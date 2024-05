Vaiana 2 : date de sortie, intrigue, casting, bande-annonce…

Vaiana 2 a été confirmé par Disney, et débarquera même plus tôt que prévu sur grand écran. On vous dit tout ce qu’on sait à son propos.

Disney a étendu son univers à d’énormes franchises telles que Star Wars ou son Marvel Cinematic Universe, mais n’a jamais oublié les origines du studio : les films d’animation. Il faut dire que ces créations ne peinent jamais vraiment à trouver leur public, grâce à leurs héros – et héroïnes – charmant sans difficulté des spectateurs de tout âge.

Après le retour de La Reine des Neiges ou de Vice-Versa et sa prochaine suite, c’est à Vaiana de reprendre la mer pour un nouveau voyage. Le premier opus avait fait carton plein dans les salles obscures, tant sur le plan commercial que critique. La suite sera-t-elle à la hauteur ? On vous dit tout ce qu’on sait sur Vaiana 2 jusqu’à présent.

Date de sortie de Vaiana 2 : Quand sortira la suite du film d’animation ?

Vaiana 2 débarquera en salle le 27 novembre 2024 en France.

Intrigue de Vaiana 2 : De quoi parlera la suite ?

La suite du film d’animation nous montrera l’héroïne éponyme s’engager dans une nouvelle aventure, accompagnée de Maui et d’une toute nouvelle équipe d’explorateurs.

La plupart des détails de Vaiana 2 ne sont pas encore connus, mais Disney s’est tout de même fendu d’un premier résumé officiel avec la vidéo d’annonce, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

“Vaiana, l’une des plus intrépides des héroïnes Disney, sera de retour au cinéma pour les fêtes de fin d’année. A travers VAIANA 2, les studios d’animation Walt Disney convient les spectateurs de tous âges à un voyage inédit dans les îles du Pacifique en compagnie de Vaiana – l’aventurière au long cours prête à relever tous les défis – du mythique demi-dieu Maui – à la puissance et à la force remarquables – mais aussi d’un improbable nouvel équipage de marins. Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, la jeune femme entreprend un périple qui la conduira jusqu’aux eaux dangereuses situées aux confins des mers d’Océanie. Elle y vivra des péripéties comme jamais vécues auparavant.“

Y a-t-il une bande-annonce de Vaiana 2 ?

Oui, Disney a dévoilé une première vraie bande-annonce pour Vaiana 2 le 29 mai 2024, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

La bande-annonce ne révèle pas grand-chose, mais on voit Vaiana quitter sa famille pour retourner arpenter l’océan.

Disney avait également publié un teaser pour Vaiana 2 en février 2024, que vous pouvez regarder ici :

Distribution de Vaiana 2 : quel casting et quelle équipe pour la suite ?

Dans la version originale, Auli’i Cravalho prêtera une nouvelle fois sa voix à Vaiana, au côté de Dwayne Johnson dans son rôle de Maui.

L’acteur a fait part de son enthousiasme auprès de Deadline pour son retour dans la suite, mais n’a pas encore donné de détails sur son implication dans la version en live-action, ni de quelle manière les différents films seront – ou pas – connectés.

En ce qui concerne le reste du casting vocal, en version originale comme française, peu de choses ont été annoncées jusqu’à présent.

Vaiana 2 sera réalisé par Dave Derrick, et son histoire soutenue par une musique composée par les lauréates des Grammy Awards Abigail Barlow et Emily Bear, le nommé aux Grammy Opetaia Foa’i, et le triple lauréat des Grammy Awards Mark Mancina.

Rendez-vous donc le 27 novembre 2024 pour découvrir Vaiana 2, déjà présenté comme le film de Noël de Disney.