Toy Story 5 : date de sortie, intrigue, casting…

Toy Story 5 pourrait être le dernier adieu à Woody, Buzz et compagnie, alors plongeons dans tout ce que Disney a révélé sur cette suite.

Le monde des films d’animation a changé à jamais en 1995. Pixar a inauguré une nouvelle ère cinématographique avec son premier long-métrage d’animation en images de synthèse, donnant ainsi naissance à l’une de ses plus grandes réussites : Toy Story.

Toy Story 3 et 4 étaient des adieux nostalgiques parfaits pour les personnages, mais compte tenu de l’immense succès de la franchise, un nouveau volet va prochainement voir le jour.

Et malgré l’échec commercial de Buzz l’Éclair sorti en 2022, le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé Toy Story 5 en février 2023. Les fans pourraient penser que le quatrième volet était suffisant, mais de nouvelles aventures se préparent malgré tout.

Sommaire

La date de sortie de Toy Story 5 est prévue pour le 17 juin 2026 en France.

“Préparez-vous à découvrir leur prochain chapitre alors que Woody, Buzz, Jessie et toute la bande reviennent pour Toy Story 5, prévu au cinéma pour l’été 2026 !”

Il a été confirmé en août 2024 qu’Andrew Stanton, connu entre autres pour Le Monde de Nemo (2003), WALL-E (2008), ou encore Le Monde de Dory (2016), réaliserait le nouvel opus.

Casting de Toy Story 5

Bien que le casting de Toy Story 5 n’ait pas encore été officiellement annoncé, Tim Allen a révélé que Disney l’avait approché pour le projet.

“Ils ont contacté Tom [Hanks] et moi pour reprendre les rôles. Ils ne disent rien à ce sujet”, a-t-il déclaré dans l’émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Tout cela semble prometteur, et il semble peu probable que Disney aille de l’avant avec une suite sans les voix de Woody et Buzz. Cependant, nous vous tiendrons informés de toute nouvelle concernant le casting.

Quelle pourrait être l’intrigue de Toy Story 5 ?

Il a été révélé lors du D23 2024 que l’intrigue de Toy Story 5 portera sur les célèbres jouets affrontant leur plus grand défi à ce jour : la technologie.

En effet, les enfants d’aujourd’hui sont obsédés par leurs gadgets, et Woody et compagnie devront trouver un moyen de rester pertinents dans le nouveau film.

Lors du D23, Stanton a déclaré : “Dans tous les films Toy Story, plus que tout autre chose, le travail des jouets est d’être là pour leurs enfants. Et dans Toy Story 5, le travail des jouets devient exponentiellement plus difficile lorsque nos jouets doivent affronter ce qui obsède nos enfants aujourd’hui : l’électronique.”

Une première image révélée durant le D23 montrait les jouets se tenant au pied d’un lit, avec un enfant caché sous une couverture et tenant dans les mains une tablette tactile. Cela a immédiatement soulevé des questions parmi les fans, qui ont rapidement demandé : pourquoi Woody est-il de retour ?

Comme nous nous en souvenons tous dans Toy Story 4, le cow-boy a choisi de quitter la vie de son enfant pour vivre sur la route avec Bo Peep, cette image indique donc qu’il reviendra d’une manière ou d’une autre dans la bande.

En ce qui concerne le méchant, il a également été révélé que la bande affronterait une horde de jouets Buzz l’Éclair défectueux.

Y a-t-il une bande-annonce pour Toy Story 5 ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour Toy Story 5.

Nous en aurons probablement une début 2026, peu de temps avant la date de sortie en juin.

Nous présumons qu’un teaser sera diffusé en premier, avant plusieurs bandes-annonces complètes dans la période précédant la première de l’été. C’est généralement ainsi que le studio fait la promotion de ses nouveaux films.

Où et comment regarder Toy Story 5 ?

Toy Story 5 devrait d’abord sortir exclusivement en salle avant d’arriver sur Disney+ quelques mois plus tard.

Il est peu probable que Disney coupe court à son potentiel au box-office en le diffusant en streaming trop tôt. Mais, comme pour ses autres films, il arrivera sur la plateforme de streaming après un certain temps.

Et pour en apprendre davantage sur les prochains films d'animation, consultez notre guide sur Vaiana 2 et sur Shrek 5. Vous pouvez également découvrir notre liste de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.