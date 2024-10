Y a-t-il une scène post-générique à la fin de Venom 3 ?

C’est la fin de l’aventure pour Eddie et le symbiote impertinent dans Venom: The Last Dance, mais faut-il rester jusqu’à la fin du générique lorsqu’il se met à défiler ?

Il était attendu depuis bien longtemps et avait teasé une conclusion émouvante à la série sur grand écran, et est désormais disponible dans les salles obscures en France : Venom 3 est sorti le 30 octobre 2024 au cinéma, et son titre The Last Dance mérite bien son nom, préparant la fin de l’aventure pour l’étrange partenariat entre Eddie Brock et Venom.

Le film annonçait également l’arrivée d’un vilain emblématique de l’univers Marvel, Knull, amené par la suite à revenir au sein du MCU d’après les propos de ses créateurs. Et s’il n’apparaît pas beaucoup dans Venom: The Last Dance, on peut se demander si ce n’est pas pour le mettre davantage en lumière là où on l’y attend le moins… y a-t-il une scène post-générique à la fin de ce troisième volet ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du film Venom The Last Dance.

Combien y a-t-il de scènes post-générique dans Venom 3 ?

Venom 3 comporte deux scènes de générique : une au milieu des crédits, et une deuxième à la fin.

L’une met en scène Knull promettant de revenir, tandis que l’autre montre le barman joué par Cristo Fernández, alors qu’il sort des décombres de la Zone 51.

Évidemment, l’une de ces scènes est un peu plus essentielle que l’autre, mais les deux permettent déjà de se projeter sur l’avenir de cet univers bien particulier, malgré la rupture consommée entre Venom et Eddie.

Explication de la scène de moitié de générique de Venom 3

La scène mi-générique montre Knull assis sur son trône, récitant un monologue expliquant comment il reviendra et anéantira notre monde.

Sony Pictures

Le vilain indique également que le Roi en Noir est réveillé, et ajoute que le monde entier brûlera. Puis il se redresse et révèle enfin son visage pour la première fois.

Si le méchant a raté l’occasion de s’échapper pour cette fois, cela ne signifie pas pour autant que les spectateurs n’auront plus l’occasion de le revoir dans les adaptations des comics Marvel. En somme, Knull a eu très peu de temps d’écran dans Venom 3, mais c’est à charge de revanche : la réalisatrice Kelly Marcel a expliqué auprès d’IGN que “le film introduit Knull, mais ne fait qu’effleurer la surface de son histoire. Les plus grands méchants de films Marvel se développent au fil du temps.“

Explication de la scène post-générique de Venom 3

Après les crédits, une autre scène montre le barman du début du film qui sort en titubant après que tout le monde ait quitté les décombres de la Zone 51.

Sony Pictures

Plus tôt dans le film, il avait été capturé par Strickland et son équipe alors qu’ils suivaient les mouvements d’Eddie et de Venom. Mais il n’est visiblement pas le seul à s’en être sorti : alors qu’il marche dans le désert en appelant à l’aide, on peut voir un cafard se diriger vers une fiole cassée contenant de la matière symbiotique.

Si la scène peut être vue comme un simple moyen de titiller les spectateurs en offrant une fin ouverte, elle est également l’occasion de lancer la machine aux théories pour la présence de nouvelles histoires de symbiote, malgré l’absence d’Eddie et Venom.

Or, Marvel a déjà expliqué (via Variety) que “l’intrigue pour Eddie et Venom se termine ici. Mais comme vous le savez, il reste beaucoup d’histoires de symbiotes dans le canon. Il y a de nombreuses directions à explorer, et il peut-être que quelques Easter eggs ici pourraient amorcer ce parcours.“

En attendant d’en découvrir davantage sur un éventuel Venom 4, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil à la liste des films qui sortent en streaming ce mois-ci. Il est aussi possible de prolonger l’expérience de l’univers du Tisseur en allant jeter un coup d’œil aux informations disponibles sur Spider-Man 4.