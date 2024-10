Explication de la fin d’Une Femme en jeu : 5 détails choquants sur le tueur du jeu télévisé

Netflix vient de sortir un nouveau film inspiré de faits divers sordides : à quel point Une Femme en jeu suit-il l’histoire vraie du tueur en série Rodney Alcala ? On vous explique la fin du film.

Le genre du true crime fascine toujours autant, et force est de constater que les histoires vraies sont parfois bien plus terrifiantes que celles inventées par les scénaristes. Un triste constat que les spectateurs peuvent à nouveau faire depuis le 18 octobre 2024, avec Une Femme en jeu, premier film de l’actrice Anna Kendrick. Le long-métrage sorti sur Netflix s’amuse avec la chronologie des faits, remontant parfois dans le passé pour dévoiler les différents meurtres du tueur en série Rodney Alcala (Daniel Zovatto), tout en suivant en parallèle le parcours de Sheryl Bradshaw (Anna Kendrick).

On découvre alors un tableau de chasse macabre, qui ne s’arrête qu’avec la fuite d’une jeune fugueuse et l’intervention de la police. Mais à quel point le film est-il fidèle aux faits divers qu’il adapte ? Si de nombreux points sont fidèles avec les crimes reconnus lors des procès de Rodney Alcala, le long-métrage ne fait, en réalité, qu’effleurer la surface d’une longue série d’horreurs infligées à des femmes, des enfants et de jeunes hommes.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du film Une Femme en jeu.

1 – Le tueur a bien participé au jeu télévisé du Dating Game

En 1978, Rodney Alcala apparaît en tant que candidat célibataire dans la célèbre émission de télévision The Dating Game.

Le format est simple : une femme se présente dans l’espoir de trouver son homme idéal, et après avoir posé une série de questions audacieuses, elle doit annoncer sa préférence et choisir son célibataire favori parmi les trois options proposées.

Il va de soi que personne à l’époque n’a conscience qu’Alcala est déjà un tueur en série doublé d’un violeur, en activité depuis 1968. Lorsqu’il participe à l’émission, l’homme est déjà responsable du meurtre de quatre des femmes qu’il reconnaîtra par la suite avoir assassiné lors de ses procès. En revanche, Rodney Alcala avait déjà été arrêté pour maltraitance et tentative d’homicide sur une fillette de huit ans, bien avant de mettre le pied sur le plateau de tournage.

Le candidat a en effet purgé une peine de deux ans et dix-sept mois pour diverses accusations : lorsqu’il apparaît dans le Dating Game, il n’est donc pas blanc comme neige et est surtout déjà connu des autorités. Malheureusement, l’absence de bases de données permettant la vérification approfondie des antécédents lui permet de passer entre les mailles du filet.

Après coup, certains reconnaissent s’être montrés sceptiques à propos de l’homme. Dans une interview de 2021 sur 20/20 (via abc News), le producteur exécutif de l’émission Mike Metzger a révélé avoir hésité à sélectionner Alcala pour l’épisode du Dating Game. “Il avait une aura étrange qui me mettait mal à l’aise“, a-t-il ainsi déclaré.

2 – Mauvaise ambiance et réponses affligeantes sur le plateau du Dating Game

Finalement, Rodney Alcala décroche une place dans le Dating Game en tant que célibataire numéro 1, face à une femme nommée Cheryl Bradshaw.

Il se présente comme un “photographe à succès“, et le présentateur du jeu, Jim Lange, ajoute qu'”entre deux prises, vous pourriez le trouver occupé à faire du parachutisme ou de la moto.”

Malgré ce tableau qui se veut flatteur, le candidat ne peut cacher toutes ses bizarreries. Un concurrent le décrira plus tard comme “un gars très étrange“, tandis que le candidat numéro 2, Jed Mills, se souviendra par la suite qu’Alcala lui aurait dit “Je gagne toujours la fille.“

Ses réponses aux questions de Cheryl ont également de quoi faire douter, tirant la sonnette d’alarme. Ainsi, lorsque la femme demande : “Tu es le plat que je sers au dîner. Quel est ton nom et à quoi ressembles-tu ?“, il lui répond sans complexe : “On m’appelle la banane et j’ai l’air délicieux.” La candidate réclamant une description plus détaillée, l’homme propose alors : “Épluche-moi.“

Un autre producteur, David Greenfield, déclarera plus tard : “Avec du recul, ça semble horrible. Mais à l’époque, c’était une bonne réponse audacieuse. Nous recherchions des réponses osées et sexy, et c’en était une. En la replaçant dans le contexte actuel, on se dit plutôt ‘Oh mon Dieu.’“

3 – Cheryl Bradshaw s’est sauvée toute seule

Si le film Une Femme en jeu justifie assez facilement le choix de l’héroïne, il semble plus difficile à comprendre dans les faits. Mais il faut rappeler les circonstances, entre le stress du tournage et la décision se prenant à l’aveugle, et qui n’oblige d’ailleurs en rien les participants à se revoir.

