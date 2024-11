La série Yellowstone est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

La série de Taylor Sheridan repousse souvent les limites de la suspension d’incrédulité avec toutes les épreuves traversées par les Dutton : leur histoire a-t-elle des liens avec la réalité ?

Le western de Taylor Sheridan fait des émules depuis 2018, s’appuyant sur une histoire trépidante, complexe et surtout bien américaine, mais aussi un casting solide. Une distribution de personnages que Yellowstone n’hésite cependant pas à tuer, allant même jusqu’à éliminer le patriarche John Dutton pour couvrir le départ de l’acteur Kevin Costner de la série durant la partie 2 de la saison 5.

Mais entre héritage, tradition et histoire, les motivations nombreuses de la famille Dutton peuvent interroger les spectateurs : l’intrigue de Yellowstone est-elle inspirée de faits réels ? Une telle famille aussi puissante peut-elle seulement exister aux États-Unis, ou s’agit-il d’un fantasme du showrunner Taylor Sheridan ? On vous explique tout.

Yellowstone est-elle tirée d’une histoire vraie ?

Non, l’histoire de John Dutton et de sa famille n’est pas tirée d’une histoire vraie, et l’intrigue de Yellowstone est entièrement fictive.

Le parc national du Yellowstone est lui bien réel, mais Taylor Sheridan a créé la série et ses personnages de toutes pièces. Contrairement à une série comme Succession (que l’on pense inspirée de la famille Murdoch), Yellowstone ne s’inspire pas de personnes ou de ranchs réels.

Ce qui a du sens quand on y réfléchit, puisque les Dutton en voient de toutes les couleurs tout au long des différentes saisons. Entre serpents jetés au visage et tentatives d’assassinat en bonne et due forme, la série ne manque pas de rebondissements, mais (presque) tous ont été imaginés pour l’occasion.

Yellowstone s’inspire de certains éléments réels bien précis

Malgré tout, la série s’inspire pour quelques-uns de ses passages d’éléments qui ont réellement eu lieu, notamment concernant les interactions entre humains et animaux.

Le parc national du Yellowstone étant un lieu bien réel, il faut aussi prendre en compte des rencontres entre les visiteurs et la faune préservée de l’aire protégée, qui ont inspiré deux moments en particulier dans la série de Taylor Sheridan.

Dans l’épisode 7 de la saison 1, la scène où John Dutton interpelle un groupe de touristes occupé à observer un ours pourrait en effet s’appuyer sur une expérience vécue par Taylor Sheridan lui-même, qui a été témoin d’une situation similaire.

Le showrunner s’est déjà exprimé auprès du Men’s Journal sur les dérives qui peuvent arriver lorsque des visiteurs peu scrupuleux ou mal renseignés rencontrent le monde sauvage : “c’est génial que les gens viennent voir [le parc]. Mais une fois par an, quelqu’un va poser son enfant sur un bison pour prendre une photo, et va se faire encorner.“

Une autre scène dans le même épisode montre Rip, incapable de sauver un couple suspendu à une falaise, alors qu’il se fait attaquer par un ours qu’il parvient à tuer pour se défendre. Ces scènes sont probablement une combinaison de plusieurs rencontres réelles dans le parc de Yellowstone.

Car les incidents ne sont pas rares : il n’est donc pas surprenant que Taylor Sheridan ait voulu intégrer de tels moments dans sa série.

Au-delà des événements autour de la vie sauvage, il est assez évident que Yellowstone s’inspire également de véritables familles de ranchers et des défis qu’elles affrontent au quotidien.

Les Dutton forment une famille riche et influente au sein de leur communauté, ce qui n’est pas le cas pour la majorité des fermiers américains. Néanmoins, des combats plus modestes restent crédibles, à l’image des troupeaux malades ou des difficultés financières.

Le ranch Yellowstone est-il réel ?

Le ranch Yellowstone n’existe pas, mais la série est toutefois filmée sur les terres d’un véritable ranch en activité, appelé le Chief Joseph Ranch.

Le ranch de Yellowstone (aussi connu sous le nom de ranch des Dutton) est le principal décor de la série de Taylor Sheridan, et tourner sur un ranch opérationnel a toujours été une priorité pour l’équipe. Le Chief Joseph Ranch, situé dans le Montana, est ainsi devenu le lieu emblématique de tournage de la série.

La série approche de la fin, mais réserve encore des surprises à ses spectateurs : pour ne rien rater de la saison 5B de Yellowstone, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.