptation du personnage, cette fois avec la participation de Robert Rodriguez en tant que producteur exécutif.

Cette fois encore, l’époque dorée de Don Diego sera disparue : le justicier portant le masque et l’épée sera incarné non pas par le noble espagnol, mais par sa fille. C’est en effet ce que rapporte le média dans le synopsis présenté par ses sources : “Dans cette version contemporaine, une jeune femme latine découvre que son père, décédé depuis longtemps, était le légendaire héros Zorro. Elle reprend son identité masquée pour défendre les citoyens désespérés de sa communauté à Austin, au Texas, contre les plus fortunés qui cherchent à les exploiter.“

Aucune date de sortie n’a été annoncée à ce stade pour cette prochaine adaptation, mais on sait que Rebecca Rodriguez, réalisatrice d’épisodes pour Snowpiercer ou Reine du sud, sera co-scénariste au côté de John Hlavin, showrunner de The Man Who Fell to Earth.

Du côté de la série avec Jean Dujardin, les épisodes seront prochainement disponibles sur France Télévisions, après la sortie sur la plateforme de streaming Paramount+. Mais pour les curieux qui ne voudraient pas attendre, le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube jusqu’au 25 septembre.

Et si Zorro ne vous suffit plus, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.