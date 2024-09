Zorro : Jean Dujardin, Audrey Dana, qui sont les acteurs et leurs personnages dans la série ?

Une nouvelle version du justicier masqué vient de débarquer en série de huit épisodes : qui sont les personnages de Zorro et leurs acteurs ?

C’est une nouvelle itération du cavalier masqué qui vient de débarquer dans les sorties en streaming de l’été 2024 : Don Diego de la Vega a enfilé sa tenue moulante, décroché fouet et mousquet et remis le masque iconique pour sauver les habitants de la ville de Los Angeles de l’injustice. Le héros avait pourtant pris sa retraite, mais les circonstances le forcent à se remettre en selle sur Tornado – ou le fils de l’étalon.

L’article continue après la publicité

Car Diego se retrouve alcade de la ville après la mort subite de son père, Don Alejandro, et force est de reconnaître qu’il y a pas mal de ménage à faire du côté de la gestion des affaires. Celui qui avait pour ambition de briller en tant que chef de ville et de famille doit se rendre à l’évidence : ses ennemis sont nombreux, et Don Emmanuel a clairement prévu de lui mettre des bâtons dans les roues. Histoire de mieux vous y retrouver dans ce groupe de personnes hautes en couleurs, on vous explique plus en détail le casting des personnages principaux de la série Zorro.

L’article continue après la publicité

Don Diego alias Zorro – Jean Dujardin

paramount network

Don Diego de la Vega est le fils de Don Alejandro. Devenu alcade après le décès de son père, il peine à asseoir son autorité et remplir ses fonctions malgré une volonté de bien faire.

L’article continue après la publicité

Faut-il vraiment le présenter ? Zorro, alias Don Diego de la Vega, est le héros inventé par Johnston McCulley en 1919. Il tire son nom du renard en espagnol – ce qui explique les apparitions de l’animal dans la série et son générique -, et son credo est très simple : sous couvert de garder son identité secrète, il agit là où son alter ego aristocrate ne peut intervenir en raison des limites de la loi. Mais il ne tue jamais ! Encore un point commun avec un super-héros bien plus contemporain : des dires du dessinateur Bob Kane, le personnage de Batman a été en grande partie inspiré de Zorro.

Zorro est interprété par Jean Dujardin dans la série éponyme : l’acteur est également connu pour une filmographie conséquente, dont OSS 117 ou encore The Artist.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bernardo – Salvatore Ficarra

paramount network

Bernardo est le domestique de Don Diego de la Vega : il ne parle pas, mais sait se faire comprendre, surtout lorsqu’il est question de partager son enthousiasme à propos de Zorro.

Bernardo est interprété par Salvatore Ficarra, que le public a déjà vu dans Le 7 et le 8 ou encore la saison 2 de Coincés ! À noter qu’en plus de sa carrière d’acteur, le cinéaste est également réalisateur sur la saison 1 de Coincés !

L’article continue après la publicité

Don Alejandro – André Dussollier

paramount network

Don Alejandro est le père de Diego, et l’ancien alcade de Los Angeles. En effet, tout en flattant la population sans jamais lui demander d’effort pour mieux se faire apprécier, le dirigeant a trouvé des fonds grâce à ses contacts et, surtout, une excellente connaissance des magouilles politiques et économiques. Malheureusement pour Diego, il n’aura jamais transmis ce genre de savoir à son fils, qu’il revient hanter en représentant la culpabilité du nouvel alcade.

L’article continue après la publicité

Don Alejandro est interprété par André Dussollier, dont la carrière est aussi grande que réputée : on peut ainsi noter des rôles dans Boîte noire, Tanguy ou encore Diplomatie.

L’article continue après la publicité

Don Emmanuel – Eric Elmosnino

paramount network

Don Emmanuel est le grand méchant de Zorro, et mène la vie dure à Don Diego dans sa quête d’amasser toujours plus de richesses. Jouant avec les limites de la loi, il réussit sans cesse à coincer l’alcade et lui damer le pion, le forçant à ressortir le masque pour s’en sortir.

Don Emmanuel est interprété par Eric Elmosnino, qui apparaît également dans Gainsbourg (Vie héroïque) ou L’École buissonnière.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gabriella de la Vega – Audrey Dana

paramount network

Gabrielle de la Vega est l’épouse de Don Diego de la Vega. Lassée de la routine qui s’est installée avec son mari, elle est attirée par le côté aventureux et mystérieux de Zorro. Une tentation qui la fait souffrir, la femme aimant toujours son mari malgré la distance qui sépare les deux époux.

Gabriella de la Vega est interprétée par Audrey Dana dans Zorro : les spectateurs l’ont déjà vue dans Les Choses humaines ou Sage Femme, mais la cinéaste est également réalisatrice et a travaillé notamment sur Hommes au bord de la crise de nerfs ou Sous les Jupes des Filles.

L’article continue après la publicité

Nakaï – Baltasar Espinach

paramount network

Nakaï est le fils adoptif de Diego et Gabriella de la Vega : il est issu d’une famille d’autochtones installée dans la ville de Los Angeles, et dont il fuit les mauvaises manières et la cupidité.

L’article continue après la publicité

Nakaï est interprété par Baltasar Espinach dans Zorro, la série permettant de découvrir le jeune talent : il s’agit de son premier vrai rôle dans une production d’ampleur.

Sergent Garcia – Grégory Gadebois

paramount network

Le sergent Garcia a un grand passif avec Zorro, qui s’est souvent amusé à ses dépens. Mais qu’à cela ne tienne : le représentant de la loi a décidé d’enquêter sur l’homme masqué et d’en dresser le profil psychologique.

L’article continue après la publicité

Le sergent Garcia est interprété par Grégory Gadebois, qui joue également dans Le Fil ou La Fiancée du Poète.

L’article continue après la publicité

La série Zorro n’est pas terminée : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.