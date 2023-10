Une saison 2 déjà prévue pour Ahsoka ?

La première saison s’est terminée en laissant beaucoup de portes ouvertes. Les spectateurs doivent-ils s’attendre à une seconde saison pour remettre le couvert, ou vont-ils devoir passer à autre chose ?

Considérée comme la suite directe de la série d’animation Star Wars Rebels, Ahsoka s’est intégrée dans le nouvel univers live-action initié par The Mandalorian. Cette fois, ce sont les aventures de la Jedi Ahsoka et ses compagnons Sabine, Hera et Ezra, qu’on nous livre sur les petits écrans de la plateforme de streaming Disney+.

Au tout départ, l’objectif principal des héros est de localiser Ezra, porté disparu et présumé mort. De fil en aiguille, on retrouve le Grand Amiral Thrawn, lui aussi disparu et présumé mort, et nos personnages vont devoir sillonner la galaxie lointaine pour l’empêcher de mettre le bazar. Alors que l’épisode 8, grand final de cette première saison, vient de sortir, les spectateurs s’interrogent : y aura-t-il une suite ?

Une saison 2 d’Ahsoka est-elle prévue ?

La fin de la saison 1 d’Ahsoka ressemble au climax d’un premier acte. Même si Disney et le créateur de la série Dave Filoni n’ont pas fait d’annonce concernant une deuxième saison, suffisamment d’indices ont été lâchés pour suggérer un après Ahsoka.

En effet, sans en dire trop sur le final de la série, toutes les portes n’ont pas été refermées et la paix n’est pas revenue dans la célèbre galaxie. Beaucoup de personnages n’ont pas obtenu de véritable dénouement à leur intrigue et des lieux pleins de potentiel n’ont pas été totalement exploités. Il faut dire que la longueur de l’épisode 8 ne permettait pas de clore toutes les sous-intrigues de la série.

L’actrice Rosario Dawson est “prête, enthousiaste, et volontaire” pour une saison 2

Lorsqu’Empire lui a posé la question en juin de la possibilité d’une saison 2 d’Ahsoka, l’actrice principale Rosario Dawson avait répondu être partante. “Je suis prête. Je suis enthousiaste. Je suis volontaire“, affirmait-elle. “J’ai mes sacs de glace prêts pour la saison 2 et au-delà. Ça ne me dérangerait pas du tout.”

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Dawson avait précédemment déclaré : “J’espère vraiment, vraiment que les fans vont adorer. Cela signifierait que A) nous pourrions en faire davantage et que B) nous aurons honoré l’héritage de ce personnage et de ce voyage, ce qui est notre objectif.“

De son côté, le showrunner Dave Filoni n’a pas encore pris position sur une éventuelle future saison, mais il travaille actuellement sur un film qui reliera tous les fils de ce qu’on peut désormais appeler le “MandoVerse”. Et selon un rapport de Deadline, “le sujet d’une saison 2 d’Ahsoka revient de plus en plus concrètement sur la table, mais rien n’est encore confirmé.” La “faute” aux grèves qui ont figé la production, sans pour autant l’arrêter définitivement.

Si une saison 2 devait arriver, l’annonce ne devrait pas tarder : l’épisode final d’Ahsoka est sorti le 4 octobre sur Disney+.

