Que devient Vaiana à la fin de Vaiana 2 ? Explication des tatouages de l’héroïne

Vaiana subit une transformation majeure à la fin du second volet Disney, passant de navigatrice experte à quelque chose de plus grand : qu’est-elle vraiment devenue à la fin de Vaiana 2 ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de la fin de Vaiana 2.

Dans le premier film, la jeune aventurière éponyme brave les océans pour devenir une navigatrice accomplie aux yeux de son peuple. Dans Vaiana 2, plus personne ne conteste le fait qu’elle soit désormais une exploratrice chevronnée. Pourtant, lorsque l’avenir de son peuple est menacé, elle doit à nouveau relever un défi, certainement le plus dangereux à ce jour : retrouver une île disparue et unir son peuple divisé.

En chemin, l’héroïne retrouve son ami demi-dieu, Maui. Ensemble, ils affrontent le dieu vengeur Nalo et cherchent l’île engloutie de Motufetu. Mais s’ils réussissent à aller jusqu’au bout de leur entreprise, c’est aussi grâce à l’aide de créatures bien particulières, qui changent Vaiana en profondeur alors qu’elle frôle la mort. Est-elle devenue une demi-déesse ? On vous explique tout sur le nouveau statut de l’héroïne de Vaiana 2.

Vaiana est-elle une demi-déesse à la fin de Vaiana 2 ?

Vaiana devient bien une divinité à la fin de Vaiana 2, revenant à la vie après avoir été frappée par la foudre de Nalo, sa transformation étant confirmée par l’arrivée de pouvoirs et de tatouages qui lui sont propres.

Dans le final de Vaiana 2, Vaiana plonge jusqu’à l’île de Motufetu. Elle parvient à l’atteindre et touche sa surface, réveillant ainsi l’île. Mais, quelques secondes plus tard, elle est touchée par l’une des attaques de Nalo. Lorsque Maui plonge à son tour, il trouve son corps inerte. L’océan crée une bulle d’air autour d’eux, et le demi-dieu commence à chanter pour Vaiana. Ce chant fait apparaître les ancêtres de la jeune fille, y compris sa grand-mère. Cette dernière se met également à entonner des chants sacrés, et ensemble, ils ramènent Vaiana à la vie.

À son réveil, l’héroïne se découvre des tatouages aux motifs complexes, similaires à ceux de Maui, qui recouvrent son bras gauche. Son aviron réapparaît également, orné de gravures lumineuses semblables. À leur retour à la surface, Vaiana demande une confirmation quant à sa nouvelle nature : Maui répond par l’affirmative, signifiant qu’elle est bien devenue une demi-déesse à l’image de son ami.

Vaiana n’a cependant pas autant de tatouages que Maui, mais il faut y voir un simple manque d’expérience : le demi-dieu a vécu bien plus d’aventures que la jeune fille, qui devrait compléter sa collection avec le temps en accomplissant des actes divins. Autrement dit, l’histoire de Vaiana est loin d’être terminée, et la fin de Vaiana 2 laisse la porte grande ouverte pour une éventuelle suite – qui n’a cependant pas encore été confirmée par Disney.

Tout dépend de la mythologie à laquelle on se réfère, mais dans Vaiana 2, Vaiana obtient ses pouvoirs de demi-déesse après avoir été ramenée à la vie.

Dans certaines traditions et mythologies, on peut devenir un demi-dieu après sa mort, à condition d’avoir accompli des actes valeureux ou d’être l’objet de l’affection de créatures divines : Vaiana ayant une connexion profonde avec l’océan et ayant risqué sa vie pour tenter d’unir le peuple de l’océan, l’obtention de son statut de demi-déesse reste cohérent.

Maui, en revanche, a une histoire différente. Dans la mythologie hawaïenne, Māui devient un demi-dieu après avoir été abandonné par ses parents à sa naissance, ce qui pousse les dieux à avoir pitié de lui et donc se montrer miséricordieux pour lui permettre de survivre. Il gagne ensuite ses tatouages en accomplissant des miracles, dans sa recherche de reconnaissance parmi les humains.

Vaiana 2 ne s’arrête pas au statut de demi-déesse de l’héroïne : une scène post-générique implique le retour d’un vilain bien connu, et surtout bien décidé à se venger.