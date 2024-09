Explication du final de Twilight of the Gods : Sigrid va-t-elle au bout de sa vengeance ?

Sigrid a juré de se venger de Thor, mais le final de la série Netflix pourrait en surprendre plus d’un : qu’arrive-t-il à la guerrière et au dieu du tonnerre ? Comment interpréter les visions religieuses d’Odin ? On vous explique tout.

Après avoir revisité la mythologie grecque avec Jeff Goldblum dans Kaos, Netflix met le cap vers le Nord et s’intéresse aux vikings bien bourrins et au pas lourd de Zack Snyder, Jay Oliva et Eric Carrasco. Trois créateurs qui sont habitués à la figure non pas du viking, mais surtout du super-héros : le scénariste Eric Carrasco a également signé l’histoire d’épisodes de Supergirl, quand le réalisateur Jay Olivia est connu pour Justice League Dark et plusieurs travaux d’animation dans l’univers de Batman. Le cinéaste devait également sortir le spin-off d’une œuvre de Snyder, à savoir Army of the Dead: Lost Vegas – annulé depuis par Netflix.

L’article continue après la publicité

Pour Twilight of the Gods, la guerrière Sigrid assiste au massacre de sa famille le jour de ses noces, et jure de traquer et tuer Thor : les huit épisodes de la série entraînent leur public dans une épopée empreinte de mythes fondateurs et d’aventures épiques, jusqu’au Ragnarök. Mais alors que le récit avance et que la bataille ultime approche, les spectateurs peuvent se sentir confus devant des détails qui apparaissent : Sigrid a-t-elle réussi à se venger ? Pourquoi trouve-t-on des signes de la religion chrétienne dans une vision d’Odin ? La fin signifie-t-elle une possible saison 2 ? On vous explique la fin de Twilight of the Gods.

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers de la série Twilight of the Gods !

L’article continue après la publicité

Sigrid va-t-elle au bout de sa vengeance ?

Sigrid n’a pas encore pu se venger : la guerrière avait juré de faire couler le sang de Thor, mais sa revanche lui a été volée lorsque les dieux ont envoyé le maître du tonnerre au Valhalla.

netflix

Toutefois, rien n’est joué : Loki a vu une opportunité d’envoyer la jeune femme dans la grande halle en la poignardant sur le champ de bataille. L’intervention du dieu peut aussi expliquer pourquoi Sigrid obtient la grâce des Valkyries, contrairement à Hervor qui avait été ignorée en raison de son utilisation d’une arme tueuse de divinités.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, les actes de la guerrière ne lui ont pas assuré la vengeance, mais ont malgré tout causé le Ragnarök et donc la fin des dieux tyranniques.

Que se passe-t-il après le Ragnarök ?

Le Ragnarök n’est pas la fin définitive du monde, mais la dernière bataille avant son recommencement : une fois que les différents peuples se sont entretués dans cette ultime guerre, les survivants peuvent repeupler les différentes terres.

netflix

Dans les mythes nordiques, le Ragnarök signe surtout la fin des dieux, mais certaines figures ont elles aussi droit à la survie, tandis que d’autres sont tout simplement ignorées : ce sont essentiellement les déesses qui n’apparaissent pas dans les récits de la bataille.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’humanité quant à elle survit au Ragnarök, notamment grâce à deux humains qui peuvent représenter l’équivalent des Adam et Eve de la religion chrétienne : il s’agit de la femme Lif et son compagnon Lifthrasir. Dans la série, les camarades de Sigrid ne meurent pas eux non plus, dont Leif et Thyra : il se peut que la série ait décidé de faire d’eux les derniers humains en question, les mettant en couple comme Sigrid l’avait espéré.

Pourquoi Odin voit-il Jésus dans le final ?

Jésus représente la fin des divinités nordiques, mais aussi l’arrivée des autres religions dans les pays scandinaves.

L’article continue après la publicité

netflix

La christianisation des pays du nord de l’Europe a été très progressive, s’accentuant aux VIIe et VIIIe siècles. La vision d’Odin peut ainsi dévoiler un fait marquant : les religions peuvent entrer en concurrence, et l’arrivée d’un dieu unique et de Jésus aura raison des Ases décrits dans la série Twilight of the Gods (dont le nom signifie littéralement : “crépuscule des dieux“).

L’article continue après la publicité

La transition entre les deux religions sonne d’autant plus le glas pour les divinités scandinaves qu’Odin a sacrifié sa “Mémoire” pour avoir un aperçu de son avenir : lorsque la prophétesse dévore le corbeau qui représente les souvenirs du roi des Ases, elle offre une métaphore des traditions scandinaves, qui privilégiaient la transmission orale plutôt qu’écrite. Contrairement à la religion chrétienne et ses nombreux écrits, celle des dieux nordiques a de ce fait eu davantage de mal à s’inscrire dans l’Histoire, et donc à perpétuer sa propre mémoire.

L’article continue après la publicité

Sigrid n’a donc pas égorgé Thor, mais la jeune femme aura tout de même réussi à aller au bout de l’objectif de Loki en ébranlant suffisamment le monde pour le changer et se débarrasser des dieux : après le Ragnarök, d’autres figures mystiques devraient ensuite apparaître pour les remplacer. Car sans la mémoire d’Odin, les Ases se retrouvent condamnés à rester dans l’oubli.

Y aura-t-il une saison 2 ?

La fin de Twilight of the Gods ouvre la voie pour une saison 2, mais Netflix n’a encore rien annoncé à ce stade pour l’avenir de sa série.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

netflix

Il faudra attendre de voir les résultats de la série en termes d’audience pour déterminer si une suite est envisageable. Mais dans le cas d’un feu vert, il faudra s’attendre à un long délai, les productions d’animation étant généralement plus longues que leurs homologues en live-action.

Enfin, il faut aussi voir s’il reste suffisamment de matière pour une suite : Sigrid n’a certes pas fait couler le sang de Thor, mais elle a réussi à bouleverser le monde et ses actes ont poussé Odin à sacrifier sa mémoire, condamnant ainsi les siens.

L’article continue après la publicité

Twilight of the Gods est disponible sur Netflix depuis le 19 septembre 2024. Et si la série ne vous suffit pas, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.