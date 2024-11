La saison 5 de Yellowstone critiquée pour un placement de produit flagrant

La réputation des placements de produit a changé avec le temps, mais ces publicités restent peu appréciées, surtout lorsqu’elles sont considérées comme trop évidentes et qu’elles servent directement le produit appartenant au showrunner d’une série populaire.

Yellowstone n’en est pas à son coup d’essai, la série de Taylor Sheridan étant devenue une experte lorsqu’il s’agit de faire des placements de produit dans ses nombreux épisodes suivant les aventures de John Dutton et sa famille. Pourtant, l’épisode 10 de la saison 5 pourrait bien présenter la publicité la plus flagrante à ce jour avec la vodka 6666, et les fans n’ont pas pu s’empêcher de le remarquer et s’en plaindre.

Il faut dire que la partie 2 était attendue par beaucoup de spectateurs, et qu’une telle attente ne pouvait que signifier de beaux chiffres pour la série. Difficile, dans cette situation, de faire l’impasse sur une opportunité financière aussi intéressante. Ainsi, lorsque dans l’épisode 10, Beth emmène Rip à l’hôtel, tous deux finissent par descendre prendre un verre et le barman leur sert de la vodka 6666 (ou Four Sixes), la caméra s’attardant quelques secondes sur la bouteille d’alcool.

Or, la boisson n’est pas anodine : Taylor Sheridan possède en effet le ranch 6666, qui s’étend sur plus de 140 000 hectares au Texas. Le showrunner est également propriétaire de 6666 Grit & Glory, une marque de boissons qui vend des cocktails à base de vodka et de bière. Mais le placement de produit est mal passé pour certains fans de Yellowstone, qui s’en sont plaint sur un fil Reddit en l’estimant suffisamment voyant pour les tirer de leur immersion : “Je n’avais pas vu un placement de produit aussi flagrant depuis les suites d’Austin Powers,” a ainsi affirmé un internaute.

D’autres rebondissent : “Est-ce qu’ils vont toujours faire une série 6666 ? Ou est-ce que c’est juste du placement de produit pour nous pousser à acheter leurs articles hors de prix ?” Un troisième fan va jusqu’à trouver la publicité risible, la décrivant comme “maladroite et sans gêne” et estimant que “Sheridan est vraiment obsédé par l’argent ces temps-ci.“

Peut-on acheter la vodka 6666 de la saison 5 de Yellowstone ?

Malgré le placement de produit, la vodka 6666 n’est pas encore disponible à la vente… pour l’instant.

Car il est aisé de supposer qu’elle sera en vente sur le site de 6666 Grit and Glory d’ici la fin de la saison 5 de Yellowstone.

En attendant, la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone – qui sera également la dernière – vient seulement de commencer : pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la série.