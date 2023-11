Est-ce que Five Nights at Freddy’s a une scène post-générique ?

Five Nights at Freddy’s nous emmène dans une pizzeria pour nous parler de mascottes flippantes et de fantômes… le film a-t-il une scène post-générique ?

La célèbre série de jeux vidéo, lancée pour la première fois en 2014, bénéficie à présent d’une adaptation cinématographique et vient de débarquer sur le plus grand des écrans. Le synopsis de Five Nights at Freddy’s n’est pas compliqué (et ne nécessite pas d’avoir joué aux jeux) : un homme est recruté pour devenir gardien de sécurité dans une pizzeria. Mais dès sa première nuit de travail, il réalise qu’il n’est peut-être pas assez bien payé pour la tâche qui l’attend.

Le créateur du jeu Scott Cawthon est impliqué dans l’écriture du scénario du film, ce qui promet de nombreux Easter eggs pour les connaisseurs. Mais qu’en est-il de la fin ? Y a-t-il une scène post-générique dans le film Five Nights at Freddy’s ? Attention – spoilers à venir !

Y a-t-il une scène post-générique dans Five Nights at Freddy’s ?

Oui, Five Nights at Freddy’s a bien une scène post-générique.

Alors que le générique commence à défiler, l’écran coupe sur un chauffeur de taxi endormi. Les fans l’ont déjà vu plus tôt, puisqu’il avait pris en charge Abby (Piper Rubio) et un “Golden Freddy” apparemment en dehors de la maison de Mike (Josh Hutcherson).

Le chauffeur de taxi est incarné par nul autre que Cory Kenshin, mieux connu sous son pseudo YouTube CoryxKenshin. Beaucoup, dans la sphère anglophone de Youtube, considèrent que le créateur de contenus a eu un impact significatif sur la popularité du jeu vidéo Five Nights at Freddy’s.

Tandis que le chauffeur de taxi se réveille d’une sieste au volant, il se tourne vers sa droite et sursaute immédiatement. Balloon Boy – un personnage introduit pour la première fois dans le jeu Five Nights at Freddy’s 2 – est installé sur le siège passager.

En plus de la scène post-générique, la réalisatrice Emma Tammi a dit que les fans devraient regarder Five Nights at Freddy’s plusieurs fois pour saisir tous les détails, lors d’une interview pour Dexerto.com : “Oh oui, il y a beaucoup de choses là-dedans, et je pense qu’une grande partie sera vue dès le premier visionnage, surtout pour les fans qui sont si familiers avec cet univers. Quelques caméos. Je pense qu’ils les verront immédiatement. Cependant, beaucoup de choses sont aussi dissimulées. Donc je pense que pour les fans qui voudront le regarder plus d’une fois, ou même chez eux, ce sera amusant de continuer à chercher de nouveaux détails.“

Five Nights at Freddy’s est au cinéma depuis le 8 novembre 2023.

