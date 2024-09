Y aura-t-il une saison 6 de Yellowstone ?

La série a été plongée dans un tourbillon de mauvaises nouvelles : peut-on encore espérer une saison 6 de Yellowstone ?

Ce qui a commencé comme un simple drame western est rapidement devenu l’une des franchises les plus puissantes du petit écran. Forte de ses cinq saisons et de nombreux spin-offs encore en cours, la vaste chronologie de Yellowstone peut clairement se vanter de posséder une grande communauté de fans.

Mais même les classiques de la télévision peuvent se retrouver dans la tourmente, et le scandale entourant le départ de Kevin Costner a sévèrement touché la création de Taylor Sheridan. La famille Dutton pourra-t-elle se relever des coups durs et se remettre une nouvelle fois en selle dans une saison 6 après la partie 2 de la saison 5 ? On vous explique tout sur la suite de Yellowstone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une saison 6 est-elle prévue pour Yellowstone ?

Il est très peu probable que la saison 6 de Yellowstone sorte un jour : des rumeurs avaient laissé entendre qu’une suite était encore possible, mais elles auraient été démenties par des propos des acteurs.

paramount network

En 2023, une annonce indiquait la fin de la série après la saison 5, dont la deuxième partie est prévue pour le 10 novembre 2024. Toutefois, un rapport du 27 août 2024 de Puck (via Deadline) affirmait que des discussions auraient eu lieu concernant une sixième saison. Kelly Reilly et Cole Hauser auraient en effet été en pourparlers pour reprendre leurs rôles de Beth Dutton et Rip Wheeler.

L’article continue après la publicité

Cependant, lors d’une interview de septembre 2024 avec Entertainment Weekly, les acteurs de Yellowstone (Kelly Reilly et Luke Grimes) ont à nouveau évoqué la fin de la série, suggérant que la partie 2 serait le dernier volet, et que le retour de la saison 6 ne serait en fin de compte qu’une rumeur.

L’article continue après la publicité

“J’avais hâte de retourner sur le plateau et je suis tellement heureux que ça se soit enfin concrétisé et que nous ayons pu finir en beauté,” a déclaré Luke Grimes, avant de préciser : “Je pense que c’est une fin parfaite pour la série, pour chaque personnage. Ça témoigne de la qualité d’écriture de Taylor, et c’est une fin très profonde et magnifique. J’ai hâte de la regarder.“

L’article continue après la publicité

Pourquoi n’y aurait-il pas de saison 6 de Yellowstone ?

Le départ de Kevin Costner a été un facteur clé dans l’annulation de la série Yellowstone : un conflit d’emploi du temps, des désaccords créatifs et des questions de rémunération expliqueraient le choix de l’acteur, qui interprète John Dutton.

paramount+

Les choses se sont compliquées suite à une prétendue querelle en coulisses entre Kevin Costner et Taylor Sheridan. Mais l’acteur a de son côté nié toute animosité : il travaillait en réalité sur son épopée western en quatre parties intitulée Horizon, qu’il a privilégiée lorsque Yellowstone a connu une longue pause dans sa production.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Selon Kevin Costner, les désaccords sur la rémunération et les divergences créatives ont en partie contribué à son envie de quitter la série. En l’absence de scénarios ou de mises à jour sur Yellowstone et avec des négociations n’ayant abouti sur aucun accord, la décision a finalement été prise de ne pas revenir pour l’acteur.

Paramount a ensuite confirmé que la saison 5 serait la dernière de la série principale Yellowstone, avant d’annoncer deux autres séries au sein de la franchise.

L’article continue après la publicité

Quelle est la suite pour Yellowstone et ses spin-offs ?

Trois spin-offs de Yellowstone sont actuellement en développement, notamment Yellowstone 1944, The Madison, et Yellowstone 6666.

L’article continue après la publicité

paramount network

L’arbre généalogique des Dutton continue de s’agrandir. Les nouvelles séries dérivées – 1944 et The Madison (précédemment intitulée Yellowstone: 2024) – ont été annoncées en mai 2023. Peu d’informations ont été divulguées à propos de 1944, mais on sait qu’il s’agirait probablement d’une suite à la saison 2 de 1923.

6666 s’éloignera quant à elle des Dutton et se déroulera dans le célèbre ranch texan avec de nouveaux personnages, Jimmy jouant probablement un rôle central.

L’article continue après la publicité

The Madison, en revanche, reçoit de nombreuses mises à jour. En août 2024, il a été annoncé que Michelle Pfeiffer, Matthew Fox et Patrick J. Adams rejoindraient le casting, malgré des spéculations antérieures selon lesquelles Matthew McConaughey se serait joint à la franchise. Le spin-off suivra une famille new-yorkaise dans la vallée de la Madison River, au centre du Montana.

L’article continue après la publicité

À ce stade, aucun détail ne permet de savoir si cette série sera directement liée au final de Yellowstone ou si des personnages existants y feront une apparition.

L’article continue après la publicité

Dans une déclaration (via Variety), Chris McCarthy, président et PDG de Showtime et MTV Entertainment Studios, a expliqué : “Yellowstone a été la pierre angulaire de tout un univers de succès mondiaux – de 1883 à Tulsa King, et je suis convaincu que la suite sera un autre grand succès, grâce à l’esprit créatif brillant de Taylor Sheridan et aux incroyables acteurs qui donnent vie à ces séries.”

Et si la franchise Yellowstone ne vous suffit pas, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.

L’article continue après la publicité