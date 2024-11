Explication de la fin de Vaiana 2 : qu’arrive-t-il à Vaiana et Maui ?

Les enjeux sont toujours aussi élevés dans Vaiana 2, entre une île cachée à découvrir et un dieu puissant à affronter : comment se termine l’aventure de Maui et Vaiana ?

Trois ans après qu’elle soit devenue une navigatrice aguerrie dans le premier film Disney, Vaiana a repris la mer à la recherche de l’île de Motufetu, dans le but de réunir les peuples de l’océan. Soutenue par un nouvel équipage de vaillants marins et de Maui, la jeune fille ne devrait rien craindre de son nouveau voyage.

L’article continue après la publicité

Sauf qu’il aura fallu affronter de nombreuses épreuves pour en atteindre la conclusion, entre dieux chauve-souris et autres Kakamora qui ont tenté de les empêcher d’arriver jusqu’à l’île. Sans oublier le dieu vengeur Nalo, qui garde jalousement le bout de terre : nos héros réussissent-ils à le vaincre ? L’île de Motufetu refait-elle surface ? On vous explique la fin de Vaiana 2.

L’article continue après la publicité

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du film Vaiana 2.

L’article continue après la publicité

Explication de la fin de Vaiana 2 : Quel est le plan de l’équipage à Motufetu ?

C’est avec une motivation renouvelée et un nouveau bateau que l’équipage fonce pour affronter Nalo à Motufetu : le but étant que les navigateurs distraient le dieu pendant que Maui fait remonter l’île à la surface grâce à son hameçon.

disney

À leur arrivée, Nalo les attend de pied ferme. Il utilise ses pouvoirs pour les poursuivre avec des ouragans et des tornades, tandis que Maui, grâce à ses pouvoirs de métamorphose, vole autour de lui pour neutraliser les tourbillons.

L’article continue après la publicité

La tâche est ardue, et Vaiana réalise rapidement que tout sera vain si Maui ne parvient pas à remonter l’île. Elle découvre surtout que ce n’est pas Maui qui intéresse Nalo, mais l’équipage et la jeune fille. Elle demande alors à son ami de se concentrer sur l’hameçon pour soulever l’île, tandis que les humains tenteront de semer Nalo grâce à des manœuvres imprévisibles.

L’article continue après la publicité

Malheureusement, Nalo parvient à blesser Maui et lui retirer ses pouvoirs. Du côté de Vaiana, le bateau finit par être détruit : elle décide donc d’essayer une autre méthode et plonge pour atteindre l’île à la nage. Elle y parvient juste à temps pour que Nalo disparaisse, ses pouvoirs affaiblis par l’éveil de Motufetu.

L’article continue après la publicité

Motufetu renaît

Maui est sauvé par Loto, Kele et Moni alors qu’il flotte dans l’eau. Mais à son réveil, il constate que Vaiana n’est pas là. Il plonge alors et découvre son corps inanimé flottant sous l’eau.

disney

L’océan se déplace autour d’eux pour créer une bulle d’air, mais Vaiana ne semble pas bouger. Maui lui chante une mélodie, invoquant les esprits de ses ancêtres autour d’eux. Sa grand-mère apparaît et chante elle aussi un chant sacré, tandis que des tatouages lumineux se dessinent sur le bras de Vaiana, qui finit par se réveiller : elle est désormais une demi-déesse. Les tatouages de Maui réapparaissent également, et tous deux remontent à la surface pour enfin tirer l’île hors de l’eau et poser le pied sur la terre ferme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La remontée de Motufetu leur permet de découvrir une carte gravée sur un mur, montrant les différentes îles reliées par l’océan. Arrivent alors plusieurs embarcations, preuve qu’il y avait bien d’autres peuples sur l’océan depuis tout ce temps.

Vaiana les guidera jusqu’à son île natale, mais repartira finalement à l’aventure avec son équipage, l’océan étant désormais considéré comme un lieu propice à l’exploration pour les navigateurs.

L’article continue après la publicité

Y a-t-il une scène post-générique à la fin de Vaiana 2 ?

Il y a bien une scène post-générique à la fin de Vaiana 2, qui dévoile les vilains après leur défaite contre Maui et Vaiana, mais aussi le retour de Tamatoa.

L’article continue après la publicité

Le crabe était apparu dans le premier volet et s’était retrouvé piégé au fond des océans. Son retour dans Vaiana 2 permet donc de confirmer que la créature gigantesque n’en a pas fini avec les demi-dieux, et compte bien se venger, comme Nalo.

L’article continue après la publicité

En revanche, Disney n’a pas encore confirmé la production d’un Vaiana 3 : il faudra donc se montrer patient avant d’être certain d’avoir droit à une suite. Et en attendant d’avoir plus de nouvelles, vous pouvez consulter la liste des films qui sortent en streaming ce mois-ci pour passer le temps.