Toujours est-il que Cheryl a fini par opter pour Rodney Alcala. Et l’attitude de la jeune femme a changé du tout au tour après les présentations. Dès le lendemain, la candidate appelle la coordinatrice de l’émission, Ellen Metzger, pour annuler le rendez-vous avec le grand gagnant.

Metzger racontera plus tard (toujours dans 20/20) : “Elle m’a dit : ‘Ellen, je ne peux pas sortir avec ce type. Il dégage quelque chose d’étrange. Il est très bizarre, je ne me sens pas à l’aise. Est-ce que ça va poser problème ?’ Et bien sûr, j’ai dit non.“

Compte tenu du passé d’Alcala, il est plus que probable que Cheryl ait échappé de justesse à une tragédie, contrairement à d’autres femmes tombées dans les filets du tueur. De son côté, la spécialiste en profilage criminel Pat Brown a suggéré par la suite auprès de CNN que le rejet de Cheryl pourrait être une des raisons ayant poussé Rodney Alcala à continuer sa série de crimes.

“On se demande ce que ça a pu provoquer dans son esprit,” a-t-elle expliqué. “Il l’a certainement mal pris. Les psychopathes ne comprennent pas le rejet. Ils pensent qu’il y a quelque chose qui cloche chez celle qui les repousse : ‘Elle a joué avec moi. Elle faisait simplement d’être difficile. Elle voulait vivre.‘”

4 – Rodney Alcala a vraiment été libéré après son arrestation

La fin d’Une Femme en jeu affirme que Rodney Alcala a été libéré sous caution après son arrestation pour tentative d’homicide et viol sur la jeune fugueuse : la caution aurait en effet été payée par sa mère, lui permettant de sortir et continuer ses crimes.

Dans l’acte final d’Une Femme en jeu, Alcala prend une jeune fugueuse en voiture et l’emmène dans une zone isolée pour lui faire subir de nombreux sévices. Finalement, la jeune fille réussit à se libérer en jouant le jeu et le suppliant de ne rien dire sur ce qui s’est passé entre eux, arguant la honte. Il accepte et elle profite d’un instant d’inattention pour fuir et appeler la police.

Les séquences sont fidèles à l’histoire de Monique Hoyt, austostoppeuse de 15 ans enlevée le 14 février 1978 avant d’être battue et violée. Si le film n’évoque qu’une petite partie des supplices de l’adolescente, il suit fidèlement l’évasion et l’arrestation, pour ensuite évoquer la libération sous caution qui ouvrira la voie aux meurtres de deux autres personnes (au moins) : Jill Marie Parenteau, 21 ans, assassinée dans son appartement, et Robin Christine Samsoe, 12 ans, alors qu’elle rentrait chez elle après un cours de danse.

5 – Le nombre de victimes reconnues et suspectées de Rodney Alcala

Rodney Alcala a été condamné pour le meurtre de sept personnes, mais certains membres des autorités estiment que le nombre de ses victimes dépasse en réalité largement les 130.

Rodney Alcala a finalement été arrêté en juillet 1979 et emprisonné sans possibilité de libération sous caution. Mais sa condamnation et la sentence qui a suivi n’ont pas été simples.

Il a d’abord été reconnu coupable du meurtre de Robin Samsoe en mai 1980 et condamné à mort. Mais contre toute attente, le verdict a ensuite été annulé, le jury n’ayant pas été correctement informé des précédentes accusations pesant sur Rodney Alcala. Lors d’un second procès en mai 1986, il est de nouveau reconnu coupable et condamné à la peine de mort.

Mais Alcala échappe à la sentence en déposant une demande d’habeas corpus en 1992, profitant de l’anomalie de ses procès : sa seconde condamnation est alors annulée en 2001. En 2003, un troisième procès a lieu. Alcala est alors accusé de quatre autres meurtres.

En 2010, Rodney Alcala est jugé pour cinq accusations en tout, et assure lui-même sa défense en se passant d’avocat. Selon les rapports du procès (via Los Angeles Times), l’homme allait jusqu’à changer de voix et s’adressait à lui-même en se donnant du “Monsieur Alcala“, jouant à la fois le rôle d’interrogateur et de témoin à la barre. En mars 2010, il est à nouveau condamné pour les meurtres. Aux cinq premiers homicides viennent s’ajouter en 2011 deux autres meurtres, pour lesquels il a plaidé coupable.

Au total, Rodney Alcala est reconnu coupable des meurtres de Robin Samsoe, Jill Barcomb, Georgia Wixted, Charlotte Lamb, Jill Parenteau, Cornelia Crilley, et Ellen Hover.

Finalement, le meurtrier décède en prison de causes naturelles qui n’ont pas été spécifiées, en 2021, à l’âge de 77 ans. Il emporte avec lui la réponse à de nombreuses questions, comme le véritable nombre de victimes : pour certaines autorités, le chiffre dépasse largement les 130 meurtres.

Une Femme en jeu est disponible sur Netflix depuis le 18 octobre 2024. Pour davantage de contenus, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.