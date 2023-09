Virgin River : qu’est-ce qui arrive à Vernon Mullins dans les livres ?

En tant que médecin local, patron de Mel et mari de Hope, Vernon “Doc” Mullin est un personnage central de Virgin River. Même s’il reste encore beaucoup à raconter sur lui dans la série Netflix, certains fans se demandent s’il meurt dans les livres. Voici tout ce que vous devez savoir.

Dès sa sortie en décembre 2019, Virgin River est devenue une véritable série à succès sur Netflix. Les spectateurs sont immédiatement tombés sous le charme de cette série qui oscille entre drame et romance et près de cinq ans plus tard, la magie est toujours au rendez-vous.

La série est basée sur les livres de Robyn Carr du même nom, et bien qu’il y ait quelques différences majeures entre les deux, un bon nombre de fans ne peuvent résister à la tentation d’y chercher des indices sur la potentielle évolution future de l’intrigue.

Alors que certains pensent qu’une grande révélation attend, le médecin de Virgin River, Vernon “Doc” Mullin, d’autres craignent qu’il n’ait pas d’avenir du tout. Voici ce que nous savons sur le destin de Doc dans les livres. Attention: spoilers à venir !

Est-ce que Vernon “Doc” Mullins meurt dans les livres de Virgin River?

La mauvaise nouvelle, c’est que oui, Doc meurt dans les livres de Virgin River. Le médecin, qui est dans la soixantaine, décède dans le sixième livre, Temptation Ridge, apparemment d’une crise cardiaque.

Dans le roman, Paul annonce la triste nouvelle à Cameron, qui demande ce qu’il s’est passé. “Je n’en suis pas cas complètement sûr”, lui répond Paul. “Mel l’a trouvé face contre terre sur le sol de la clinique et a tenté de le ranimer avec un massage cardiaque, mais il ne s’est jamais réveillé.”

Il ajoute: “Le nouveau bébé, la petite Emma, était allongée juste à côté de lui, comme s’il la tenait peut-être lorsqu’il a eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça.”

Cameron avoue que bien qu’il n’ait “rencontré l’homme qu’une fois”, il était évident que Doc “était un excellent médecin qui se souciait de ses patients… c’est une grande perte pour Virgin River.”

Mel est avec Doc lorsqu’il décède, pratiquant un massage cardiaque et utilisant le défibrillateur avec l’aide de Preacher et Jack jusqu’à l’arrivée des secours. Même si elle fait tout ce qu’elle peut, il meurt. À ce moment-là, Mel retire le défibrillateur, l’embrasse sur le front et dit: “Tu es vraiment pénible. Comment oses-tu me quitter comme ça?”

Avant de vous inquiéter du sort de Doc dans la série Netflix, sachez que l’une des plus grandes différences entre les livres et la série est la chronologie, cette dernière se déroulant à un rythme beaucoup plus lent.

Donc, si le nouveau showrunner Patrick Sean Smith décide d’utiliser cet élément d’intrigue, ça ne sera vraisemblablement pas pour tout de suite. Pour le moment le Doc est le centre des conversations pour une tout autre raison, les fans spéculent sur le fait que Doc pourrait être le véritable père de Mel après la révélation à la fin de la partie 1 de la saison 5.

Dans la dernière scène, la sœur de Mel lui parle d’une série de lettres d’amour qu’elle a trouvées entre leur mère et un homme mystère. “Maman avait une liaison avec quelqu’un à Virgin River”, dit Joey. “Et je pense que cet homme pourrait être ton père.”

La bande-annonce de la partie 2 montre que Mel et Preacher savent qui est son véritable père – et quelques noms ont été avancés dont Doc, interprété par Tim Matheson.

Bien qu’il ait été initialement distant et grincheux envers Mel lorsqu’elle a postulé pour un emploi dans sa clinique, il s’est rapproché d’elle au fil des saisons, les deux développant un lien semblable à celui d’un père et sa fille. Cependant, d’autres téléspectateurs pensent qu’il serait un choix trop évident. Affaire à suivre !