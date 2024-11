Yellowstone Saison 5 Partie 2 : Le calendrier de sortie des épisodes

Les Dutton reviennent pour une dernière partie de Yellowstone : pour ne rien rater, voici le calendrier de sortie des épisodes du deuxième acte de la saison 5.

C’est un véritable empire qui s’est bâti en plusieurs années : Taylor Sheridan a en effet présenté la première saison de sa série Yellowstone en 2018, et depuis la famille des Dutton n’a cessé de croître. Car forte de son succès, la production de Paramount a même pu s’offrir de nombreux spin-offs qui s’amusent avec les époques sans jamais s’écarter de l’arbre généalogique de la dynastie emblématique.

Sauf que le pilier de toute cette œuvre n’avait jamais vocation à durer éternellement : la série principale Yellowstone va ainsi tirer sa révérence, dans la deuxième et dernière partie de la saison 5. Et parce qu’il serait dommage de rater ne serait-ce qu’une miette du chapitre final de ce néo-western, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

Quand sortira le prochain épisode de la saison 5B de Yellowstone ?

L’épisode 10 de la saison 5 de Yellowstone sortira le 18 novembre 2024 sur Paramount+.

En tout, cette dernière partie comptera 6 épisodes, et a repris le cours de la saison 5 avec l’épisode 9. À moins d’un changement de planning, l’ultime épisode de la série de Taylor Sheridan est donc attendu pour le 16 décembre 2024.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie des épisodes de Yellowstone Saison 5 Partie 2 :

Épisode 9 : 11 novembre 2024

Épisode 10 : 18 novembre 2024

Épisode 11 : 25 novembre 2024

Épisode 12 : 2 décembre 2024

Épisode 13 : 9 décembre 2024

Épisode 14 : 16 décembre 2024

À noter que ces dates sont susceptibles de changer.

De son côté, Paramount+ présente série Yellowstone avec ce résumé : “Les Dutton luttent pour sauver leur ranch des problèmes extérieurs. Les problèmes médicaux et secrets les mettent à rude épreuve. Les aspirations politiques et les associations les menacent.“

Et en attendant le prochain épisode de la saison 5B de Yellowstone, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.