5 faits divers glaçants que les créateurs de Monstres devraient adapter après Dahmer et les Menendez

Comme rien n’indique que Ryan Murphy et Netflix ralentissent leur engouement pour les faits divers les plus morbides, il y a quelques affaires célèbres sur lesquelles les créateurs de Monstres pourraient se concentrer prochainement.

L’empire de Ryan Murphy sur les faits divers n’est plus ce qu’il était. Il a commencé en force avec American Crime Story, les deux premières saisons à savoir The People vs. O.J. Simpson et The Assassination of Gianni Versace nous ayant plongé dans le monde criminel avec une perspective nouvelle et une énergie inattendue.

Malheureusement, le choc est devenu le principal objectif de ce type de drame. Et après L’histoire de Jeffrey Dahmer, les fans ont récemment pu découvrir la nouvelle saison de Monstres, intitulée L’histoire de Lyle et Erik Menendez, qui a été la cible de nombreuses critiques. Par ailleurs, il a été annoncé que la saison 3 de la série d’anthologie Netflix couvrirait les crimes odieux d’Ed Gein, ce qui montre encore une fois que la plateforme ne sait pas vraiment ce qu’elle fait avec les faits divers.

En gardant cela à l’esprit, et en connaissant la manière très spécifique avec laquelle Murphy traite ce genre, voici cinq histoires criminelles vraies (aussi connues sous le nom de “true crime”) qui, selon nous, pourraient davantage correspondre à son style. (ATTENTION : âmes sensibles s’abstenir)

Le Dahlia Noir

Si vous pensez que Ryan Murphy a déjà réalisé une série sur le Dahlia Noir, vous n’auriez qu’à moitié tort. Le créateur a brièvement traité le sujet dans la saison 1 d’American Horror Story (ou AHS), transformant l’histoire tragique d’Elizabeth Short en une intrigue secondaire sexualisée et fantomatique. Puisqu’il a déjà effleuré cette affaire, il serait logique de revenir pour dire tout ce qu’il n’a pas eu le temps de dire dans AHS.

L’affaire du Dahlia Noir est devenue l’une des plus célèbres affaires criminelles de tous les temps, en raison de son caractère choquant et du fait qu’elle n’a jamais été résolue.

Le matin du 15 janvier 1947, le corps d’Elizabeth Short a été retrouvé horriblement mutilé à Leimert Park, à Los Angeles. Les détails de sa mutilation sont dignes de cauchemars, et ce qui rend l’affaire encore plus terrifiante, c’est que le meurtrier d’Elizabeth n’a jamais été retrouvé.

Alors, pourquoi le conglomérat Murphy-Netflix devrait-il couvrir cette affaire particulière ? Eh bien, il y a le cadre du Los Angeles des années 40, le mystère et le scandale dans le Hollywood d’après-guerre, sans oublier qu’il s’agit là d’une affaire captivante ayant déconcerté la police pendant des années. Un mystère de meurtre bien conçu avec une fin sombre semble prometteur, et cela semble bien correspondre à la vision de Murphy.

Natalie Wood

Bien que le meurtre du Dahlia Noir touche au paysage hollywoodien, la mort de Natalie Wood attirerait très certainement l’intérêt de Murphy pour le drame. Ce ne serait pas la première fois qu’il couvrirait des sujets de cette époque (voir la mini-série Hollywood de 2020 ainsi que la série d’anthologie Feud lancée en 2017), mais cela pourrait bien être son affaire la plus intrigante de toutes – et une qui, pour beaucoup, reste relativement inexplorée.

En 1981, Natalie Wood est décédée lors d’un week-end en bateau, accompagnée de son mari, Robert Wagner, et de Christopher Walken. Bien que sa mort ait initialement été classée comme un accident, beaucoup croyant qu’elle était simplement tombée du bateau dans la nuit, plusieurs éléments ont soulevé des interrogations.

La preuve la plus sombre et la plus surprenante est probablement que Wood avait une peur bien documentée et profonde de l’eau. De plus, des témoignages suggèrent qu’elle et Wagner avaient eu une dispute ce soir-là. Tout cela a conduit beaucoup de gens à se demander ce qui s’était réellement passé.

Une starlette hollywoodienne avec un passé compliqué et une carrière déclinante ? Un week-end avec plusieurs témoignages et des versions différentes des événements ? Une mort dont les détails ne collent pas tout à fait ? Un sujet qui semble donc tout trouvé pour Ryan Murphy.

JonBenét Ramsey

L’affaire JonBenét Ramsey a été traitée par la plupart des médias : essais vidéo, documentaires, et bientôt une série dramatique sur Paramount+. Mais cela pourrait être l’une des rares fois où le style distinctif de Murphy pourrait véritablement être bénéfique pour raconter cette histoire.

