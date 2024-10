Une Femme en jeu : Qu’est devenue Cheryl Bradshaw après le Dating Game ?

Netflix vient de sortir un nouveau film tiré d’une histoire vraie : qu’est-il arrivé à Sheryl Bradshaw – Cheryl Bradshaw de son vrai nom – après son passage au Dating Game ?

Le true crime fait toujours partie du genre de prédilection de Netflix : entre Monstres – L’histoire de Lyle et Erik Menendez ou encore Sweet Bobby – Imposture sur Mesure, les abonnés de la plateforme de streaming ont de quoi satisfaire leur soif d’histoires vraies pour préparer Halloween 2024.

Une Femme en jeu s’inscrit lui aussi dans le domaine des récits tirés de faits réels : le premier film de l’actrice Anna Kendrick dépeint avec une fidélité glaçante certains moments de la carrière criminelle du tueur en série Rodney Alcala, dont sa célèbre apparition dans le jeu télévisé The Dating Game – l’équivalent américain de Tournez Manège ! en France. Mais qu’est-il arrivé à Cheryl Bradshaw après son expérience avec le meurtrier, et qu’est-elle devenue depuis ?

Qu’est-il arrivé à Cheryl Bradshaw après son passage au Dating Game ?

Renommée Sheryl et interprétée par Anna Kendrick dans le film Une Femme en jeu, Cheryl Bradshaw a refusé tout contact avec Rodney Alcala avant de “fonder une famille” loin de la Californie : elle est ensuite restée discrète quant à sa vie privée.

La participante au Dating Game a préféré couper les ponts très vite avec Rodney Alcala après l’avoir choisi dans le jeu télévisé. Elle expliquera par la suite, dans une rare interview accordée au Sydney Telegraph en 2012 : “J’ai commencé à me sentir mal. Il agissait de manière vraiment dérangeante. J’ai refusé son offre. Je ne voulais plus le voir.“

Contrairement à ce qui est montré dans le film Une Femme en jeu, Cheryl Bradshaw n’ira pas boire un verre avec Rodney Alcala après leur participation à l’émission. Elle se contentera plutôt de prévenir Ellen Metzger, la coordinatrice du Dating Game. Cette dernière s’est souvenue lors d’une interview pour 20/20 (via abc News) : “Elle m’a dit : ‘Ellen, je ne peux pas sortir avec ce type. Il dégage quelque chose d’étrange. Il est très bizarre, je ne me sens pas à l’aise. Est-ce que ça va poser problème ?’ Et bien sûr, j’ai dit non.”

Cheryl Bradshaw s’est montrée discrète avec la presse par la suite, et sa vie privée n’est pas dévoilée dans le film d’Anna Kendrick. Une Femme en jeu se contente ainsi de conclure en expliquant que la femme “a quitté la Californie pour fonder une famille loin des caméras.“

Si Cheryl Bradshaw a réussi à se mettre en sécurité et échapper au gagnant du Dating Game, d’autres n’ont pas eu cette chance : Rodney Alcala est considéré comme l’un des pires tueurs en série aux États-Unis, et le film Une Femme en jeu n’a malheureusement fait qu’effleurer la surface de tous ses crimes.

Une Femme en jeu est disponible sur Netflix depuis le 18 octobre 2024. Et pour plus de contenus, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.