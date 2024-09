Y aura-t-il une saison 2 d’Un couple parfait sur Netflix ?

Le nouveau whodunnit a entraîné les spectateurs dans les secrets d’une famille au bord de l’implosion : mais une fois le meurtre élucidé, faut-il s’attendre à une saison 2 ?

L’été touche à sa fin, mais tout le monde ne prépare pas la rentrée comme tout le monde : certains s’offrent un dernier moment au bord de la plage, à l’image de la famille Winbury qui fête le futur mariage entre Benji et Amelia. Mais alors que les festivités battent leur plein, une tragédie survient, interrompant le moment d’insouciance pour laisser place à une enquête de police, qui promet de révéler de nombreux secrets qui auraient dû rester cachés.

La nouvelle série Netflix, créée par Jenna Lamia (scénariste et actrice pour Resident Alien) et réalisée par Susanne Bier (The Undoing), propose une enquête dans le plus pur style du whodunnit, en six épisodes. Six parties qui permettent de décortiquer mensonges, trahisons et autres cachotteries de la richissime famille des Winbury. Jusqu’à découvrir l’identité de l’assassin. Mais une fois le mystère résolu dans le final, faut-il s’attendre à une suite ?

Attention : cet article contient des éléments susceptibles de spoiler la série Un couple parfait.

Y aura-t-il une suite de la série Un couple parfait ?

Il y a très peu de chances que la série Un couple parfait ait un jour une saison 2.

La série adapte le roman éponyme écrit par Elin Hilderbrand : le récit littéraire n’a pas eu de suite, ce qui ferme déjà des portes pour l’adaptation d’une autre histoire au sein du même univers.

De plus, la série Netflix offre une fin satisfaisante en soi. Le crime a été résolu, et les difficultés affrontées par Amelia et Greer leur ont permis d’évoluer et de se débarrasser des entraves qu’elles s’étaient elles-mêmes créées. La première a retrouvé la vie simple qu’elle appréciait, travaillant dans un zoo, quand la seconde n’a plus à faire semblant d’être une épouse modèle et ne craint plus que son passé soit révélé.

En revanche, Netflix pourrait se lancer dans l’adaptation d’autres romans de l’écrivaine Elin Hilderbrand, si la série Un couple parfait venait à marcher sur la plateforme de streaming. Mais aucun projet n’a été annoncé à ce stade.

Un couple parfait est disponible sur Netflix depuis le 5 septembre 2024. Et pour d’autres contenus, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.