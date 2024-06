Welcome to Derry : tout ce qu’on sait sur la série préquelle de Ça

La célèbre franchise d’horreur Ça va avoir droit à une série pour remonter le temps : on vous dit tout ce qu’on sait sur Welcome to Derry.

C’est en 1986 que Stephen King publiait son roman Ça pour la première fois. Le diptyque n’a depuis jamais cessé de fasciner ses lecteurs, et King oblige, de nombreuses adaptations ont fleuri pour animer le terrifiant Grippe-Sou et traumatiser plusieurs générations de spectateurs.

1990 marque ainsi la première apparition du clown diabolique dans un film, et l’itération la plus récente date de 2017, avec Ça : Chapitre 1, suivi de près par le Chapitre 2 en 2019. Mais la créature est aussi persistante qu’effrayante et a décidé de revenir faire trembler le public, changeant de format pour se tourner vers le monde des séries. Fenêtre de sortie, plateforme, intrigue ou casting : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Welcome to Derry.

Sommaire

Y a-t-il une date de sortie pour Welcome to Derry ?

Non, il n’y a pas encore de date de sortie pour la série Welcome to Derry. Mais on peut s’attendre à une diffusion en 2025.

Selon un rapport de Variety datant de novembre 2023, HBO a décalé de nombreuses productions de son catalogue, ce qui a notamment impacté la sortie de Welcome to Derry.

Nous mettrons cet espace à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Intrigue de Welcome to Derry : à quoi faut-il s’attendre ?

Welcome to Derry se déroulera dans les années 60 et son intrigue nous conduira aux événements de Ça : Chapitre 1.

warner bros.

La série se penchera également davantage sur les origines du clown Grippe-Sou, et dévoilera comment il est devenu ce qu’il est et comment il a commencé à tourmenter la ville et ses habitants.

En-dehors de ces informations, il n’y a encore que peu de détails sur l’intrigue de Welcome to Derry. Mais nous nous assurerons de mettre cette section à jour dès que d’autres éléments seront dévoilés.

Où regarder Welcome to Derry en France ?

Welcome to Derry sera disponible sur Max en France.

La série a en effet été annoncée au départ comme une production “Max Originals”, avant de passer sous le titre de création HBO. Pour le public français, il sera donc possible de retrouver Grippe-Sou et ses victimes directement sur la plateforme, ou de passer par les offres spécifiques de Canal+ et Prime Video.

Distribution de Welcome to Derry : qui peut-on espérer retrouver dans la série ?

Bill Skarsgård reprendra son rôle devenu iconique du clown Grippe-Sou pour Welcome to Derry. Mais le reste du casting n’a pas encore été entièrement confirmé.

warner bros.

Selon Variety, Taylour Paige, star de Zola, Jovan Adepo de Watchmen, Chris Chalk de Perry Mason et James Remar, connu pour Dexter, ont également rejoint la distribution.

Peu de détails ayant été partagés sur l’intrigue, on n’en sait donc pas beaucoup davantage sur les personnages de la série, d’autant plus que l’histoire se déroulera avant les événements de Ça : Chapitre 1. Il est d’ailleurs peu probable que nous revoyions les membres du Club des Ratés.

Du côté de Bill Skarsgård, l’acteur aura joué avec les nerfs des fans pendant de longs mois, s’amusant à laisser planer le doute quant à son implication. Mais c’est désormais officiel, l’interprète de Grippe-Sou va remettre ça.

Pour l’équipe technique, on sait que Jason Fuchs sera co-showrunner du projet, au côté de Brad Caleb Kane.

Y a-t-il une bande-annonce de Welcome to Derry ?

Non, Welcome to Derry n’a pas encore de bande-annonce officielle. Mais il est possible de trouver des extraits de la série dans une vidéo de promotion de Max, que vous pouvez regarder ci-dessous :

Vous y verrez quelques nouvelles têtes, ainsi qu’un aperçu du clown meurtrier en personne.

En attendant de retrouver Grippe-Sou et compagnie, vous pouvez aussi aller jeter un coup d’œil du côté des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.