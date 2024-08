Y aura-t-il une saison 5 de Umbrella Academy sur Netflix ?

La famille super-dysfonctionnelle de Netflix a tiré sa révérence dans une saison 4, mais faut-il vraiment faire le deuil d’une suite à l’histoire des Hargreeves dans Umbrella Academy ?

Les enfants terribles de la Umbrella Academy avaient débarqué en plein âge d’or des super-héros à la Marvel et DC, mais cette fois chez Netflix. Le site de streaming avait en effet décidé d’adapter pour l’occasion des comics de Gerard Way (scénario) et Gabriel Bá (illustration), pour concurrencer d’autres productions telles que les Avengers du MCU, puis The Boys chez Prime Video.

Et le succès était au rendez-vous : très vite, une suite a été annoncée pour la série déjantée. Les Hargreeves, ces enfants nés dans des circonstances étranges un 1er octobre 1989, n’avaient donc pas fini de sauver – et détruire – le monde. Après des saisons 2 et 3 explosives, qui ont également permis de découvrir la Sparrow Academy, nos héros sont finalement revenus pour un dernier tour de piste dans la saison 4, également annoncée comme la dernière. Mais une suite est-elle vraiment inenvisageable pour Umbrella Academy ?

Y aura-t-il une suite après la saison 4 de Umbrella Academy ?

La série Umbrella Academy n’aura pas de saison 5 sur Netflix. Toutefois, l’histoire devrait continuer dans les bandes dessinées, à en croire une récente annonce du showrunner Steve Blackman.

netflix

En effet, comme rapporté par Entertainment Weekly, Gerard Way et Gabriel Bá – ce dernier apparaissant d’ailleurs dans son propre rôle dans le final de la saison 4 – ont bel et bien prévu de reprendre plume et crayon pour prolonger les aventures des Hargreeves. Car les comics ne sont en réalité pas terminés, et leurs créateurs semblent vouloir aller dans une direction légèrement différente de la série Netflix.

“La vérité, c’est que Gerard et Gabriel continuent de travailler sur les prochains tomes et qu’ils m’en ont parlé. Nous avons décidé d’arrêter après quatre saisons tandis qu’ils continueront bien plus longtemps, donc il y aura des écarts.“

Mais le showrunner a tout de même précisé que l’intrigue des bandes dessinées et des épisodes ne serait pas non plus totalement étrangères, les auteurs de l’œuvre originale ayant beaucoup joué dans le développement de la série et son final : “De nombreux moments de la saison 4 sortent directement de leur tête. Ils m’ont dit quelle direction ils voulaient prendre et ce qu’ils voulaient que j’ajoute, et j’ai trouvé ça génial.“

Sur Netflix, la série Umbrella Academy est donc officiellement terminée et n’aura pas de saison 5, mais les fans en manque de super-héros mal dans leur peau pourront toujours se tourner vers les comics. En France, les bandes dessinées, qui comptent actuellement trois tomes, sortent chez les éditions Delcourt.