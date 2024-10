Combien y a-t-il de films Venom ? Ordre de visionnage de la saga

Venom: The Last Dance se prépare pour une sortie au cinéma, mais la franchise n’en est pas à son coup d’essai : on vous dit tout sur le nombre de films et comment les regarder dans le bon ordre.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est dense et tortueux, mais la saga Venom est heureusement bien plus récente : née en 2018 avec le premier opus, la collection est bien plus facile à revoir pour ceux qui voudraient se rafraîchir les méninges ou se mettre à jour avant la sortie de Venom 3.

L’article continue après la publicité

Tom Hardy a donné vie à une nouvelle version du célèbre symbiote dans Venom, tout en incarnant également un Eddie Brock blasé et usé. Ce double rôle a relancé le super-vilain sur grand écran (pour le meilleur ou pour le pire), mais l’aventure touche à sa fin. Pourtant, avant de vous faire une toile avec The Last Dance, vous pourriez vouloir rattraper le reste de la filmographie sur l’extraterrestre : on vous récapitule les détails de la saga.

L’article continue après la publicité

Combien y a-t-il de films Venom ?

En tout, la saga Venom compte trois films : Venom, Venom: Let There Be Carnage et Venom: The Last Dance.

L’article continue après la publicité

Techniquement parlant, le symbiote est cependant apparu sur grand écran bien avant que ces trois longs-métrages lui soient consacrés. Il était ainsi dans Spider-Man 3 de 2007. Mais les films de Sam Raimi se déroulent dans un autre univers que les Venom : il est donc possible de les dissocier sans perdre de vue l’intrigue.

The Last Dance est considéré comme le dernier film de la saga Venom, ce qui signifie que Tom Hardy et sa version d’Eddie Brock/du symbiote seront amenés à faire leurs adieux au public.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les dates de sortie des films Venom suivent l’ordre chronologique de l’intrigue : il suffit donc de regarder les trois volets au même rythme que leur diffusion.

Venom (2018)

Dans le premier Venom, le public rencontre Eddie Brock avant qu’il ne tombe sur l’extraterrestre.

Sony Pictures

Le journaliste en difficulté obtient un gros scoop grâce à sa fiancée Anne, une avocate représentant une société d’ingénierie douteuse, la Life Foundation.

Après avoir confronté le PDG Carlton Drake à propos d’allégations concernant des essais dangereux sur l’homme pour tester une compatibilité symbiotique, Eddie s’introduit dans le complexe de recherche et se retrouve par accident lié biologiquement avec le symbiote Venom. Ensemble, les deux larrons doivent apprendre à coexister tout en essayant de démanteler la Life Foundation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Le deuxième opus se concentre sur le vilain Carnage, déjà introduit dans la scène post-générique du premier film.

Sony Pictures

À ce stade, Eddie et Venom ont bien avancé dans leur tentative de débarrasser la ville des criminels, permettant à Eddie de gérer sa culpabilité et à Venom de se nourrir de corps humains. Mais les choses tournent mal lorsque Eddie interviewe le célèbre tueur en série Cletus Kasady en prison.

L’article continue après la publicité

Cette rencontre permet à Cletus d’établir sa propre connexion symbiotique, et il est bientôt possédé par Carnage. Eddie et Venom doivent alors stopper le super-vilain qui se déchaîne, tout en essayant de ménager la vie privée d’Eddie qui s’effondre progressivement.

L’article continue après la publicité

Spider-Man: No Way Home (2021)

C’est dans la scène post-générique de Spider-Man: No Way Home qu’on retrouve Eddie et Venom téléportés temporairement dans le MCU de Tom Holland.

L’article continue après la publicité

Marvel Studios

Eddie se paye une tournée, se lamentant comme à son habitude dans un bar miteux. L’homme va jusqu’à exprimer des doutes sur l’existence de Thanos en endossant le rôle du sceptique, ce qui pousse le barman à insister sur le fait que sa propre famille a disparu pendant cinq ans. Eddie envisage de se rendre à New York pour parler à ces “super-personnes” qu’il voit à la télévision, mais un portail s’ouvre bientôt et le ramène finalement dans son propre monde. Non sans laisser une goutte de symbiote derrière lui !

Venom : The Last Dance (2024)

Le dernier film de la série, The Last Dance, marquera la fin de l’association entre Eddie et Venom.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sony Pictures

En fuite et accusé du meurtre du détective Mulligan, Eddie se retrouve confronté aux problèmes de Venom, qui découvre au passage que Knull prépare son évasion.

Ensemble, ils fuient pour des raisons différentes, mais une opération militaire secrète menace de les capturer tous les deux. On ne sait pas encore si la fin du nouveau film signifiera la mort d’Eddie ou de Venom, mais on peut dire avec certitude que ce sera la fin de ce partenariat particulier.

L’article continue après la publicité

Spider-Man 3 compte-t-il dans l’ordre de visionnage de Venom ?

Spider-Man 3 n’est techniquement pas un opus de la saga Venom, mais si vous cherchez à vivre l’expérience symbiotique complète, il peut être intéressant de regarder le film avant ceux avec Tom Hardy.

L’article continue après la publicité

Sony Pictures

En effet, voir Spider-Man 3 avant de commencer le Venom de 2018 donne un aperçu de la manière dont la série originale du Tisseur a abordé l’extraterrestre maléfique. Spoiler : ce n’est pas très réussi. Au point même d’apprécier davantage les derniers films Venom…

L’article continue après la publicité

Spider-Man 3 n’est pas encore disponible en streaming en France, mais rejoindra le catalogue de Max dès le 6 novembre 2024.

The Last Dance sortira au cinéma le 30 octobre 2024.

Sony Pictures

Le premier film de la saga est de son côté présent dans le catalogue Netflix, mais Let There Be Carnage n’est pas disponible en streaming en France : il se trouve sur le catalogue de Disney+ pour les abonnés anglophones.

L’article continue après la publicité

Les deux premiers films restent disponibles à l’achat ou à la location numériques, et sont sortis en DVD/Blu-Ray.

L’article continue après la publicité

Pour d’autres contenus, vous pouvez consulter la liste des films qui sortent en streaming ce mois-ci, ou jeter un coup d’œil aux autres sorties parfaites pour fêter Halloween 2024 sur grand écran.