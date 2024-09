Le trailer de Smile 2 pourrait révéler un moyen terrifiant de vaincre la mystérieuse malédiction

Vous ne voulez pas dormir ce soir ? Alors, ne manquez surtout pas la nouvelle bande-annonce de Smile 2. Mais au-delà des nombreux sursauts, quelques indices pourraient bien indiquer une manière de vaincre la sinistre et mystérieuse malédiction.

On peut dire que 2024 a été l’année des films d’horreur, avec des titres comme Longlegs et In a Violent Nature, mais aussi The First Omen et MaXXXine. Et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement, avec le retour de certaines grandes franchises à l’approche d’Halloween.

Et alors que Smile 2 arrive au cinéma le mois prochain, Paramount Pictures vient de dévoiler la bande-annonce complète, qui montre l’actrice principale Naomi Scott dans des situations terrifiantes – et, bien sûr, avec de nombreux sourires inquiétants.

Les images montrent également son personnage, la pop star internationale Skye Riley, victime de la malédiction alors qu’elle s’apprête à partir en tournée mondiale. En creusant davantage, elle apprend que la mystérieuse entité s’est attachée à elle.

Bien que les chances soient contre elle, elle a un allié en la personne de l’expert Morris (interprété par Peter Jacobson), qui lui révèle le seul moyen de vaincre la malédiction : « Il faut vous tuer. »

La scène s’interrompt alors et Morris ouvre la porte d’une chambre d’hôpital délabrée, avec Skye en blouse médicale qui s’apprête à recevoir une seringue dans le cou. Mais au moment où elle prend son courage à deux mains, une version démoniaque d’elle-même surgit et la terrifie.

Il faudra attendre la sortie du nouveau film pour en savoir plus, mais cela indique au moins qu’il existe un moyen de vaincre la malédiction, et cela implique de mourir – ce qui risque d’être une décision difficile pour Skye.

Paramount Pictures

Au-delà de cette théorie, les fans de films d’horreur partagent leurs impressions sur la bande-annonce de Smile 2, l’un d’eux écrivant dans les commentaires de la vidéo : « Si cette bande-annonce est un indicateur, ce film va être complètement dingue. J’ai hâte […]. »

« Ça m’a fait SOURIRE tellement fort, je suis tellement prêt pour ce film », a déclaré un autre, tandis qu’un troisième a ajouté : « Ce qu’elle traverse semble bien plus sévère que ce que Rose a vécu. »

D’autres ont remarqué l’apparition de Drew Barrymore, qui joue son propre rôle dans un épisode de son talk-show où elle interviewe Skye.

« DREW BARRYMORE ATTENDS QUOI ? », a dit un internaute, tandis qu’un autre a souligné : « Critical Overlord avait mentionné qu’un acteur de Scream apparaîtrait dans Smile 2, je suppose que c’était Drew Barrymore. »

Smile 2 sera disponible dans nos cinémas à partir du 16 octobre 2024.

En attendant, découvrez le classement du premier film Smile dans le top 10 des films d’horreur les plus flippants selon la science. Vous pouvez également consulter notre liste de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.