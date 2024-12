Explication de la fin de Wicked : Elphaba est-elle morte ?

L’adaptation de la comédie musicale entame une intrigue tragique entre deux sorcières dans le monde d’Oz, et sa fin laisse des questions en suspens : qu’est-il arrivé à Elphaba ? Pourquoi l’histoire est-elle divisée en deux parties ? On vous explique tout.

Même sans être un fin connaisseur des comédies musicales de Broadway ou des livres écrits par Gregory Maguire et L. Frank Baum, il y a de grandes chances que l’histoire de Wicked résonne aux oreilles du public, grâce à l’impact qu’a eu Le Magicien d’Oz avant que le cinéma ne s’intéresse de plus près aux sorcières de l’univers enchanté. Des sorcières parfois bonnes, parfois méchantes… et dont les origines sont explorées dans le nouveau film de Jon M. Chu, dans les salles françaises depuis le 4 décembre 2024.

Une adaptation qui semble d’ailleurs dépasser les attentes, à en croire la critique et les excellents scores au box-office, en partie grâce à son casting étoilé : Ariana Grande y incarne Glinda et donne la réplique à Cynthia Erivo dans le rôle d’Elphaba. Toutes deux mènent la danse jusqu’à un final stupéfiant, mais qui pourrait malgré tout interroger ses spectateurs : on vous explique la fin de Wicked.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de Wicked.

À la fin de Wicked, Elphaba décide de s’opposer à Oz tout en chantant la célèbre chanson ‘Defying Gravity‘, promettant au passage de s’opposer au magicien et à son règne de terreur contre les animaux du royaume.

Universal Pictures

C’est en effet après avoir intégré l’Université de Shiz qu’Elphaba a découvert le traitement réservé aux animaux : normalement capables de parler et possédant des pouvoirs spéciaux, les créatures se retrouvent privées de leur voix, minimisées et torturées.

Lorsqu’elle est appelée auprès d’Oz (Jeff Goldblum) pour faire ses preuves, Elphaba, accompagnée de Glinda, comprend que le magicien n’est en fait qu’un simple humain derrière ses excentricités. Elle accepte de lancer un sort à partir du grimoire d’Oz, ou la Grimmerie, qui transforme les singes en singes volants. C’est là que la vérité éclate : Oz et Morrible sont responsables des disparitions des animaux, prétextant que leurs actes sont nécessaires pour mieux unifier le monde contre un ennemi commun.

Lorsqu’on lui demande de participer à la suite du plan, Elphaba refuse. Elle s’enfuit et est rattrapée par Glinda. Mais les deux amies ne peuvent célébrer plus longtemps leurs retrouvailles : si Elphaba s’enfuit sur un balai qu’elle a enchanté, Glinda finit emprisonnée, et n’est autorisée à sortir qu’à condition de devenir l’ennemie publique de la “méchante sorcière” et ainsi incarner le combat contre la sorcière verte.

Pourquoi Elphaba est-elle verte ?

Elphaba est née verte à cause d’une liaison entre sa mère et un autre homme, qui lui a offert un élixir vert bu avant que le bébé ne naisse.

Universal Pictures

Une telle couleur de peau lui a valu d’être détestée de tous à sa naissance, et la jeune fille n’a trouvé du réconfort qu’auprès de sa petite sœur Nessarose (jouée par Marissa Bode), une demoiselle en situation de handicap.

C’est en voulant protéger sa sœur de comportements inappropriés qu’Elphaba révèle ses pouvoirs et devient la protégée de Madame Morrible (Michelle Yeoh), tout en se retrouvant camarade de chambrée de Glinda.

Qu’arrive-t-il au Docteur Dillamond dans Wicked ?

Défenseur des animaux dont il fait partie, le Dr Dillamond finit par être arrêté dans Wicked.

Universal Pictures

Le professeur d’Histoire à qui Peter Dinklage donne sa voix est un bouc, et l’un des derniers enseignants animaux sur le campus. Il explique à ses étudiants le grand pouvoir que les créatures avaient autrefois sur le royaume, un pouvoir progressivement usurpé par les humains.

Mais de tels propos ne plaisent manifestement pas, et Dillamond se retrouve arrêté durant un cours, puis emmené. Et autant dire que son sort s’annonce sombre, puisqu’Elphaba a surpris une discussion entre enseignants évoquant la perte de la capacité à parler des animaux, qui disparaissent et sont torturés à travers le royaume.

Le docteur Dillamond sera ensuite remplacé par un professeur humain, qui n’attendra pas pour évoquer les “avantages” qu’il y a à mettre les animaux en cage – ces dernières permettant d’inhiber leurs compétences innées. Heureusement, Elphaba réussira à sauver un lionceau des griffes de l’enseignant.

Elphaba et Fiyero finissent-ils ensemble dans Wicked ?

Elphaba et Fiyero se sont avoué leurs sentiments, mais ne finissent pas vraiment ensemble dans Wicked.

Universal Pictures

Avant de sauver le lionceau, Elphaba fige toute la classe à l’exception de Fiyero. C’est à cette occasion que les deux jeunes gens peuvent échanger sur leurs sentiments communs, mais l’héroïne décide qu’elle ne pourra pas être aimée, n’étant pas “ce genre de fille”, et abandonne l’idée de finir en couple avec le prince qu’elle estime être davantage assorti avec Glinda.

Y a-t-il une scène post-générique à la fin de Wicked ?

Non, il n’y a pas de scène post-générique dans la partie 1 de Wicked.

Mais le film n’abandonne pas ses spectateurs sans leur avoir offert des génériques de fin magnifiques, qui confirment l’arrivée d’une deuxième partie par le fameux “à suivre…“

Pourquoi y a-t-il deux films Wicked ?

Selon le réalisateur Jon M. Chu, l’adaptation de la comédie musicale a été divisée en deux films parce qu’il était “impossible de condenser Wicked en un seul film sans faire de véritables dégâts sur l’histoire.“

Universal Studios

Dans un communiqué, le réalisateur explique qu’il refusait de couper des passages et des chansons, ou de supprimer des personnages jugés importants.

De son côté, le compositeur de la comédie musicale et de la bande originale de Wicked, Stephen Schwartz, a évoqué l’importance du rythme et de la séquence autour du morceau ‘Defying Gravity‘, qu’il estime central et qui nécessite une pause avant de reprendre l’histoire – la comédie de Broadway propose d’ailleurs son entracte après la chanson, pour permettre à son public de la digérer avant d’aborder la suite.

La partie 1 de Wicked est dans les cinémas français depuis le 4 décembre 2024. La partie 2 sortira quant à elle le 26 novembre 2025. Et en attendant de retrouver Glinda et Elphaba, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil aux films qui sortent en streaming ce mois-ci.