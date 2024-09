Le trailer de Venom 3 introduit un méchant Marvel plus puissant que les Célestes

Venom : The Last Dance marque la fin de la trilogie de Tom Hardy, et à en juger par la nouvelle bande-annonce, le dernier volet verra l’arrivée de l’un des méchants les plus puissants de l’histoire de Marvel.

La dernière fois que nous avons vu Venom et Eddie Brock, ils se détendaient sur une plage avant d’être aspirés dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Cela n’a cependant rien donné, l’anti-héros retournant dans son propre univers dans la scène inter-générique de Spider-Man: No Way Home (2021).

Donc, n’attendez pas un combat avec Spider-Man dans Venom : The Last Dance. Au lieu de cela, le troisième et dernier chapitre de la saga du SSU de Sony opposera Venom à ses ennemis les plus redoutables : les siens (spécifiquement les Klyntar), avec d’autres symbiotes qui s’écrasent sur Terre et les traquent alors qu’Eddie fuit les scientifiques militaires joués par Chiwetel Ejiofor et Juno Temple.

C’est tout ce que nous savions, du moins jusqu’à la nouvelle bande-annonce de Venom : The Last Dance, qui révèle l’introduction un grand méchant qui n’est encore jamais apparu dans aucun film Marvel : Knull.

Pour faire simple, Knull est une ancienne divinité malfaisante et l’entité à l’origine de la création des symbiotes. Il tire son pouvoir des ténèbres, le perfectionnant jusqu’à créer une planète artificielle avec ses propres formes de vie : les ancêtres visqueux et horribles qui ont conduit à Venom.

D’après les comics, Knull a probablement une raison simple pour vouloir capturer Venom : il n’est plus un monstre (oui, il dévore la tête des gens, mais seulement de ceux qui le méritent), et il voudra “purger la lumière”, pour ainsi dire.

On ne sait pas encore qui joue Knull, car il n’apparaît que très brièvement dans la bande-annonce. Néanmoins, les fans sont impatients de voir comment le troisième volet traitera ce personnage.

“Ce mec est littéralement une menace de niveau Avengers, comparable à quelqu’un comme Galactus. Le mec a littéralement coupé la tête d’un Céleste,” a commenté un internaute. “Le fait que Knull soit dans ce film me donne instantanément l’espoir que ce sera une fin solide pour la trilogie Venom,” a écrit un autre.

“S’il vous plaît, au nom du Jésus de Marvel, Sony, ne laissez pas Venom battre Knull, laissez-le venir dans le MCU en tant que grand méchant de la prochaine saga,” a commenté un troisième.

Venom : The Last Dance sortira au cinéma le 30 octobre. En attendant, consultez notre sélection de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.