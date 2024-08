Saut dans le temps de la saison 4 d’Umbrella Academy : que sont devenus les personnages ?

La saison 4 d’Umbrella Academy ramène les téléspectateurs pour un dernier tour de piste, six ans après que les personnages se sont retrouvés dans un tout nouvel univers. Voici ce qui s’est passé pendant cette période.

La quatrième et dernière saison d’Umbrella Academy est enfin arrivée le 8 août 2024 sur Netflix, avec la fratrie Hargreeves qui se retrouve désormais sans pouvoirs, forcée une fois de plus de sauver le monde et tous ceux qui leur sont chers.

Nous revenons des années après qu’Allison et Reginald ont redémarré l’univers à la fin de la saison 3, et beaucoup de choses ont changé pour les anciens super-héros qui naviguent à présent dans la vie en tant que simples civils.

Voici un aperçu de ce qui s’est passé au cours de ces six années et comment chacun des frères et sœurs Hargreeves s’en est sorti.

Luther Hargreeves

Luther a quitté la saison 3 en étant déterminé à retrouver sa femme Sloane après sa mystérieuse disparition suite à leur entrée dans le nouveau monde.

Cependant, nous découvrons dans la saison 4 qu’il n’a pas eu de chance et qu’il a été contraint de continuer sa vie sans elle (bien que cela n’ait pas arrêté son amour pour la femme aux pouvoirs gravitationnels).

Il vit maintenant dans un bâtiment délabré qui ressemble étrangement à l’ancienne maison de la fratrie. Et avec son corps de singe également absent dans cet univers, Luther a pris l’habitude de montrer ses pectoraux et abdominaux très humains en travaillant comme “danseur professionnel” dans un club.

Connu sous le nom de “Spaceboy”, son numéro consiste à se déshabiller d’un costume d’astronaute et à effectuer quelques mouvements de danse tendancieux sur une barre. Cependant, sa coordination pourrait être améliorée et il ne parvient pas à susciter beaucoup d’enthousiasme de la part de la foule.

Diego Hargreeves et Lila Pitts

Après la saison 3, Diego et Lila ont finalement eu leur enfant (une fille nommée Gracie) puis ont continué à agrandir la famille avec des jumeaux.

Le couple s’est installé dans la vie de banlieue en tant que famille nucléaire typique et s’est marié. Cependant, l’excitation de leur ancienne vie semble manquer aux deux.

Diego, maintenant facteur qui urine dans une bouteille en plastique pour éviter de prendre du retard, aspire à l’aventure et au frisson de combattre les méchants. Il a également commencé à soupçonner que sa femme pourrait avoir une liaison.

Pendant ce temps, Lila assiste à des réunions secrètes sous un alias pour voir ce que les mystérieux Gardiens préparent. Le rôle du groupe dans la saison finale sera crucial pour conclure le parcours des Hargreeves.

Allison Hargreeves

Bien qu’elle ait participé à la création du nouveau monde après avoir accepté de faire équipe avec Reginald et de trahir ses frères et sœurs, la vie d’Allison n’a pas été toute rose.

Poursuivant une carrière d’actrice, elle s’est retrouvée à jouer des petits rôles, allant même jusqu’à tourner des publicités pour du détergent.

Malgré sa chance apparente de trouver un amour réel et durable avec Ray avant de devoir le quitter dans les années 60, une seconde chance dans ce nouvel univers n’a pas apporté à Allison le conte de fées qu’elle espérait.

Pour l’instant, on ne sait pas ce qui a mis fin au mariage autrefois heureux du couple, mais à un moment donné, Ray a “quitté” Allison et Claire. Désormais mère célibataire, Allison compte sur l’aide de Klaus pour s’occuper de Claire – bien qu’elle n’ait pas réussi à réparer sa relation avec ses autres frères et sœurs.

Klaus Hargreeves

Si la nouvelle vie de Klaus reste encore bien mystérieuse, nous savons qu’il a finalement arrêté l’alcool et a vécu de manière sporadique dans le sous-sol d’Allison pendant environ cinq ans.

Sans immortalité ni fantômes pour le hanter à chaque instant, Klaus célèbre trois ans de sobriété en embrassant la paranoïa et la germaphobie.

Calculant chaque risque autour de lui, il aide maintenant à s’occuper de Claire, s’assurant qu’elle évite tout danger potentiel – que ce soit en recouvrant la “maison entière d’Allison de papier bulle” ou en la tenant à l’écart des flaques d’eau et du tabagisme passif.

Numéro Cinq

Cinq a changé de voie, rejoignant la CIA et travaillant comme l’un de leurs plus jeunes agents – avec parfois une fausse moustache en guise de déguisement.

Malgré son insistance à enquêter sur les Gardiens, son supérieur n’est pas convaincu que la secte représente une réelle menace.

Mais Cinq sait quand quelque chose de suspect se passe… et il n’est pas prêt à abandonner une nouvelle fois un autre monde et tout recommencer.

Ben Hargreeves

Le Ben de la Sparrow Academy reste le seul membre de sa famille d’origine à avoir atteint le nouveau monde, car tous ses frères et sœurs de la saison 3 sont désormais absents.

À un moment donné au cours des six années qui ont suivi, Ben s’est retrouvé au centre d’une escroquerie internationale de scam crypto (SparrowBit) et a finalement été arrêté par les autorités.

Condamné à purger une peine pour ses frasques, il commence la saison en sortant de prison après quatre ans et en squattant chez Luther car il a besoin d’une adresse pour son agent de probation.

Viktor Hargreeves

Aujourd’hui propriétaire d’un bar, Viktor a échappé aux dynamiques complexes de sa vie familiale en déménageant au Canada.

Là-bas, il s’est construit une nouvelle vie, ayant décidé de “s’envoyer en l’air” avec “toutes les femmes de la ville”.

Néanmoins, Viktor semble se satisfaire d’une vie sans pouvoirs et est bien connu des clients réguliers qui savourent une boisson (ou dix) dans son bar.

Et pour en apprendre davantage sur la conclusion de la série Netflix, consultez notre explication du final de la saison 4 d'Umbrella Academy.