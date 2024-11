Pourquoi la mort de John Dutton dans Yellowstone ne devrait pas inquiéter les fans

Le couperet est tombé dans l’épisode 9 de la saison 5 de Yellowstone : John Dutton n’est plus. Mais au lieu de s’en plaindre, l’acteur Luke Grimes pense que le public ne devrait pas se sentir “lésé”.

On le savait, Kevin Costner ne remettrait ni les bottes, ni le chapeau pour incarner John Dutton dans la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone. L’acteur s’est en effet éloigné de la série de Taylor Sheridan pour se consacrer à son propre western en plusieurs volets, Horizon, et ne pouvait donc plus accorder son emploi du temps avec celui de la production de Paramount.

Pourtant, les fans ne s’attendaient pas forcément à la mort du personnage, et beaucoup allaient même jusqu’à espérer un caméo surprise – surtout avec la quantité d’images de John Dutton utilisée dans la bande-annonce de la partie 2 de la saison 5, qui a dû donner de l’espoir à de nombreux spectateurs.

Mais pour Luke Grimes, qui incarne Kayce Dutton, le décès de John Dutton ne devrait pas être mal vu par le public. L’acteur va même jusqu’à dire auprès de People que les fans devraient même s’estimer heureux : “J’imagine qu’ils se sentent lésés. Mais je leur rappelle que nous avons tous eu de la chance d’avoir Kevin dans la série aussi longtemps. Il a toujours été prévu qu’il s’en aille pour que le récit prenne vraiment de l’ampleur, c’était ça, l’histoire. On a perdau le patriarche de la famille : les enfants peuvent-ils se débrouiller sans lui ?“

L’acteur ajoute : “Je pense qu’à l’origine, il était censé mourir beaucoup plus tôt. Donc, d’une certaine manière, les fans ont eu beaucoup plus de John Dutton qu’ils n’étaient censés en avoir au départ. Je garderais tout ça à l’esprit à leur place.“

La mort de John Dutton a sans surprise provoqué des réactions négatives, mais elle reste une opportunité parfaite pour le départ du patriarche. On apprend en effet dans l’épisode 9 de la saison 5 que sa mort est un meurtre maquillé en suicide, grâce à Sarah Atwood, la petite amie de Jamie, qui exécute un contrat.

Mais la frustration des spectateurs peut aussi s’expliquer sur les circonstances de la mort de John Dutton : on ne voit pas le personnage mourir à l’écran. Une conséquence évidente de l’absence de Kevin Costner, mais qui a pu en décevoir beaucoup, comme l’explique un internaute sur X : “John Dutton méritait de partir en gladiateur, pas en victime. Ça gâche complètement la série. Je ne suis pas du tout fan de la façon dont Yellowstone a géré le départ de Costner.“

La partie 2 de la saison 5 de Yellowstone n’est pas terminée : pour ne pas manquer la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.