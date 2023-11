Un K-Drama populaire de 2016 devrait enfin avoir sa saison 2

Une affaire non résolue défie le temps alors qu’un flic dévoué reçoit l’aide d’un détective du passé dans Signal. Et de nouveaux indices laissent penser que le populaire K-drama policier pourrait avoir une saison 2, très prochainement.

En 2016, la star de la série Taxi Driver, Lee Je-hoon, incarnait le lieutenant et profileur criminel Park Hae-young dans Signal. L’homme, toujours hanté par son passé, a été témoin de l’enlèvement de son ami par une femme, avant d’être plus tard retrouvé mort. Malheureusement, la police n’a jamais cru Hae-young lorsque celui-ci a affirmé avoir vu une femme et non un homme.

En enquêtant sur la disparition du jeune garçon, Hae-young entend une voix provenant d’un talkie-walkie, et réalise rapidement que la personne de l’autre côté est le détective Jae-han (Cho Jin-woong), provenant directement de l’année 2000. Ensemble, les deux détectives trouvent des indices sur le véritable tueur grâce à ce talkie-walkie transcendant le temps (et les limites de la technologie.)

Signal a été très appréciée des fans, qui ont très vite réclamé une saison 2, mais la série coréenne semblait destinée à rester dans les placards. Mais plot twist : le K-drama a enfin donné aux spectateurs un indice sur le très attendu retour de leur thriller policier préféré.

La saison 2 de Signal serait belle et bien en préparation

Sur X (Twitter), un compte de fan de K-drama a cité un autre tweet expliquant que la scénariste de Signal, Kim Eun-hee, a récemment confirmé une saison 2 pour la série coréenne.

“La scénariste Kim Eun Hee a annoncé que la saison 2 du drama de 2016, Signal, avec en vedette Lee Je Hoon, Kim Hye Soo et Choi Jin Woong, est actuellement en préparation et sortira bientôt !“

Le tweet original était une photo de Kim lors d’une conférence, mais a depuis été supprimée. Le tweet cité explique que la scénariste a révélé qu’une saison 2 était bien en cours de développement et serait bientôt diffusée. En revanche, rien ne dit si la distribution originale reviendra.

Signal a reçu d’immenses éloges pour s’être inspirée de certaines des affaires d’assassinats les plus tristement célèbres de Corée, comme les meurtres en série de Hwaseong.

Selon Koreaboo, la saison 2 de Signal était en préparation dès la fin de la première saison. Elle devait initialement être diffusée en 2018, mais il a été annoncé que le tournage débuterait en 2019. Il a ensuite été dévoilé que la saison 2 était entrée dans une pause à la durée indéfinie. L’acteur Lee a également exprimé son souhait de revenir.

À l’annonce de la nouvelle d’une saison 2, les fans sont aux anges.

La réaction des fans, elle, ne s’est pas faite attendre. Après une aussi longue période à devoir patienter sans avoir de nouvelles de la série, voilà qu’on leur annonce qu’ils retrouveront leurs personnages préférés très bientôt.

“Je suis tellement heureux après avoir vu ce tweet. Il y a tant de points non résolus et inexpliqués dans la première partie. J’espère que nous aurons des éclaircissements sur la manière dont le héros a reçu le signal du passé et ce qui s’est passé après le climax. Elle a retrouvé son homme ? Ahhh, j’ai hâte de savoir comment ça va se passer.”

“Enfin… ça fait des années !“

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été donnée. Pour cela, il faudra attendre la confirmation du studio sur le développement de la saison 2 de Signal. Et pour les plus impatients, il y a toujours les nouvelles séries coréennes attendues pour novembre 2023, qui promettent elles aussi du lourd.