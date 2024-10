La saison 6 de Virgin River révèle sa date de sortie et plus encore

Les fans de Virgin River peuvent faire la fête : la date de sortie de la saison 6 a enfin été révélée, et la surprise ne s’arrête pas là.

Depuis la sortie de la fin de la partie 2 de la saison 5, à la fin de 2023, les spectateurs n’ont eu de cesse de réclamer une date de sortie pour la saison 6 de Virgin River auprès de Netflix. Les choses s’annonçaient plutôt mal au départ, mais la plateforme de streaming a finalement annoncé une excellente nouvelle pour les aficionados de drame romantique saupoudré de grands espaces.

Les nouveaux épisodes de Virgin River seront diffusés à partir du 19 décembre 2024 sur Netflix. La date est rassurante puisqu’elle assure une sortie en 2024, contrairement aux estimations plus pessimistes de ce début d’année, mais ce n’est pas le seul cadeau fait aux fans de la série. Car en plus de la sortie confirmée officiellement, le public a aussi eu droit à un bonus : six images exclusives, révélant un aperçu des premiers épisodes de la saison 6.

Netflix

Toutes les images sont disponibles sur Instagram, et dévoilent Mel en train d’enlacer un Jack inquiet, ou encore Doc et Hope qui se rapprochent près d’un nouveau cheval dans la grange – rappelez-vous, son ex-mari avait une ferme et de nombreux animaux. De la même manière, Lizzie essaie de se faire à l’idée de sa grossesse, tandis que Preacher et sa nouvelle petite amie Kaia partagent un moment tendre dans la cuisine du bar de Jack.

On peut également voir Brady défier du regard Lark, tandis que Muriel refuse de regarder Cameron. Enfin, Brie apparaît avec son petit ami Mike, le tout sous le regard de Kaia.

Bien que les nouvelles photos ne révèlent rien directement, elles permettent de déduire quelques éléments d’intrigue en attendant la sortie de la saison 6 de Virgin River. Le mariage de Mel et Jack devrait être le point central des nouveaux épisodes, une photo laissant peut-être entrevoir des tensions dans leurs projets futurs – ou dans leur parcours vers la parentalité.

Netflix

Un autre drame potentiel réside dans le procès à venir de Preacher. Ce dernier attend actuellement le verdict après avoir protégé Paige contre un partenaire violent, lui permettant, à elle et à son fils, de s’enfuir. Par ailleurs, la tension est presque palpable entre Cameron et Muriel, leur relation suscitant la controverse depuis que l’idée a été suggérée dans la saison 5.

En revanche, on ne sait pas encore si des épisodes de la saison 6 de Virgin River seront sur le thème de Noël, mais les spectateurs ne devraient plus attendre longtemps avant de découvrir ce qu’Everett voulait dire à Mel.

En attendant la sortie de la saison 6 de Virgin River, il reste possible de consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.