Viktor et Jayce meurent-ils à la fin de la saison 2 d’Arcane ?

L’intrigue autour des deux personnages est centrale dans la saison 2 d’Arcane, mais que deviennent-ils dans le final de la série adaptant l’univers de League of Legends ?

Jayce a traversé de nombreuses épreuves dans la saison 2 d’Arcane. Après avoir été aspiré dans l’anomalie aux côtés d’Ekko et de Heimerdinger, il entreprend un pèlerinage solitaire à travers un Piltover futuriste et surtout désertique, découvrant l’identité de la figure encapuchonnée qui l’a initié à la magie alors qu’il était enfant : il s’agissait de Viktor depuis le début. Sauf que si le Viktor du présent est au sommet de sa puissance et menace de supprimer le libre arbitre en changeant le monde, celui du futur est empli de regret et tente de trouver de l’aide chez son ancien ami.

Jayce ressort alors de l’anomalie avec un objectif bien précis : arrêter Viktor et détruire l’Hexgate. Mais l’opposition entre les deux personnages est violente, et semble se terminer plutôt mal pour eux malgré la réussite de leur entreprise de sauver le monde. Pourtant, des détails du final pourraient changer la donne : Viktor et Jayce sont-ils vraiment morts à la fin d’Arcane ? Une théorie suggère que le duo a bien survécu.

Qu’est-il arrivé à Viktor et Jayce dans la saison 2 d’Arcane ?

Lorsque Viktor accède à la conscience de Jayce, il découvre le souvenir de la conversation entre son ami et sa propre version du futur.

Netflix

Jayce semblait avoir réussi à tuer Viktor dans l’épisode 6 de la saison 2 d’Arcane, mais Singed a pu ramener le Héraut à la vie. Après le combat entre Ambessa, Caitlyn et Mel, les créatures humanoïdes contrôlées par Viktor ont envahi Piltover et l’Hexgate, forçant tout le monde à se connecter à l’esprit de ruche.

Mais alors que le brillant scientifique atteint le cœur de l’Hexgate, il est atteint par une seconde source d’Hextech, celle qu’Ekko et Heimerdinger ont créé durant leur séjour dans un Piltover alternatif : leur machine à remonter le temps entre en contradiction avec l’Arcane de Viktor, qui retrouve un semblant de lucidité. C’est à ce moment-là que Jayce parvient à lui transmettre ce qu’il a découvert dans le futur.

Tous deux décident donc de lutter contre l’anomalie de l’Hextech pour rétablir la situation, mais semblent se faire aspirer par la rune de Jayce dans le processus, se sacrifiant ainsi en sauvant Runeterra.

Viktor et Jayce sont-ils morts dans le final de la saison 2 d’Arcane ?

Viktor et Jayce semblent s’être sacrifiés, mais ils pourraient aussi avoir été téléportés dans un autre lieu : tous deux pourraient ainsi revenir dans une nouvelle série adaptant League of Legends.

Netflix

On sait déjà que Riot Games envisage de produire de nombreuses séries tirées de son univers vidéoludique, et que l’une d’entre elles est déjà en développement depuis un an. Or, la suite de la franchise initiée par Arcane a déjà révélé les trois régions qui seront explorées en série, teasant au passage le retour de Mel Medarda, liée à Noxus.

Le showrunner Christian Linke avait également annoncé auprès de ScreenRant que certaines des prochaines histoires seraient “en fait des prolongements des histoires de personnages d’Arcane.” Si Mel a droit à sa suite, alors pourquoi pas Viktor et Jayce ?

Des internautes se sont également emparés de l’idée que Viktor ne pouvait pas être encore mort, rappelant sur un fil Reddit que le remède de Singed contre la mort était “dépendant de la survie de Viktor” : or, on peut voir sa fille Orianna revenue d’entre les morts, ce qui pourrait alors suggérer que Viktor est toujours vivant d’une certaine manière.

Netflix

Si Viktor a pu survivre au final d’Arcane, il y a alors de fortes probabilités pour que Jayce aussi : les deux hommes sont plus liés qu’on ne pourrait le croire, et les personnages voient leur évolution intriquée à travers le temps. Pour Christian Linke, leur relation va même au-delà de la simple amitié, comme il l’a expliqué dans une interview du streamer Necrit94 sur Twitch : “Je pense qu’il y a de l’amour entre eux, mais pas forcément d’une manière romantique.“

Il n’y aura pas de saison 3 d’Arcane pour répondre aux questions laissées en suspens par la fin de la saison 2. Mais de nouveaux projets sont bien prévus, et la prochaine série est déjà en cours de développement depuis un an – avec peut-être le retour de Jinx ?

Et en attendant des nouvelles des prochaines adaptations de League of Legends, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.