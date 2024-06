Le trailer du film d’animation Watchmen est sorti, et les fans sont unanimes sur un point

Warner Bros. a enfin dévoilé la bande-annonce de son adaptation animée de Watchmen, et les fans savent déjà ce que le scénariste de la série de comics, Alan Moore, va en penser.

Annoncée pour la première fois en 2017, Warner Bros. a officiellement confirmé sa dernière adaptation animée de Watchmen lors du San Diego Comic-Con de 2023. Ce film d’animation divisé en deux parties a pour ambition d’être une adaptation plus fidèle à la célèbre série de comics d’Alan Moore et Dave Gibbons que les précédentes adaptations.

Une bande-annonce pour Watchmen Chapter I & II est enfin apparue le 13 juin 2024, et les fans semblent être tous d’accord sur un même point. Bien que la plupart semblent apprécier la bande-annonce pour ce qu’elle est, beaucoup ont pensé la même chose, à savoir qu’Alan Moore va détester ça.

“J’adore le film de Zack Snyder,” a dit un fan sur X/Twitter. “Je suis sûr que ce long-métrage d’animation sera plus fidèle au matériau d’origine, mais quand même détesté par Alan Moore.”

“Alan Moore ne déteste-t-il pas toutes les adaptations de ses bandes dessinées ? Pourquoi continuent-ils à faire cela ?” a demandé un autre fan.

D’autres fans ont également exprimé leurs propres préoccupations, en soulignant l’incapacité historique de Watchmen à être correctement adapté et le fait que plusieurs adaptations du comics d’origine sont déjà disponibles.

Comme l’a dit un utilisateur sur YouTube, “À ce stade, nous devons arrêter de nous préoccuper des sentiments d’Alan Moore sur la question et commencer à nous inquiéter des personnes qui travaillent sur cette sorte de bouillie sans vie servant à protéger la propriété intellectuelle.”

Ils font référence à une rancune de longue date qu’Alan Moore entretient avec DC. Moore a signé des contrats pour Watchmen et V pour Vendetta en croyant que les droits sur ces projets lui reviendraient après leur publication.

Cependant, ni Watchmen ni V pour Vendetta n’ont jamais cessé d’être imprimés, et de nouvelles adaptations sont régulièrement produites, empêchant les droits de revenir à Moore. C’est ce qui a motivé la séparation de Moore avec DC, qui a juré de ne plus jamais travailler pour eux.

Les films Watchmen : Chapter I & II sont attendus par beaucoup car ce sont de toutes nouvelles adaptations de l’histoire emblématique de Watchmen. Cependant, elles sont loin d’être les premières tentatives d’adaptation de l’épopée super-héroïque de Moore et Dave Gibbons.

La première était une adaptation cinématographique qui devait être réalisée par Terry Gilliam, qui a trouvé qu’un film était impossible et voulait en faire une mini-série avant de finalement quitter le projet. Dans l’introduction de Alan Moore: Portrait of an Extraordinary Gentleman en 2003, Gilliam a dit de Watchmen : “Certaines œuvres devraient être laissées telles quelles… dans leur forme originale.”

Watchmen est resté dans les placards jusqu’à ce que Zack Snyder n’utilise l’élan du succès de son film 300 (2006) pour réaliser sa version du projet. Bien que le film de Zack Snyder de 2009, intitulé Watchmen : Les Gardiens, soit peut-être le plus connu et le mieux reçu, Watchmen a également été adapté au format motion comic en 2008, qui utilise une légère animation pour donner du mouvement aux cases existantes.

Il y a aussi eu une série sur Max en 2019 créée par le showrunner de Lost, Damon Lindelof. Cette série, qui est une suite directe de la bande dessinée et non du précédent film de Snyder, a reçu des éloges critiques et reste adorée des fans à ce jour, bien que beaucoup soient frustrés qu’elle n’ait jamais eu droit à une deuxième saison.

Watchmen : Chapter I est simplement annoncé pour sortir “bientôt”. On pensait ainsi espérer que le premier volet sorte dans le courant de l’année 2024, et que le Chapter II soit prévu quant à lui pour l’année suivante. D’autres détails, comme par exemple le casting, doivent également être annoncés. En attendant le film d’animation Watchmen, voici notre sélection des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci. Vous pouvez également consulter notre top des animes de l’été à ne pas manquer.

