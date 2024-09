La saison 6 de Virgin River offrira enfin ce moment tant attendu des fans

Alors que beaucoup sont impatients de découvrir la suite de Virgin River, Netflix a discrètement révélé le synopsis de la saison 6, confirmant ainsi que le mariage tant attendu est officiellement prévu.

Inutile de dire qu’il y a beaucoup d’intrigues que les fans espèrent voir résolues dans la saison 6 de Virgin River, et en tête de liste des priorités, on retrouve bien évidemment le mariage de Mel Monroe et Jack Sheridan, incarnés respectivement par Alexandra Breckenridge et Martin Henderson dans la série Netflix.

Grâce au synopsis de la nouvelle saison qui a été discrètement publié par la plateforme, nous avons enfin une réponse : le couple emblématique va bel et bien se marier dans les prochains épisodes.

Le synopsis officiel de la saison 6 de Virgin River est le suivant : « Avec les noces printanières romantiques de Mel et Jack pour toile de fond, cette sixième saison promet de nouveaux rebondissements, des triangles amoureux tourmentés, des turbulences réjouissantes autour du mariage, sans oublier les secrets du passé du père de Mel qui nous feront découvrir la magie et le mystère du Virgin River des années 70. »

Pour beaucoup, la question n’était pas de savoir si Mel et Jack allaient se marier, mais plutôt quand. Dans la série de livres originale de Robyn Carr, leur histoire est bien différente de celle que l’on voit à l’écran, le couple étant déjà engagé dès le premier tome.

Nous savions également que certaines scènes de mariage avaient été tournées plus tôt dans l’année, mais nous ignorions de qui il s’agissait. Les fans ont aperçu un bateau à vapeur sur les lieux de tournage typiques de Virgin River, qui faisait partie des noces encore non identifiées.

La grande question qui reste maintenant est de savoir si les fans verront également Mel et Jack devenir parents dans cette même saison. La fausse couche de Mel était un point central de l’intrigue de la saison 5, tandis que l’attention portée à la famille s’est déplacée sur Charmaine (qui a finalement eu ses jumeaux).

Le showrunner Patrick Sean Smith avait précédemment déjà laissé entendre que les intrigues de la saison 6 allait mettre en avant leur parcours en tant que parents. Et il semblerait qu’il ait une nouvelle fois confirmé l’idée lors d’un récent entretien avec Tudum, ayant alors promis que « les bébés et les cloches de mariage ne sont pas à écarter dans Virgin River. Mel et Jack avanceront sur le chemin de la parentalité tout en transformant la ferme de Lilly en leur ultime maison de rêve. »

Bien qu’un mariage soit désormais quelque chose que l’on peut attendre avec impatience, certains fans pensent que cela serait en réalité un meilleur cliffhanger pour une éventuelle saison 7.

« Je pense que cela devrait être dans le dernier épisode et se poursuivre dans la saison suivante », a déclaré un internaute sur Reddit. « Je veux que les personnages profitent de leurs fiançailles et les voir planifier le grand jour. Je soupçonne qu’il y aura un drame en milieu de saison qui mettra en péril la sobriété de Jack, mais qu’il réussira à s’en sortir.

« Aussi, j’aimerais qu’ils commencent leur famille après le mariage, contrairement à d’autres. »

La saison 6 de Virgin River devrait être diffusée fin 2024. En attendant, découvrez comment ce premier aperçu de la nouvelle saison confirme une théorie majeure sur le cliffhanger de la saison précédente, ou encore jusqu’où ira le saut dans le temps.

Vous pouvez également consulter notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci pour ne pas rater les nouveautés du moment.