Le trailer de Thunderbolts répond enfin à cette grande question du MCU après Endgame

La première bande-annonce du film Thunderbolts* de Marvel Studios a fuité en ligne, et elle semble répondre à une question persistante qui dérange les fans du MCU depuis des années.

Non, cela n’a rien à voir avec Tiamut, le Céleste mort dont le cadavre gigantesque n’a étrangement pas causé de tsunamis dévastant des pays lorsqu’il s’est effondré dans l’océan (Captain America : Brave New World abordera ce sujet).

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) a quelques failles scénaristiques et des éléments qui ont mystérieusement été ignorés. Par exemple, qu’est-il arrivé à toutes ces personnes dans le Missouri dans Les Gardiens de la Galaxie Vol 2 ? Pourquoi Odin avait-il un faux Gant de l’Infini ? Et comment Red Guardian a-t-il pu affronter Captain America dans les années 80 alors qu’il était encore gelé ?

Cependant, une grande question a alimenté beaucoup de théories : qui a acheté la tour des Avengers qui appartenait à Tony Stark ? Était-ce les Quatre Fantastiques (vraisemblablement après les événements du prochain film se déroulant dans les années 1960), ou pourrait-ce être Le Caïd ou même Méphisto ?

Eh bien, d’après un bref aperçu d’une silhouette familière dans la bande-annonce de Thunderbolts* qui a récemment fuité en ligne, il semble que nous ayons une réponse à cette question : Valentina Allegra de Fontaine, incarnée par Julia Louis-Dreyfus.

“Donc Val a acheté la tour des Avengers et ils sont en train de faire les Dark Avengers”

La bande-annonce (qui a été montrée au San Diego Comic-Con, mais qui n’a toujours pas été officiellement publiée) se termine avec la nouvelle équipe, composée de Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), Bucky Barnes (Sebastian Stan), U.S. Agent (Wyatt Russell), le Fantôme (Hannah John-Kamen), et Taskmaster (Olga Kurylenko) debout dans une grande salle d’un gratte-ciel avec Val.

« Donc Val a acheté la tour des Avengers. L’astérisque dans le titre signifie certainement qu’ils vont passer de Thunderbolts* à Dark Avengers », a prédit un internaute sur X/Twitter.

“Une scène de la bande-annonce de Thunderbolts présentée lors du SDCC montre Val et la tour des Avengers, confirmant que c’est elle qui l’a acheté.”

« Donc Val a acheté la tour des Avengers et ils mettent un énorme accent sur l’astérisque dans le titre de Thunderbolts… la conclusion logique est qu’à la fin, l’équipe des Thunderbolts est présentée au public à la tour des Avengers comme les Nouveaux Avengers (alias les Dark Avengers contrôlés par la CIA) », a écrit un autre fan.

« Oui, Val et l’OXE dirigent la tour des Avengers qui va en réalité devenir l’OXE », a suggéré un autre.

Dans les comics Marvel, Val est la présidente d’OXE, la « plus grande société holding au monde ». Elle est affiliée à l’Outer Circle, un groupe clandestin qui cherche à contrôler les événements mondiaux et les gouvernements. On peut donc facilement comprendre pour la tour des Avengers semble être un quartier général intéressant pour eux.

Avant que Thunderbolts* ne sorte au cinéma le 30 avril 2025, consultez nos guides sur les autres projets du MCU à venir, à l’instar du film Les Quatre Fantastiques, mais aussi des séries Daredevil: Born Again ou encore Agatha All Along.