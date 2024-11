Yellowstone : Qu’est-ce qu’un code de police 10-56 ?

Dans l’épisode 9 de la saison 5 de Yellowstone, Jamie Dutton, en larmes, reçoit une nouvelle dévastatrice par téléphone – mais que signifie le code 10-56 ? (Attention : spoilers !)

Les six derniers épisodes de Yellowstone démarrent en trombe, amorçant la conclusion du western spectaculaire de Taylor Sheridan. John Dutton est retrouvé mort, gisant sur le sol de sa salle de bain, dans ce qui ressemble à une scène de suicide.

Mais tout n’est pas si simple puisqu’il s’avère que la rusée petite amie de Jamie, Sarah Atwood, a engagé un tueur à gages pour éliminer John. Avant que tout cela ne soit révélé, les enfants Dutton découvrent, chacun à leur tour, ce qui est arrivé à leur père cette nuit-là.

Jamie reçoit un appel à son bureau pour confirmer l’heure et la cause de la mort de John. On lui annonce que son père adoptif est décédé à 3h53 du matin, la cause étant un “10-56”. Mais que signifie réellement ce code ?

Qu’est-ce qu’un 10-56 ?

Le code de police 10-56 désigne un suicide, ce qui signifie que Jamie apprend que John Dutton se serait apparemment donné la mort durant la nuit.

Les codes de police sont utilisés pour transmettre des informations à la radio, chaque code correspondant à une signification précise. Le 10-56 peut également indiquer un piéton en état d’ivresse, mais dans ce cas précis, il fait référence à un suicide en tant que cause de décès.

Paramount

C’est la raison pour laquelle Jamie paraît si secoué et finit par craquer après l’appel. Il hésite même à annoncer la cause de la mort à Lynelle Perry (l’ancienne compagne de John), choisissant de lui murmurer la nouvelle à l’oreille plutôt que de la dire à voix haute.

Jamie soupçonne peut-être déjà quelque chose d’anormal, ou bien, il est sincèrement bouleversé à l’idée que John ait pu mourir de cette manière.

La signification du code 10-56 n’est dévoilée qu’après plusieurs scènes, tenant le public en haleine pour découvrir ce que la police croit réellement être arrivé à John.

John Dutton s’est-il vraiment suicidé ?

En réalité, John Dutton ne s’est pas suicidé – il a été assassiné par un tueur à gages engagé par Sarah Atwood pour le compte de Jamie, mais la scène a été arrangée pour ressembler à un suicide.

Dans l’épisode 8 de la saison 5, Jamie, en colère après l’irruption violente de Beth chez lui, a une conversation secrète avec Sarah (qui travaille pour Market Equities et manipule Jamie). Il lui demande si elle connaît des tueurs à gages.

On devine alors qu’il envisage de tuer Beth, qui prépare elle-même un plan similaire contre lui. Mais clairement, Sarah a ses propres projets. Dans un flashback de l’épisode 9, on la voit se rendre dans une mystérieuse entreprise pour rencontrer un homme nommé Grant.

Les deux discutent de leurs options, et Grant lui conseille que, bien que plusieurs personnes puissent être accusées du meurtre de John, le suicide reste la meilleure option pour éviter toute enquête ou suspicion.

Plus tard, Kayce appelle le service de police et apprend que l’électricité dans la rue de John a été coupée vers 3h50, ce qui a laissé le manoir du Gouverneur sans images de surveillance pendant la nuit. L’heure du décès de John est fixée à 3h53. Des empreintes ont été relevées sur son arme et des traces de poudre sont visibles sur sa main.

De toute évidence, le tueur a parfaitement effectué cette mise en scène, mais il ne s’agit pas d’un suicide.

La saison 5 de Yellowstone se poursuit avec l’épisode 10 le 18 novembre. Consultez le calendrier de sortie des épisodes de la deuxième partie de la saison 5.