Le nouveau trailer de la saison 2 d’Arcane oublie ce détail crucial

Étant l’une des séries les plus attendues de 2024, la bande-annonce de la saison 2 d’Arcane a suscité beaucoup d’enthousiasme, mais vous avez peut-être remarqué qu’il manque une information cruciale.

Lorsque la série d’animation Netflix est sortie en 2021, elle a rencontré un immense succès, tant chez les connaisseurs que chez les néophytes. Si bien qu’Arcane, qui partage son univers avec l’incontournable MOBA League of Legends, est désormais considérée comme l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo de tous les temps. Un succès que l’on doit grâce à sa narration captivante, au développement riche de ses personnages et à son animation époustouflante.

Il n’a pas fallu longtemps à la plateforme de streaming pour donner le feu vert à une deuxième saison, que le showrunner Christian Linke a annoncé être également la dernière. Bien que la nouvelle soit douce-amère, il reste encore une nouvelle salve d’épisodes à savourer avant la fin, avec la bande-annonce de la saison 2 d’Arcane qui vient tout juste d’être publiée aujourd’hui.

Les images montrent un aperçu de l’action et du chaos à venir, alors que Piltover et Zaun se préparent à une guerre totale, avec les sœurs Vi et Jinx qui sont dorénavant adversaires.

En VO :

En VF :

Cependant, à la fin de la vidéo, le texte suivant s’affiche à l’écran : “Seulement sur Netflix. En novembre.” Nous savons depuis un certain temps que la saison 2 d’Arcane sortira en novembre 2024, mais nous n’avons toujours pas de date de sortie précise.

Il est plutôt inhabituel qu’une bande-annonce complète soit publiée avant qu’une date ne soit fixée, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles elle est sortie plus tôt à cause des récentes fuites survenues Netflix, qui a vu des versions inachevées des premiers épisodes de la nouvelle saison circuler en ligne.

La fuite a commencé le 6 août, lorsque des épisodes de plusieurs animes à venir ont été publiés en ligne avant leur sortie, notamment DanDaDan, Ranma ½, Terminator Zero, ou encore le film d’animation Mononoke.

Quelques jours plus tard, les hackers ont diffusé les cinq premiers épisodes de la suite tant attendue d’Arcane, provoquant l’indignation des fans en raison du temps et des efforts consacrés à cette série.

Un représentant de Riot Games avait alors expliqué à Dexerto que les fuites étaient de “mauvaise qualité, avec des filigranes, du contenu manquant et un mauvais son”, et que la saison 2 d’Arcane serait mieux appréciée lorsqu’elle sortira sur Netflix en novembre dans sa forme prévue.

De son côté, Netflix a déclaré dans un communiqué à The Wrap : “L’un de nos partenaires de post-production a été compromis, et des images de plusieurs de nos titres ont malheureusement fuité en ligne. Notre équipe prend des mesures drastiques pour les faire retirer.”

Même si aucune date de sortie n’a encore été officiellement annoncée, les fans sont plus qu’impatients de retrouver les deux sœurs dans la suite de leurs aventures : “Cela ressemble à l’une des meilleures saisons de n’importe quelle série que j’ai jamais regardée”, a écrit un spectateur en réponse à la bande-annonce.

Un autre a ajouté : “J’ai crié pendant toute la durée de cette bande-annonce, je ne peux pas gérer tout cet engouement, les gars.” Un troisième a conclu : “L’animation dans cette série est tellement incroyable et au-delà du magnifique, tout le monde qui a travaillé dessus mérite une médaille d’or.”

En attendant, découvrez notre sélection de toutes les séries à découvrir en streaming ce mois-ci. Vous pouvez également consulter notre liste de toutes les adaptations de jeux vidéo en films et séries à venir.