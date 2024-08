You Saison 5 : tout ce qu’on sait sur le retour de Joe sur Netflix

Un dernier chapitre meurtrier attend les abonnés Netflix : fenêtre de sortie, casting ou encore intrigue, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la saison 5 de You.

Les penchants malsains de Joe Goldberg ont démarré en 2018 sur Netflix, avec la première saison de You qui nous présentait un stalker capable des pires atrocités tout en les justifiant à grand coup de bons sentiments. Car l’amour donne des ailes, mais peut aussi faire très mal et aller jusqu’à tuer.

Après le succès des premiers épisodes, la suite a été annoncée par la plateforme de streaming. Joe a alors commencé à cumuler les conquêtes, chacune apportant une nouveauté à la construction d’un esprit tordu qui s’en sort toujours grâce à une dose de chance indécente. Mais l’aventure va bientôt s’achever pour le protagoniste : la saison 5 sera aussi la dernière pour You. On vous récapitule tout ce qu’on sait à ce stade sur la suite de la série.

Sommaire

Y a-t-il une date de sortie pour la saison 5 de You ?

La saison 5 de You devrait sortir en 2025 : si aucune date de sortie n’a encore été annoncée par Netflix, on sait au moins que le tournage s’est terminé en août 2024, permettant à la série d’entrer en post-production.

Une autre interrogation persiste malgré tout : la prochaine saison ayant été annoncée pour 10 épisodes, on peut se demander si elle sera diffusée d’un bloc, ou si elle sera découpée en plusieurs parties. Netflix a en effet changé ses habitudes depuis quelque temps et augmenté les sorties de ses séries en plusieurs temps, comme pour la saison 6 de Cobra Kai ou la quatrième d’Emily in Paris.

Casting de la saison 5 de You

Penn Badgley reprendra son rôle de Joe Goldberg dans le casting de la saison 5 de You, et Charlotte Ritchie le rejoindra dans le rôle de Kate Galvin.

netflix

Retrouvez ci-dessous le casting confirmé de la saison 5 de You :

Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg

Charlotte Ritchie dans le rôle de Kate Galvin

Madeline Brewer dans le rôle de Bronte

Anna Camp dans le rôle de Raegan Lockwood

Griffin Matthews dans le rôle de Teddy Lockwood

Natasha Behnam dans le rôle de Dominique

Pete Ploszek dans le rôle de Harrison

Tom Francis dans le rôle de Clayton

Nava Mau dans le rôle de l’inspecteur Marquez

Chaque nouvelle saison apporte son lot de nouveaux acteurs à la distribution et cette dernière ne fera pas exception. Mais des visages familiers devraient également faire leur retour pour marquer la fin de la série.

Des rumeurs penchent en faveur de l’arrivée d’Elizabeth Olsen, tandis que les fans s’interrogent quant au retour de Jenna Ortega dans le rôle d’Ellie. Aucune de ces deux théories n’a toutefois été confirmée officiellement.

De son côté, Amy Leigh-Hickman (Nadia), a admis auprès de Digital Spy vouloir participer à la saison finale de You : “J’adorerais revenir… Je pense que si elle a pu réussir tout ce qu’elle a entrepris dans la saison quatre, il n’y a pas grand-chose hors de sa portée. C’est quelque chose que Joe et elle ont en commun, bizarrement.“

Tati Gabrielle, qui joue Marienne, a également émis le souhait de faire son retour lors d’une autre interview pour Digital Spy : “J’adorerais revenir. Elle n’a pas encore eu son moment, et je pense qu’elle le mérite. Elle a eu une vie difficile. Elle a besoin d’un répit. J’aimerais voir plus de Marienne. Si elle ne fait pas partie de ceux qui feront tomber Joe, je veux qu’elle puisse en être témoin.“

Intrigue de la saison 5 de You

La saison 5 de You se déroulera à New York, où Joe devrait recevoir enfin le retour de bâton tant mérité après ses longues années de méfaits.

netflix

En effet, la showrunner Sera Gamble a teasé un scénario excitant pour la saison 5, en déclarant à The Hollywood Reporter : “Ce serait bien de terminer son arc avec une forme de justice. Les gars comme lui ne sont généralement pas inquiétés par la justice… La question de fond qui revient souvent parmi nos scénaristes est de déterminer ce qu’est la vraie justice, ou encore ce qui pourrait faire le plus de mal au protagoniste.”

La saison 4 de You s’est terminée sur le retour de Joe à New York, et Sera Gamble a confié à The Cut : “Nous avons toujours su qu’on le ramènerait là-bas… Qu’il aurait un retour aux sources, reprendrait son vrai nom, se raserait la barbe et ressemblerait au premier Joe. (…) Mais il a désormais des ressources presque illimitées. Il a le soutien de personnes puissantes et il est beaucoup moins ambivalent sur ce qu’il fait en privé.”

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, l’acteur principal Penn Badgley a expliqué que la saison 5 se concentrera sur son ascension au pouvoir, et toujours sur cette idée de punition. L’interprète de Joe a ainsi teasé “la résolution spectaculaire que tout le monde espère, parce qu’il s’est tellement élevé que la chute sera immense. Il a du pouvoir, les enjeux sont élevés. Il n’est plus juste un type parmi tant d’autres.”

L’acteur a également parlé de la nouvelle obsession de Joe, en disant que Kate sera “la dernière relation significative dans laquelle il s’engagera. Je ne pense pas qu’il y en ait une autre à l’horizon… Je pense qu’elle est son objectif final“. Kate a en effet accepté Joe tel qu’il est vraiment, ce qui créera une dynamique intéressante dans la série. Il faudra néanmoins attendre pour voir comment évoluera leur duo.

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 5 de You ?

Il n’y a actuellement qu’un teaser pour la saison 5 de You, que vous pouvez regarder ci-dessous :

Le teaser ne contient aucune nouvelle séquence promotionnelle. À la place, l’acteur Penn Badgley explique que le passé de Joe recèle encore des mystères alors que l’intrigue retourne à New York.

En revanche, aucun bande-annonce complète pour la nouvelle saison n’a encore été publiée.

La saison 5 de You sera-t-elle la dernière de la série Netflix ?

Oui, la saison 5 de You sera la dernière de la série : Netflix l’a confirmé sur son site d’informations Tudum.

Les prochains épisodes marqueront donc la fin de l’histoire de Joe Goldberg, même si la plateforme de streaming peut également décider de se tourner vers d’autres personnages pour proposer un éventuel spin-off.

En attendant d’autres nouvelles de la saison finale de You, vous pouvez aussi aller jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.