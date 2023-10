Un Easter Egg de la saison 2 de Loki semble annoncer un événement majeur des comics

La saison 2 de Loki a démarré en trombe, mais les fans aussi : à peine le premier épisode a-t-il été diffusé que ces derniers ont trouvé un indice dans une scène post-générique, le reliant aux comics et lançant la machine à théories dans la communauté Marvel.

La saison 1 de Loki se termine sur la chute d’un grand vilain : Kang le Conquérant, tué de la main de Sylvie, alter ego de Loki, dans sa quête de vengeance. Mais la défaite du grand méchant ne signifie pas pour autant la victoire des héros. Ces derniers se retrouvent en effet pris dans les conséquences dévastatrices de leur intervention sur la chronologie autrefois protégée par le TVA, et sont séparés.

Le premier épisode de la saison 2 a frappé fort : une scène placée durant le générique dévoile de nouvelles images, comme l’avait fait auparavant la série She-Hulk. La séquence, très brève, dévoile des images de Sylvie dans un champ (puis dans un McDonald’s) au début des années 80. C’est l’occasion de voir ce qui est arrivée à la version féminine du dieu de la malice après qu’elle ait tué Kang, alias Celui qui demeure : la déesse semble faire une pause du côté de Broxton, en Oklahoma.

disney+

Mais ce sont surtout les lecteurs des comics qui ont noté le détail qui fait tout, et ont éclairé les spectateurs de leur science : car les photos sont en réalité une référence aux comics Thor chez Marvel… et l’Easter Egg pourrait être bien plus qu’un simple clin d’oeil !

Et si les cités pouvaient elles aussi voyager d’un monde à l’autre dans la saison 2 de Loki ?

Dans le Marvel Cinematic Universe (ou MCU), il est une ville qui ressort plus que d’autres : celle d’Asgard, grande citadelle où résident les Asgardiens, peuple auquel appartiennent Loki et Thor. Après de multiples péripéties, de Thor : Ragnarok à Love and Thunder et en passant par Endgame, Asgard a cependant bien souffert des différents vilains qui se sont intéressés à elle. Au point même de disparaître. Mais sa population a fini par survivre et s’installer sur Terre, en Norvège, établissant la Nouvelle Asgard. Fin de l’histoire ?

Pas forcément ! Car dans les comics aussi la ville a voyagé, mais en emmenant cette fois tous ses bâtiments dans ses valises ! Et plutôt que d’opter pour le climat norvégien, la cité des dieux extraterrestres s’est retrouvée catapultée… dans l’Oklahoma, à Broxton plus précisément ! Vous voyez où on veut en venir ?

C’est dans le Thor#2 de 2007 que le dieu du tonnerre a en effet invoqué Asgard, choisissant un champ abandonné de l’État américain, avant de partir à la recherche de survivants pour remplir sa citadelle.

L’implication de Loki dans le voyage de la citadelle Asgard

Marvel comics

Tout le sel d’un tel déménagement était dans le décalage entre Asgardiens et américains. De nombreux chapitres ont été écrits sur le sujet, montrant une entente cordiale entre terriens et extraterrestres, assortie de moments cocasses.

Devinez qui a tout gâché ? Eh oui, notre dieu de la malice en personne. Loki a manipulé Norman Osborn pour envahir Broxton et assiéger Asgard. Heureusement, Iron Man a permis de reconstruire la cité, la renommant au passage Asgardia. Cette dernière a fini par déménager une nouvelle fois : pour la protéger, on l’envoie dans l’espace. Aux dernières nouvelles, elle se trouverait en orbite autout de Saturne…

Les images de Sylvie à Broxton en Oklahoma ne sont-elles qu’un simple clin d’œil, ou un avertissement de ce qui arrive dans les prochains épisodes ? S’il s’agit d’une annonce de la suite, comme le sont généralement les scènes post-générique dans le MCU, alors elle promet clairement du lourd. D’autant plus pour Sylvie, ostracisée de sa ville natale alors qu’elle n’était qu’une enfant…