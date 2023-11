Wish : date, images, intrigue, tout sur le nouveau film Disney au cinéma

Il sort tout droit du four : Wish – Asha et la bonne étoile est le nouveau long-métrage d’animation du studio Disney. Date de sortie, intrigue, bande-annonce et bien plus encore : voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau film ambitieux.

Tout le monde le sait, il faut faire un vœu quand on voit une étoile filante. Mais d’où vient cette tradition ? Le studio aux grandes oreilles a son avis sur la question : il est question d’une magie ancienne et puissante, sujet de son nouveau film en salles.

Annoncé lors de la présentation D23 Expo 2022, Wish est l’aboutissement d’un thème auquel tient particulièrement Disney depuis 100 ans : les vœux qui se réalisent. Pas de bonne fée ici, mais des étoiles plein les yeux. Et si vous avez formulé le souhait d’en savoir davantage sur cette nouvelle histoire, on s’en occupe ! Images, bande-annonce, date de sortie : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Wish – Asha et la bonne étoile.

Wish – Asha et la bonne étoile sortira en salles le 29 novembre 2023.

En janvier 2021, il a été annoncé que Jennifer Lee, l’un des esprits ingénieux derrière La Reine des Neiges et La Reine des Neiges II, écrivait un scénario original pour les studios d’animation de Disney. Un peu plus d’un an plus tard, on apprenait que Lee ferait équipe avec le co-réalisateur de La Reine des Neiges, Chris Buck, pour travailler sur le film. Chris Buck est également connu pour avoir co-réalisé d’autres films Disney tels que Tarzan et La Reine des Neiges II.

Intrigue de Wish – Asha et la bonne étoile : À quoi faut-il s’attendre ?

2023 disney

Situé dans le royaume magique de Rosas, le Roi Magnifico règne sur un monde où il affirme que tous les vœux peuvent se réaliser s’ils lui sont confiés. Asha, une jeune fille de 17 ans présentée comme une optimiste se souciant profondément de sa communauté, formule un vœu lors d’un moment de désespoir. Il est alors exaucé par un être aussi magique que cosmique.

Le duo, accompagné d’une chèvre de compagnie à qui l’étoile a donné le pouvoir de parler, devra ensuite affronter le roi Magnifico pour sauver la communauté d’Asha.

Y a-t-il une bande-annonce pour Wish – Asha et la bonne étoile ?

Plusieurs bandes-annonce ont été dévoilées, vous pouvez les regarder ci-dessous :

Inspirées par le 100ème anniversaire de Disney dans le monde de l’animation, les bandes-annonce de Wish insistent sur le côté musical du film. L’aventure et la magie y seront omniprésents, faisant honneur aux traditions du studio de Mickey.

Surtout, l’animation du film mélange le style artistique original du studio, en aquarelle, avec l’animation 3D générée par ordinateur. On obtient alors un mélange entre tradition des premières œuvres de Disney, et modernité avec les CGI de qualité qui font la renommée des films plus récents.

“Voici le nouveau poster pour le tout nouveau film de Disney, Wish, exclusivement au cinéma en novembre !“

Casting de Wish : Qui prête sa voix aux personnages ?

2023 disney

Le film d’animation aura évidemment droit à un doublage en français. Si le casting anglophone original compte des stars d’Hollywood comme Chris Pine (le roi Magnifico) ou Ariana DeBose (Asha), le casting français n’est clairement pas en reste :

Océane Demontis dans le rôle d’Asha

Lambert Wilson dans le rôle du roi Magnifico

Gérard Darmon dans le rôle de Valentino (la chèvre de compagnie !)

Isabelle Adjani dans le rôle de la reine Amaya

Tom Almodar dans le rôle de Gabo

Patrick Raynal dans le rôle de Sabino (le grand-père d’Asha)

Lilly Caruso dans le rôle de Bazeema

Hervé Rey dans le rôle de Safi

Annie Milon dans le rôle de Sakina (la mère d’Asha)

Camille Timmerman dans le rôle de Dahlia

Le roi Magnifico est présenté comme l’un des méchants les plus redoutables de l’histoire moderne de Disney. Dans une interview sur le site de la Walt Disney Company, Chris Buck décrit le personnage comme “[quelqu’un] qui promet de réaliser les désirs les plus profonds – un jour. Seul lui peut décider quels vœux se réaliseront et quand.”

Wish – Asha et la bonne étoile atterrira en salles le 29 novembre 2023.