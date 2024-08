Umbrella Academy : Explication du final de la saison 4

La saison 4 de Umbrella Academy vient de sortir, apportant une conclusion à la saga super-héroïque sur Netflix : on vous explique le final de la série.

Les super-héros sont partout de nos jours, mais Netflix a décidé de présenter sa propre équipe sous un angle différent des Avengers de Marvel ou de la Justice League de DC : les Hargreeves forment en effet une famille, cristallisant tous les problèmes qu’on pourrait imaginer entre frères et sœurs, avec une dose de superpouvoirs en plus.

Les membres de la fratrie ont cependant atteint le terminus, leur voyage s’arrêtant dans les épisodes de la saison 4 de Umbrella Academy : qui sont Jean et Gene ? Quel est le lien entre Jennifer et Ben ? Le monde va-t-il enfin être sauvé pour de bon ? On vous explique tout sur le final de la série Netflix.

Sommaire

Qui sont Jean et Gene dans la saison 4 de Umbrella Academy ?

Jean et Gene sont les meneurs des Gardiens et luttent pour le retour à l’univers dans lequel ils se sont rencontrés.

En effet, en fin de saison 3, Reginald Hargreeves a réinitialisé l’univers pour le recréer à sa convenance : il a fait en sorte que les membres de la Umbrella Academy n’aient plus de pouvoirs, a ressuscité sa femme Abigail, et a modifié d’autres menus détails. Mais dans le processus, certaines personnes ont conservé des souvenirs de l’ancien monde, un phénomène qu’ils ont appelé “l’effet Umbrella” dans une référence à l’effet Mandela.

Jean et Gene étaient des chercheurs dans l’autre monde, et se sont rencontrés à leur université. Bien décidés à retrouver leur vie d’avant, ils feront tout pour lancer la “purge“.

Quel est le lien entre Jennifer et Ben dans la saison 4 de Umbrella Academy ?

Jennifer et Ben s’attirent l’un l’autre en raison des particules qui habitent leur corps : Ben possède le marigold, qui réagit au contact du durango.

Malheureusement, l’union entre les deux particules engendre une créature dont l’unique objectif est de détruire le monde, que l’on appelle la purge. Dans la saison 1, Ben nous était présenté comme un fantôme : dans cette réalité, le garçon avait justement été en contact avec Jennifer, forçant Reginald à les tuer tous les deux pour empêcher la fin du monde.

Mais dans la saison 4, Ben ingère une grande quantité de marigold avant d’être manipulé avec ses frères et sœurs pour se retrouver en présence de Jennifer. Les particules ont alors à nouveau été en contact, et la purge a été lancée.

Pourquoi Abigail trahit-elle Reginald ?

Abigail trahit Reginald parce qu’elle culpabilise quant à la création du marigold et du durango : plutôt que manipuler la réalité pour créer des univers alternatifs instables, elle préfère faire table rase et tout supprimer.

C’est elle qui se débrouille pour mettre Ben sur la route de Jennifer, et c’est aussi elle qui s’arrange pour que les gardiens facilitent ses plans sans en dévier ou être distrait – notamment par les soupçons de Gene qui posent problème pour le bon déroulement des opérations.

Les particules ont déjà causé la fin du monde d’Abigail et Reginald, qui ne sont pas humains. Mais là où Abigail avait accepté son sort, Reginald s’est débattu et a utilisé le marigold pour s’installer dans un autre monde avec sa femme, jusqu’à réussir à réinitialiser à sa convenance l’univers dans la saison 3 de Umbrella Academy. Si son époux était déterminé à vivre tranquillement après son succès apparent, Abigail, elle, ne pouvait fermer les yeux sur les souffrances infligées aux autres par son égoïsme : “Je devais mourir pour avoir créé quelque chose d’aussi mortel. Cette purge. Ça ne suffisait pas de voir notre monde détruit ? Pourquoi la lâcher sur ce monde ?“

Finalement, le couple se réconcilie et se laisse dévorer par la créature de la purge, acceptant son sort.

La Umbrella Academy réussit-elle enfin à sauver le monde ?

Oui, la Umbrella Academy sauve le monde au prix d’un immense sacrifice : pour préserver la réalité originale, toutes les autres doivent disparaître, y compris l’existence des enfants Hargreeves.

Reginald et Abigail ayant disparu, plus personne n’empêchera nos héros de mettre un terme aux effets du marigold sur les différentes réalités. Après avoir discuté avec ses autres versions, Cinq comprend qu’il ne pourra en fait jamais sauver son monde. Seul un monde peut espérer survivre, mais il s’agit de l’original, qui ne peut cohabiter avec le marigold.

En effet, en supprimant la présence du marigold, aucune femme ne tombera enceinte en 1989, et les Hargreeves n’existeront donc pas. Et pour supprimer le marigold pour de bon, il faut le laisser rejoindre le durango qui se trouve dans la créature de la purge, afin que les deux particules finissent par se neutraliser.

Explication du final de la saison 4 de Umbrella Academy

Le final de la saison 4 de Umbrella Academy montre la réalité originale, dans laquelle les Hargreeves n’existent pas.

On retrouve ainsi de nombreux personnages qui ont émaillé les épisodes des différentes saisons de la série Netflix : la famille de Lila et Diego, ainsi que Claire, la fille d’Allison, ont réussi à trouver leur place dans ce monde idéal – certainement grâce à leur passage dans le métro de l’espace-temps.

Les frères assassins de la saison 2 profitent également du soleil dans un parc urbain, jouant au frisbee et nageant dans le bonheur. Hazel et Agnès peuvent profiter de leur vie à deux loin d’une Commission inexistante, un peu comme la directrice que l’on voit faire un jogging. Quant à Grace, la mère androïde des Hargreeves, elle est enfin devenue une vraie maman, se promenant avec une poussette dans le parc.

On peut également voir Herb et Dot de la saison 3, en train d’être dessinés par Gabriel Bá en personne : l’illustrateur des comics de Umbrella Academy apparaît en effet dans son propre rôle.

Cette fois le narrateur ne parle pas de l’événement singulier des femmes accouchant dans des circonstances étranges un 1er octobre 1989 : “À la douzième heure du huitième jour d’août 2024, absolument rien d’inhabituel ne s’est produit. C’était une journée tout ce qu’il y a de plus normale.” Une journée normale, si l’on oublie que le 8 août 2024 reste le jour de sortie de la saison 4 de Umbrella Academy sur Netflix.

Explication de la scène post-générique de la saison 4 de Umbrella Academy

Les huit fleurs qui éclosent dans la scène post-générique représentent les Hargreeves qui ont dû disparaître pour permettre à ce monde d’exister : Cinq, Luther, Diego, Allison, Lila, Viktor, Ben et Klaus.

En effet, une scène survient après le générique de la saison 4 et les images de tournage de la série. L’épisode 8 se termine ainsi sur huit fleurs lâchant un pollen lumineux. La référence aux huit Hargreeves qui se sont sacrifiés pour cette réalité ne s’arrête pas au chiffre ni à la fragrance dorée qui s’en échappe : car ces fleurs sont aussi des œillets d’Inde, autrement appelés marigold en anglais (ou encore durango selon la variété.)

La série Umbrella Academy est terminée, mais si ça ne vous suffit pas, vous pouvez encore aller jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.