Vision : casting, intrigue, trailers, tout sur la nouvelle série du MCU

L’intelligence artificielle va revenir après sa renaissance en tant que Vision Blanc dans un prochain projet Disney+ auparavant connu sous le nom de Vision Quest.

La fin de WandaVision a été particulièrement marquante pour Wanda Maximoff, la Sorcière Rouge devant supporter le deuil de ses deux enfants et de son mari : le chagrin l’a alors poussée à utiliser le Darkhold, ce qui provoquera par la suite sa chute dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Et pourtant, l’Avenger n’est pas la seule à avoir subi l’aventure de Westview, et le mystère reste entier pour d’autres personnages. La question de Billy et Tommy a été évoquée dans la série Agatha All Along, mais il reste le cas de Vision, et plus particulièrement de Vision Blanc, reconstitution par le S.W.O.R.D. à partir des restes de l’androïde original détruit par Thanos. Or, Marvel n’a pas l’intention d’abandonner le héros : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la série Vision.

Quand sortira la série Vision ?

La série Vision du MCU devrait sortir en 2026, selon un rapport exclusif de Variety.

“Une toute nouvelle série VISION sur Disney+ sortira en 2026, Paul Bettany sera de retour, d’après Variety“

Le projet a été annoncé pour la première fois sous le nom de Vision Quest en octobre 2022. Toutefois, il semblerait qu’il ait été ensuite abandonné au profit d’une nouvelle production, avec des showrunners différents.

Ce changement fait probablement partie d’une révision majeure dans la manière qu’a Marvel de gérer ses créations, en passant notamment par un rebranding des projets en cours des studios.

En octobre 2024, l’acteur principal Paul Bettany a déclaré auprès de The Hollywood Reporer que le tournage de la série Vision commencerait en 2025 : “Nous préparons quelque chose qui m’enthousiasme vraiment“, a-t-il ajouté.

Casting de la série Vision

Paul Bettany reprendra le rôle titre dans la série Vision, tandis que James Spader interprétera à nouveau Ultron.

Marvel Studios/Disney

La série marquera la cinquième apparition de Paul Bettany dans le rôle de Vision au sein du Marvel Cinematic Univers (MCU). L’acteur est attaché au projet depuis le premier rapport de Deadline, qui avait alors confirmé que Vision Quest était en préparation.

D’autres rapports précédents indiquaient également que Wanda Maximoff, jouée par Elizabeth Olsen, apparaîtrait dans la série : à ce stade, rien ne dit que l’information soit toujours d’actualité.

Dans un rapport du 23 août 2024, The Hollywood Reporter a confirmé que James Spader ferait lui aussi son retour dans le MCU, après avoir incarné Ultron, le créateur de Vision, dans Avengers : L’Ère d’Ultron en 2015.

Ultron a été vu pour la dernière fois dans L’Ère d’Ultron, dans lequel il est apparemment détruit par Vision après la bataille finale décisive à Sokovia. L’acteur n’est plus apparu dans le MCU depuis, bien qu’Ultron lui-même ait eu droit à un passage dans la série animée What If…? sur Disney+ : le personnage était alors doublé par Ross Marquand.

La série Vision sera dirigée par Terry Matalas, showrunner auquel on doit notamment Star Trek: Picard.

Y a-t-il un trailer de la série Vision ?

Il n’y a actuellement pas de bande-annonce pour la nouvelle série Vision.

Nous mettrons à jour cet espace dès qu’un trailer sera disponible.

Quelle est l’intrigue de la série Vision ?

L’intrigue de la série Vision n’a pas encore été confirmée, mais on peut s’attendre à ce que Vision tente de retrouver la mémoire tout en cherchant à la fois des réponses sur ses origines et sur Wanda.

Marvel Studios/Disney

Il y a de grandes chances pour que les épisodes s’intéressent à la quête de réponses du héros, qui doit encore récupérer ses souvenirs et lever le voile sur ses origines et celles du premier Vision. La série serait également l’occasion de confirmer ce qui est réellement arrivé à Wanda Maximoff, dont la mort a été remise en question par des sous-entendus dans Agatha All Along.

Il se peut également que Vision doive composer avec les enfants Billy et Tommy, qui devraient refaire leur apparition au sein du MCU par la suite.

En attendant d’en découvrir davantage sur la série Vision, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.