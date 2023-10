Y a-t-il une scène post-générique à la fin de L’Exorciste : Dévotion ?

L’Exorciste : Dévotion est le premier film d’une trilogie déjà planifiée. On peut alors se demander si des scènes post-génériques ont été insérées pour teaser les prochains opus. On vous dit tout.

Quand William Friedkin a réalisé L’Exorciste en 1973, c’est tout un pan du paysage cinématographique qui a changé, alors que le film se faisant sa petite réputation chez les spectateurs. Aujourd’hui encore considéré comme l’un des films d’horreur les plus terrifiants jamais réalisés, le long-métrage semble ne pas avoir fini d’inspirer de nouvelles créations.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De nombreuses suites ont vu le jour, plus ou moins bien réalisées, sans jamais égaler l’original. C’est d’ailleurs le défi que David Gordon Green, réalisateur des contemporains Halloween, a décidé de relever. L’idée est de raviver la franchise en commençant avec L’Exorciste : Dévotion, arrivé dans les salles françaises le 11 octobre 2023. Et comme le film est le premier d’une trilogie, on peut aisément s’interroger sur la présence ou non d’une scène post-générique. Verdict ?

L’Exorciste : Dévotion a-t-il une scène post-générique ?

universal studios

Non, L’Exorciste : Dévotion n’a pas de scène post-générique. Inutile donc d’espérer avoir du rab à la fin de votre film, qui présente néanmoins un cliffhanger dans sa dernière séquence.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

David Gordon Green s’est d’ailleurs exprimé sur son choix de ne pas en rajouter pendant ou après le générique, auprès de Dexerto.com : “Nous avons discuté de la possibilité de faire la grande révélation de fin dans une scène post-générique. Mais pour moi, ce n’est pas vraiment fait pour ce genre de film.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Nous sommes dans une culture et à une époque de films d’horreur très spécifiques, et j’ai réalisé les films d’Halloween, qui s’inscrivent bien dans ce mode de jumpscares et de films de slasher et de popcorn. Mais pour moi, les films de L’Exorciste n’ont pas vraiment ce sens de l’humour. Et je pense que c’est à leur avantage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

J’essaie d’éliminer certains des éléments popcorn et de donner à votre cerveau quelque chose à traiter ; de donner à votre cœur quelque chose avec quoi se connecter. Plus que juste une nuit effrayante et amusante au cinéma, je veux que vous repartiez en réfléchissant à quelque chose en vous offrant des perspectives spirituelles que vous n’aviez peut-être pas envisagées auparavant et en vous faisant contempler ce qui est au-delà.

Mes ambitions sont extrêmement élevées pour ce film. Et donc, bien sûr, nous avons parlé de séquences post-génériques et des choses que nous essayons d’encourager les gens à considérer pour la trilogie que nous avons planifiée, mais cela me semblait un peu inapproprié.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’Exorciste : Dévotion est sorti dans les salles françaises le 11 octobre 2023.