La scène post-générique de Vaiana 2 annonce le retour d’un vilain bien connu

La fin de Vaiana 2 est heureuse, mais la scène post-générique pose les bases d’une suite qui n’annonce rien de bon pour Maui et Vaiana. (Attention : spoilers en vue !)

Trois ans après les événements du premier film, Vaiana 2 suit l’héroïne éponyme dans sa plus grande aventure à ce jour en tant que navigatrice. La jeune fille s’allie de nouveau avec Maui, mais se trouve aussi un nouvel équipage pour partir à la recherche de la mystérieuse île de Motufetu et ainsi réunir les peuples de l’océan.

L’article continue après la publicité

Si leur mission est un succès, notamment grâce à un petit coup de pouce des ancêtres de Vaiana, la scène post-générique en revanche laisse entrevoir une suite, à la fois sombre et bling-bling : car avec l’arrivée du nouveau méchant de Disney, Nalo, il faut en fait aussi compter sur une créature marine déjà rencontrée. On vous explique la scène post-générique à la fin de Vaiana 2.

L’article continue après la publicité

Y a-t-il une scène post-générique dans Vaiana 2 ?

Il y a bien une scène post-générique à la fin de Vaiana 2 : elle marque le retour de Matangi, qui subit la colère de Nalo, mais aussi celui de Tamatoa, un crabe géant du premier film.

L’article continue après la publicité

Walt Disney Pictures

Après le générique, Matangi réapparaît pour faire face à son châtiment pour avoir aidé Vaiana et Maui à s’échapper du gigantesque coquillage marin. Nalo, le dieu qui avait autrefois fait sombrer l’île de Motufetu et empêché la réunion entre les peuples de l’océan, la réprimande sévèrement.

Si Matangi nie avoir aidé les héros, Nalo jure de se venger de Vaiana et Maui. Ce qui serait logique, si on considère que le grand vilain n’a pas eu beaucoup de temps d’écran dans ce second opus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il y a donc de grandes chances pour que Vaiana 3 mette en scène le retour de Nalo, dans sa quête de revanche après avoir été vaincu par le duo lors de leur bataille pour l’île. Car son histoire est manifestement loin d’être terminée. Sauf qu’il ne sera pas seul : l’étincelant Tamatoa du premier film a fait son retour !

Dans la scène post-générique, Tamatoa apparaît pour jurer lui aussi de se venger de Vaiana et Maui, tout en entonnant une petite chanson de son cru.

L’article continue après la publicité

Qui est Tamatoa dans Vaiana ?

Tamatoa est l’un des ennemis de Vaiana dans le premier film : il est un gigantesque crabe obsédé par tout ce qui brille.

L’article continue après la publicité

La créature n’hésite pas à exhiber tous ses trésors en décorant sa carapace et est toujours en quête de nouvelles trouvailles. Il vient de Lalotai, un royaume dirigé par des monstres. Sa réputation le précède, et il utilise son or et ses diamants pour tenter d’améliorer son statut.

L’article continue après la publicité

Son objectif était de voler le cœur de la déesse Te Fiti, ce qui aurait fait de lui une entité digne de la reconnaissance des autres. Enfin, Tamatoa considère Maui comme un ennemi depuis longtemps et s’est beaucoup documenté sur le demi-dieu, qu’il accuse de lui avoir arraché une patte.

Vaiana parvient à vaincre Tamatoa en le dupant avec une fausse version du cœur de Te Fiti, l’attirant au fond de l’océan. Il y reste coincé, immobilisé dans sa carapace. Dans la scène post-générique du premier film, il s’y trouve toujours, chantant une reprise de sa chanson et demandant de l’aide au public.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant des nouvelles sur un éventuel Vaiana 3, vous pouvez jeter un coup d’œil aux informations sur le remake en live-action de Lilo & Stitch, ou consulter la liste des films qui sortent en streaming ce mois-ci.