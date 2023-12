Explication de Yu Yu Hakusho : Quel est le sort de Toguro à la fin de la série Netflix ?

La série Netflix Yu Yu Hakusho est arrivée avec plusieurs surprises pour les fans. Alors que la première saison du drama japonais s’est terminée avec le cinquième épisode, le sort de Toguro a été dévoilé.

Le manga et l’anime Yu Yu Hakusho étaient déjà populaires parmi les enfants des années 90. C’est à présent l’adaptation en prise de vue réelle qui a débarqué sur le géant du streaming et rendu les spectateurs nostalgiques. Mais si la série Netflix a conquis le cœur des spectateurs, certains fidèles ne s’estiment pas satisfaits.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En seulement cinq épisodes, l’adaptation Netflix n’a pas pu couvrir chaque arc du manga dans son intégralité. Pour être plus précis, cette première saison a couvert les événements de 66 épisodes de la série animée. Et forcément, plusieurs éléments ont été omis dans l’adaptation en live-action.

Un condensé qui a desservi un personnage particulièrement important, Toguro. Est-il déjà mort dans le Yu Yu Hakusho de Netflix ?

Toguro meurt-il dans l’adaptation en prise de vue réelle de Yu Yu Hakusho ?

netflix

Oui, Toguro fait face à son destin funeste dans le Yu Yu Hakusho de Netflix. Le dernier épisode de la série montre sa défaite face à Yusuke.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans l’épisode final de l’adaptation en prise de vue réelle de Yu Yu Hakusho, nous avons vu plusieurs séquences de combat, et le plus important était sans aucun doute Yusuke contre Toguro. Au départ, Kurama, Yusuke et Hiei s’unissent contre Toguro, mais le trio déjà fatigué ne parvient toujours pas à abattre leur monstrueux adversaire.

Après un certain moment, Yusuke parvient à canaliser l’énergie de l’Orbe de l’Onde Spirituelle, qui lui a été confiée par Genkai. Il utilise ce pouvoir pour porter des coups puissants à Toguro. Même s’il met à terre la forme humaine de l’ennemi, le délinquant ne peut finalement pas empêcher Toguro de révéler sa forme de yokai.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après s’être transformé en yokai, qui rappelle d’une certaine manière Muscular de My Hero Academia, Toguro domine le combat. Néanmoins, il n’achève pas Yusuke car il veut révéler le véritable potentiel du garçon. Il menace donc de tuer ses amis et manque d’assassiner Kuwabara, ce qui produit l’effet désiré chez le héros. Finalement, Yusuke canalise toute son énergie dans une unique attaque de pistolet spirituel et, comme un combattant d’anime traditionnel, Toguro affronte l’attaque de front.

netflix

Étonnamment, le pistolet spirituel de Yusuke s’avère trop puissant pour Toguro. Finalement, le yokai reconnaît la force de Yusuke avant de disparaître en cendres. Le plus dur étant d’apprendre que Toguro et son frère aîné sont devenus des yokai pour devenir plus forts après avoir assisté à la mort de leurs proches des mains d’un monstre.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Même après avoir obtenu sa vengeance, Toguro n’a pu se pardonner ses actes, et a donc décidé de continuer de vivre et subir la douleur. Son but : se trouver un adversaire plus fort que lui, capable de mettre fin à ses jours. C’est pourquoi, après sa mort, Toguro choisit l’enfer pour lui-même. Après, bien sûr, avoir fait ses adieux à son ancienne collègue, Genkai.

Yu Yu Hakusho : Les différences entre l’anime et la série en live-action

Comme mentionné précédemment, l’adaptation en prise de vue réelle de Yu Yu Hakusho était très différente de l’anime. Plusieurs arcs ont été fusionnés ou modifiés dans la série Netflix. Attention : spoilers du manga !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“D’accord, j’ai apprécié la version Netflix de #YuYuHakusho. / La distribution était parfaite (surtout l’équipe Toguro), et c’était définitivement riche en action. Ils ont beaucoup condensé, ce qui n’était pas si mal. / MAIS leur décision de changer UN GRAND ARC me pose problème 😫🤐 / Dans l’ensemble, je lui donnerais 8/10.”

Par exemple, l’arc du sauvetage de Yukina n’a jamais été l’occasion d’une confrontation finale intense entre Yusuke et Toguro dans l’anime.

En réalité, il s’agit normalement de la première bataille entre Yusuke et Toguro, tous deux y survivant grâce à Kuwabara, qui aide le héros à s’enfuir. Après leur première rencontre, Toguro revient pour inviter Yusuke et ses amis au Tournoi des Ténèbres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autre part, le live-action nous a fait dire adieu au maître de Yusuke très tôt : normalement, Genkai est présente jusqu’au Tournoi dans l’anime. Mieux : elle est elle-même une participante redoutable.

La série n’ayant bénéficié que de cinq épisodes, il a fallu faire des choix pour raccourcir l’histoire et la condenser. Mais éliminer des personnages majeurs comme Genkai et Toguro ne laisse plus beaucoup de place pour une saison 2 de Yu Yu Hakusho.