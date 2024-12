Colby est-il mort dans Yellowstone ? Explication du sort du cow-boy dans la saison 5

L’épisode 12 de la saison 5 de Yellowstone n’hésite pas à tuer ses personnages, et les créateurs de la série ont de très bonnes raisons de les éliminer. Mais qu’en est-il de Colby ?

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 12 de la saison 5 de Yellowstone.

La fin de Yellowstone se rapproche toujours plus, et avec elle de nombreux personnages semblent destinés à disparaître, alors que Taylor Sheridan s’est mis à les tuer à tour de bras. La dernière disparition en date a pourtant été particulièrement éprouvante pour les spectateurs, et surtout brutale. Avec les années, Colby est devenu l’équivalent d’un meilleur ami pour Ryan et un petit ami complexe pour Teeter.

Du côté du public, sa dextérité et sa vivacité d’esprit en ont fait l’un des chouchous des fans. C’est donc sans trop de surprise que le voir disparaître dans des conditions aussi violentes a été dévastateur pour beaucoup de spectateurs. Mais pourquoi Colby devait-il mourir, et que s’est-il vraiment passé ? On vous explique tout ce qu’il faut savoir.

Colby est mort dans l’épisode 12 de la saison 5 de Yellowstone après avoir été frappé par un cheval indomptable dans les écuries, alors qu’il essayait de sauver Carter.

Paramount+

Alors que Rip veut vendre un maximum de bêtes au plus vite pour récolter de quoi sauver le ranch, un cheval pose problème, car trop nerveux pour être monté ou même approché. Mais quand Carter passe devant l’animal dans les écuries, il remarque que son seau d’eau est renversé et cherche à le remplir à nouveau. Malgré l’interdiction d’entrer dans le box, le jeune homme s’y aventure. C’est là qu’il se reçoit un coup de sabot, et s’écroule.

Pour l’en sortir, il faudra que Colby entre à son tour dans le box, où le cheval agité menace de frapper à nouveau. Carter reçoit l’ordre de filer tandis que le cow-boy distrait l’animal, l’énervant davantage dans le processus. Dans une nouvelle ruade, le cheval frappe Colby à la poitrine, le déséquilibrant, avant de le piétiner au sol.

Le temps que Carter s’empare d’un fusil pour tirer sur l’animal, il est déjà trop tard : alerté par le coup de feu, Rip confirmera la mort de Colby en entrant à son tour dans le box pour constater les dégâts.

Pourquoi l’acteur Denim Richards a-t-il quitté la série Yellowstone ?

Il semble que Denim Richards, l’acteur incarnant Colby, n’ait pas lui-même choisi de quitter Yellowstone – on lui aurait plutôt annoncé la mort de son personnage en mai 2024.

Paramount+

“Ça s’est passé en mai,” a-t-il ainsi précisé auprès de Variety. “Je revenais de Dallas, du sommet d’affaires entre les États-Unis et l’Afrique, et j’ai reçu l’appel. J’ai eu une conversation très belle et touchante avec Christina [Alexandra Voros, productrice exécutive et réalisatrice de l’épisode], c’est une personne tellement généreuse.“

Taylor Sheridan a donc choisi de tuer Colby, mais a ses raisons : c’est du côté des commentaires de Christina Voros, la réalisatrice de l’épisode 12 de la saison 5 de Yellowstone, qu’on peut comprendre la décision quant au sort du personnage. Il s’agirait en fait d’un rappel brutal des dangers inhérent au mode de vie des cow-boys et dresseurs de chevaux.

Pour The Hollywood Reporter, la productrice et réalisatrice a en effet expliqué : “Ce qui est, je pense, si bouleversant dans la mort de Colby, c’est que dans une saison où il y a tant de rebondissements, de forces obscures et de grands virages narratifs, sa mort reste puissante parce qu’elle est aussi simple.“

Christina Voros continue : “Pour ceux qui comprennent vraiment le mode de vie des cow-boys, le fait de travailler avec des animaux et les risques que ça implique – et Rip [Hauser] le dit lui-même – c’est un travail dangereux, et ce genre de chose arrive, et ça se produit en une fraction de seconde. Mon mari est un cow-boy et un dresseur, et il a perdu des amis de cette manière.“

La réalisatrice souligne également que, parmi toutes les morts dramatiques et choquantes présentées dans les derniers épisodes de Yellowstone, celle de Colby est la plus ancrée dans la réalité. Loin des assassinats planifiés, la fin du cow-boy se distingue cruellement par la banalité de l’accident : “Cette mort choque parce qu’elle est si simple et si évidente dans le monde dans lequel tous ces personnages évoluent, qu’elle en devient profondément tragique. Car il n’y a cette fois aucun ennemi. C’est le risque du métier.“

La saison 5 de Yellowstone approche de sa conclusion : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la série de Taylor Sheridan.

