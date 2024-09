Explication d’Un couple parfait : qui est l’assassin dans la série Netflix ?

Netflix vient de sortir son tout nouveau whodunnit, entraînant les spectateurs dans les petits secrets d’une famille richissime : on vous explique tout.

Ça commençait peut-être trop bien dans le pilote de la série Un couple parfait sur Netflix : une fête de mariage parfaite au bord de la plage, des invités mielleux et profitant d’un luxe évident, le soleil couchant sur un décor de rêve… mais sans trop de surprise, un hurlement retentit. Il n’y aura finalement pas de cérémonie : quelqu’un est mort.

L’article continue après la publicité

Si on passe le premier épisode à se demander non pas qui a tué, mais bien qui a été assassiné, la série nous entraîne ensuite sur de nouvelles voies à explorer grâce à un grand nombre de personnages – avec même une touche française grâce à Isabelle Adjani. Nicole Kidman en tête, on découvre une distribution efficace pour incarner les membres d’une famille qui se dévoile au fil des épisodes de la série, pour répondre à la question ultime : qui est le meurtrier dans Un couple parfait ? On vous explique la série d’enquête et son dénouement.

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de la série Un couple parfait !

L’article continue après la publicité

Qui est mort dans Un couple parfait ?

Merritt Monaco a été assassinée dans le premier épisode d’Un couple parfait : elle a été droguée et noyée dans la nuit précédant le mariage d’Amelia et Benji.

netflix

Lorsqu’Amelia retrouve le corps de sa meilleure amie, elle est déjà morte depuis plusieurs heures. Les enquêteurs retrouveront une dose importante de barbituriques dans un de ses cheveux, signe qu’elle a été droguée. Des bleus sur son corps témoignent également d’une lutte avant le décès.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les mobiles possibles sont nombreux : car Merritt ne se contentait pas d’être la maîtresse de Tag, elle était également enceinte du père de famille.

Qui est l’assassin ?

Abby est l’assassin d’Un couple parfait : la jeune femme a drogué et noyé Merritt pour une question d’argent.

netflix

Thomas a volé un cachet destiné à l’euthanasie de la mère d’Amelia, atteinte d’un cancer avancé. Mais c’est bien Abby qui s’est approprié la pilule pour la broyer et empoisonner le jus de fruits de Merritt, avant de lui proposer d’aller nager. À moitié consciente, l’amante de Tag n’a pas pu se défendre lorsque la meurtrière lui a plongé la tête sous l’eau.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Abby agit pour plusieurs raisons : la naissance de l’enfant de Merritt et Tag repousserait l’accès aux fonds réservés aux enfants de Tag, jusqu’à sa majorité. Plutôt que d’attendre dix-huit années de plus, la femme de Thomas a préféré “prendre les choses en main” et se débarrasser elle-même de l’obstacle.

On peut aussi y voir une manière de se défouler, son mari étant lui-même volage en ayant des relations avec la française Isabel.

L’article continue après la publicité

Qu’est-ce que les barbituriques ?

Les barbituriques sont des substances de synthèse fabriquées pour être utilisées comme médicaments.

L’article continue après la publicité

netflix

Selon le site de l’Académie nationale de médecine, ils agissent comme des “dépresseurs du système nerveux central“, et sont utilisés dans le but “d’entraîner un état de sommeil aussi proche que possible du sommeil naturel.”

On peut ainsi s’en servir comme sédatifs, pour des anesthésie. Dans la série, la mère d’Amelia les a emmenés avec elle dans le cas où son état se dégraderait plus vite que prévu à cause de son cancer. Bien qu’illégale aux États-Unis, l’euthanasie est une option envisagée par la malade, qui s’est procurée les pilules auprès d’un homme de son groupe de soutien. Pour faire effet, les trois pilules doivent être prises en même temps. Séparées, elles ne font qu’assommer la personne qui les ingère.

L’article continue après la publicité

Qui est Broderick Graham ?

Broderick Graham est le frère de Greer, qui a tenté de le rayer de sa vie en se construisant l’image d’épouse et mère de famille parfaite.

L’article continue après la publicité

netflix

Son arrivée perturbe les plans de la femme, qui finit par craquer et révéler la vérité à ses enfants : Tag et elle ne se sont jamais rencontrés durant un vernissage, mais dans un bar. Greer était à l’époque une escort-girl, et allait jusqu’à coucher avec ses clients contre rémunération. Broderick était son proxénète, lui amenant les clients qu’il sélectionnait lui-même.

L’article continue après la publicité

Broderick n’est en rien lié au meurtre de Merritt : il est simplement venu sur l’île pour demander de l’argent à sa sœur, cherchant à rembourser des dettes contractées aux jeux.

Dans le final d’Un couple parfait, Greer retrouve Amelia pour se réconcilier avec elle, et l’informe qu’elle sera au centre de son prochain roman.

L’article continue après la publicité

netflix

Le nouveau projet littéraire de Greer est une manière de se débarrasser définitivement de l’image de femme parfaite qu’elle s’était construite et qui représentait pour elle une prison : alors que ses précédents personnages étaient censés s’inspirer de son couple avec Tag, elle a cette fois décidé de s’inspirer d’Amelia, qu’elle reconnaît avoir jalousé pour son authenticité.

L’article continue après la publicité

La fin suggère que libérées de l’influence de la fortune de la famille de Tag, les deux femmes pourront reprendre leur vie en main et être à nouveau elles-mêmes. On peut y voir une manière de les distinguer d’Abby, qui a de son côté commis un meurtre à cause de l’argent.

Un couple parfait est disponible depuis le 5 septembre sur Netflix. Et pour davantage de contenus, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.

L’article continue après la publicité