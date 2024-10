Ce western Netflix est parfait avant la sortie de Yellowstone Saison 5 partie 2

Le retour des Dutton est à la fois proche et bien trop lointain, mais Netflix a heureusement ce qu’il faut pour passer le temps avant de retrouver la saison 5 de Yellowstone.

La partie 2 de la saison 5 de Yellowstone sortira le 10 novembre 2024, et marquera au passage la fin de l’histoire écrite par Taylor Sheridan sur les grandes fortunes, l’héritage et l’esprit de l’Amérique. Mais même si la conclusion ne tardera plus, les fans de cowboys cherchent encore et toujours un moyen de patienter – ou faire durer – les histoires de ranchs au fin fond de plaines gigantesques.

La bonne nouvelle, c’est que Netflix a la solution pour aider les aficionados : la série Territory présente un univers néo-western, et elle est clairement la sœur spirituelle de Yellowstone et son casting des Dutton. Attendus sur la plateforme de streaming le 24 octobre 2024, les six épisodes seront tous disponibles dès le départ pour un marathon.

Et le récit devrait résonner chez les fans qui attendent la fin de la saison 5 de Yellowstone : Territory suit la famille Lawson en plein conflit interne alors que l’immense domaine et son cheptel – le plus grand au monde – se retrouve sans héritier désigné.

S’appuyant sur la présence d’Anna Torv (Mindhunter), Michael Dorman (For All Mankind), et Robert Taylor (Longmire), la série s’intéress au déclin d’une grande dynastie familiale alors qu’elle est plongée dans une guerre avec des concurrents dans le monde du bétail et des gangsters, quand les Lawson ne bataillent pas déjà entre eux.

La série ne sera donc pas sans rappeler Yellowstone, à un (gros) détail près : Territory se déroule en Australie. Brutal et dangereux, le décor de l’Outback australien s’éloigne pas mal des paysages magnifiques du Montana, et la série est pourtant un vrai western dans l’âme.

Territory sera intégralement disponible sur Netflix dès le 24 octobre 2024, tandis que Yellowstone et ses séries dérivées se trouvent dans le catalogue de Paramount+ en France. Et si ça ne suffit pas, il y a toujours la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.