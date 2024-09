Ce trailer du film Minecraft animé par un fan est “bien meilleur” que l’original

Un fan de Minecraft a pris l’initiative d’animer la bande-annonce controversée et virale du prochain film dans un style plus proche de celui du jeu, et elle a été bien mieux accueillie que l’originale.

C’est l’effervescence sur les réseaux sociaux depuis l’annonce d’un film Minecraft, suscitant à la fois fascination et curiosité. Avec des stars comme Jason Momoa et Jack Black, ce film inspiré du jeu vidéo désormais culte avait intrigué les fans de la franchise, qui étaient impatients de découvrir ce qu’il allait proposer.

L’article continue après la publicité

Nos questions ont rapidement trouvé des réponses lorsque la première bande-annonce de A Minecraft Movie a été dévoilée. Mêlant animation et prises de vue réelles, les réactions des internautes étaient très partagées, beaucoup n’ayant clairement pas été conquis par ce premier aperçu de cette adaptation cinématographique.

L’article continue après la publicité

L’un des principaux reproches portait sur le style visuel du film. De nombreux fans de la franchise ont donc pris sur eux de corriger cet aspect. Un internaute est même allé jusqu’à animer toute la bande-annonce, nous donnant ainsi un aperçu de ce que ce long-métrage aurait pu être s’il avait choisi de conserver le style graphique du jeu original.

L’article continue après la publicité

L’animateur Minecraft Alumio a partagé sa version de la bande-annonce, mais dans un style animé, récoltant des éloges sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle version de la bande-annonce reprend exactement l’originale, avec la même musique et plus encore. Mais cette fois, les paysages, les personnages et la faune du monde sont plus cubiques, tout comme dans le jeu de Mojang Studios.

Bien que moins réaliste, il est clair que cette refonte est bien plus proche du jeu original. Et cela semble avoir davantage touché le public.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Sans ironie, c’est 1 million de fois mieux que l’original, super boulot”, a déclaré un internaute sur X/Twitter pour complimenter l’artiste.

“SVP, anime tout le film”, a supplié un autre.

Une phrase revenait souvent parmi les louanges pour la bande-annonce, beaucoup affirmant qu’elle était “bien meilleure” que l’originale.

“Incroyable à quel point ça rend mieux”, “C’est déjà tellement mieux que l’original,” ont convenu de nombreuses personnes.

L’animateur partage son avis sur la bande-annonce originale du film

Dexerto a contacté Alumio pour obtenir des commentaires sur la bande-annonce originale, et comme on pouvait s’y attendre, l’animateur a affirmé qu’elle “ne ressemblait pas à un film Minecraft”. Alumio a déclaré que, bien qu’il ait trouvé qu’elle était visuellement acceptable, le style artistique manquait totalement sa cible.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Minecraft a déjà un magnifique style d’animation qu’ils utilisent pour leur matériel promotionnel, donc c’était une énorme occasion manquée de ne pas l’utiliser pour le film”, a confié l’animateur. “Il semble que de nos jours, les studios de cinéma privilégient le live-action plutôt que l’animation, ce qui est vraiment décevant pour moi.”

Cette déception l’a poussé à commencer à réaliser une version animée de la bande-annonce. Alumio a également mentionné l’aide de Maraylin et Comic Cyrus, qui ont contribué à sortir la bande-annonce dans les temps.

L’article continue après la publicité

En espérant que Netflix saura prendre en compte ces retours pour leur prochaine série d’animation Minecraft. En attendant, vous pouvez aussi consulter notre liste de toutes les adaptations de jeux vidéo en films et séries à venir.