JonBenét Ramsey était une fillette de six ans retrouvée morte dans sa maison le 26 décembre 1996. Son corps a été découvert dans le sous-sol de la maison familiale, et il a été déterminé qu’elle avait été tuée par strangulation et fracture du crâne. Sa mort a choqué la nation, mais l’affaire est devenue célèbre en raison des circonstances étranges entourant le décès de la jeune fille.

Une starlette des concours de beauté pour enfants, une famille riche, et une lettre de rançon suspecte… Du début à la fin, rien dans le meurtre de JonBenét Ramsey n’avait de sens, et le monde est depuis obsédé par l’idée de découvrir ce qui lui est réellement arrivé. Une vérité que, malheureusement, nous ne connaîtrons peut-être jamais.

Avec les circonstances de l’affaire Ramsey situées dans l’univers étrange et fascinant des concours de beauté pour enfants, se déroulant dans la maison d’une famille riche pendant la période de Noël, peu d’histoires ont une atmosphère aussi dérangeante. Le style caractéristique de Murphy, mêlant glamour et luxe, permettrait de retranscrire la nature fondamentalement étrange de la famille Ramsey.

John List

Trop souvent, les drames criminels se concentrent sur les tueurs en série les plus ignobles. Et s’il y a bien une chose que Ryan Murphy aime faire, c’est mettre l’incarnation du mal à l’écran (et il choisira probablement des acteurs séduisants pour le faire aussi).

Mais pour garder le genre vivant et prouver qu’il y a plus que Ted Bundy et autres, cela pourrait valoir la peine de se tourner vers des affaires moins connues mais tout aussi choquantes, comme les meurtres de la famille List.

Le 9 novembre 1971, John List a tué sa femme, sa mère, ses deux fils et sa fille à l’aide d’une arme à feu dans leur maison à Westfield, dans le New Jersey. Après avoir laissé les corps dans la maison, List a pris la fuite pendant 17 ans, prenant une nouvelle identité et une nouvelle vie jusqu’à ce qu’il soit finalement retrouvé et arrêté.

Les détails de l’affaire sont dérangeants et obsédants. Bien que l’affaire ait été notoire à l’époque, elle a depuis été éclipsée par des affaires plus célèbres. Mais c’est sans aucun doute l’une des instances les plus diaboliques de massacre d’une famille, et elle contient de nombreux rebondissements et images macabres.

L’élément de la traque policière est un aspect que Murphy a déjà exploré dans The Assassination of Gianni Versace, et le crime et la fuite de John List s’approchent également de la ligne entre réalité et fiction tant ils semblent incroyables.

Si Murphy peut apprendre à s’éloigner de l’abondance de sang et de gore (bien qu’il y en aurait certainement ici), et se concentrer sur les éléments post-crime, il pourrait accéder à un autre niveau de dramatisation des faits divers.

Les meurtres au Tylenol de Chicago

L’une des meilleures choses que Ryan Murphy ait faites a été d’adapter le procès pour meurtre d’O.J. Simpson. Le procès et la frénésie médiatique étaient indéniablement fascinants, mais là où Murphy a excellé, c’était en examinant l’affaire sous plusieurs angles.

Entre le 28 et le 29 septembre 1982, dans la région métropolitaine de Chicago, au moins sept personnes ont été tuées à cause de capsules de Tylenol trafiquées. Les victimes, âgées de 12 à 32 ans, menaient leur vie quotidienne et avaient pris du Tylenol pour des maux de tête ou d’autres affections bénignes, avant de rapidement s’effondrer et mourir peu de temps après l’avoir consommé.

Ce qui s’était produit est l’un des cas les plus tristement célèbres d’empoisonnement collectif jamais enregistrés : quelqu’un avait secrètement contaminé les gélules avec du cyanure.

À ce jour, le coupable n’a jamais été arrêté. Mais grâce aux efforts des responsables médicaux que les décès apparemment sans lien ont été connectés, et une fermeture massive a été mise en place. Les meurtres au Tylenol de Chicago peuvent sembler mineurs de prime abord, mais leur impact sur la fabrication et la distribution de médicaments ne peut être sous-estimé.

C’est une affaire qui a changé le fonctionnement du monde, même légèrement. Les deux jours d’attaques devraient être explorés en détail, à travers les différentes perspectives et expériences de ceux qui ont été touchés.

Même après l’affaire, l’effet d’entraînement des empoisonnements n’a cessé de croître, ce qui lui donne le potentiel d’être l’une des collaborations les plus investigatrices entre Ryan Murphy et Netflix, l’éloignant de ses penchants pour le gore.

Et pour en apprendre davantage sur les derniers projets de Murphy, découvrez quelles sont ces 3 séries du créateur d’American Horror Story qui sont sortis ce mois-ci. Vous pouvez également consulter notre explication de la fin de Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez.