Un film sur la tragédie d’OceanGate est en préparation

Too soon ? Jamais pour Hollywood : le désastre du Titan, sous-marin disparu lors d’une expédition touristique destinée à observer l’épave du Titanic, va être adapté au cinéma.

En juin 2023, un submersible transportant cinq personnes est parti en tournée pour explorer l’épave du Titanic. Mal organisé, mal équipé, le vaisseau a perdu le contact avec le monde extérieur dans les heures qui ont suivi.

Après des jours de recherche, le sous-marin a été retrouvé écrasé par la pression de l’océan, tuant à la fois les clients et l’équipage à bord. L’incident a fait le tour des médias et réseaux sociaux, alimentant très vite les débats. Mais l’histoire ne s’arrêtera pas là : car Hollywood a décidé de s’emparer du fait divers pour le transformer en film.

Des plans pour un film sur le sous-marin Titanic d’OceanGate sont en cours

Selon Deadline, E. Brian Dobbins est prêt à prendre les commandes pour un film fictif sur l’OceanGate, suite à la confirmation d’une courte série documentaire. Le producteur, derrière la comédie horrifique The Blackening ou encore la série Black-ish, a en effet flairé ce qu’il pense être un bon filon.

Des scénaristes sont également déjà attachés au projet, le film OceanGate étant co-écrit par Justin MacGregor et Jonathan Keasey, des petits nouveaux pour le moment dans le milieu du scénario. Et si le sujet annoncé est le Titan, les auteurs ont l’intention de profiter du fait divers pour faire passer un message plus à charge sur le traitement de l’information par les médias de nos jours.

S’exprimant sur le projet à venir, Keasey, devenu récemment cinéaste, a déclaré à Deadline : “La tragédie du Titan est un énième exemple d’un mauvais système d’informations, trop prompt à attaquer. Dans ce cas, c’est notre cycle médiatique non-stop 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui condamne et ruine la vie de tant de gens sans aucun procès équitable.“

“Notre film ne rendra pas seulement hommage à tous ceux impliqués dans la tragédie du submersible et à leurs familles, il sera aussi un moyen d’aborder le sujet préoccupant de la nature des médias aujourd’hui.“

Keasey a continué : “Tout ce qui compte, c’est la vérité. Et le monde a le droit de connaître la vérité, toujours, et non pas l’appât sensationnel que nous forcent à avaler ceux qui cherchent leurs cinq minutes de gloire. La vie n’est ni noire et blanche. C’est plus complexe. Il y a toujours des nuances.“

À l’heure actuelle, peu de détails sur le biopic OceanGate sont publiquement connus, mais il est prévu d’explorer une série d’événements avant, pendant et après l’implosion. Alors, succès en vue, ou nouveau naufrage ?

