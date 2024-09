Virgin River : ce premier aperçu de la saison 6 confirme une théorie majeure sur le dernier cliffhanger

Pas encore de date de sortie ? Aucun problème. La saison 6 de Virgin River vient de révéler un indice majeur sur ce qu’Everett devait dire à Mel dans le cliffhanger de la saison 5.

Étant donné que le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a laissé entendre que la saison 6 de Virgin River sortirait d’ici la fin de l’année 2024, ce qui a ensuite été confirmé par la star Alexandra Breckenridge, c’est plutôt surprenant qu’aucune date de sortie n’ait encore été annoncée à ce jour.

Bien que les détails aient été largement gardés secrets, les fans ont eu droit à un gros indice. L’épisode 2 de la saison 6 sera un flashback dans la ville fictive dans les années 1970, suivant les parents de Mel Monroe quand ils étaient plus jeunes.

En combinant cela avec ce que nous savons de la fin de la partie 2 de la saison 5, ce qu’Everett veut dire à Mel devient plus clair que jamais… quelque chose concernant sa vie de famille a été gardé secret.

“Premier aperçu de Callum Kerr et Jessica Rothe dans la saison 6 de Virgin River.”

Ce que cela signifie exactement reste inconnu. Les théories des fans suggèrent que Mel pourrait avoir un frère ou une sœur qu’elle n’a jamais rencontré, qu’Everett pourrait être lié à d’autres personnages de Virgin River comme Doc, ou qu’une vérité plus sombre concerne la mère de Mel, qui est décédée avant le début de la saison 1.

Selon le showrunner Patrick Sean Smith (via Deadline), les nouveaux épisodes exploreront “qui est Everett Reid, son passé, quel était son lien avec Virgin River quand il a rencontré la mère de Mel, et aussi quel est ce lien aujourd’hui ; la relation d’Everett avec la ville ainsi qu’avec Mel.”

Callum Kerr et Jessica Rothe ont été choisis pour les rôles de Sarah et Everett dans les flashbacks, se déroulant en 1972. À l’époque, Everett est un aspirant auteur-compositeur, vivant dans une humble camionnette Volkswagen.

Il croise une auto-stoppeuse nommée Sarah – oui, vous l’avez deviné, la mère de Mel – et les deux découvrent ce que la vie a à offrir ensemble. Connaissant cette série télévisée addictive, ce qu’ils découvrent aura des conséquences directes pour Mel dans le présent.

Non seulement Sarah a été à peine mentionnée dans la nouvelle série, mais l’existence d’Everett n’a été révélée que dans les épisodes les plus récents. Avec autant de liberté créative, les showrunners peuvent faire du secret de famille de Mel quelque chose d’aussi important et dramatique qu’ils le souhaitent… mais il est déjà clair que, quoi qu’Everett veuille dire, cela changera tout.

Le synopsis officiel de la saison 6 de Virgin River indique : “Avec les noces printanières romantiques de Mel et Jack pour toile de fond, cette sixième saison promet de nouveaux rebondissements, des triangles amoureux tourmentés, des turbulences réjouissantes autour du mariage, sans oublier les secrets du passé du père de Mel qui nous feront découvrir la magie et le mystère du Virgin River des années 70.”

Contrairement à ce que les fans pensaient au départ, Netflix réfléchit encore à la possibilité de donner à Sarah et Everett leur propre série dérivée.

La saison 6 de Virgin River devrait sortir fin 2024. En attendant, vous pouvez découvrir notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci pour ne pas louper les nouveautés du moment.